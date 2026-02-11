1 941 17

В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ

Вибори в Україні: ОП прокоментував матеріал FT

В Офісі Президента, коментуючи матеріал FT про вимогу США провести вибори до 15 травня, заявили, що не проти цього, але потрібна безпека.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило джерело в ОП.

Подробиці

"Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека", - сказав співрозмовник.

Також в ОП нагадали, що тільки сьогодні вночі росіяни вбили трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

Топ коментарі
+10
ОПа не проти виборів, але тільки виборів вави
11.02.2026 10:36 Відповісти
+7
Короче тема виборів це чергова " димова завіса" на пару тижнів народу зайде, а там весна 😸
11.02.2026 10:34 Відповісти
+7
"Вимоги США провести" вибори, "вимоги ЄС" підняти ціни на послуги".., а ви зелена влада слугориг для чого займає владні кабінети і тирить бюджет, щоб всі свої промахи і хотєлки звалювати на США і ЄС?
11.02.2026 10:48 Відповісти
Так після виборів лідор отримає чоботом під зад ... А потім аудит ,,вирок і в'язниця..А ще повилазять вуха і європідарів......І хто на це піде??
11.02.2026 10:39 Відповісти
Ну і де візьмуться ці "смєтуни"? Молодь за кордоном, а тут він поліціантами обростає.
11.02.2026 10:44 Відповісти
А поліцаї ніщо без тцкашників..Силовики служитимуть сильному господарю ,навіть якшо їх лідор удвоїть --вони розбіжаться як тільки почують зміну ситуації🤣🤣
11.02.2026 10:48 Відповісти
Як казав відомий персонаж в ""іграх престолів "" ВСЕ ШО БУЛО СКАЗАНО ДО ""але"" то БРЕХНЯ
11.02.2026 11:36 Відповісти
А хто така ОПа по Конституції?
11.02.2026 19:38 Відповісти
Як там: чи є якісь нові матюки, бо старими вже неможливо висловити всю глибину моїх емоцій?)
У бубусіка нова цяцька з'явилась - вибори чи що?🫣
11.02.2026 10:46 Відповісти
А ОП--- "не проти"
виборів,але треба читати Конституцію і Закони
11.02.2026 10:54 Відповісти
Тема проведення виборів в Україні, це щоб Тампон заспокоївся.

Ну навряд чи Зе погодиться на вибори, тількі якщо на нього будуть тиснути із за океану.
11.02.2026 10:56 Відповісти
Джежерело з опи?
Це ім'я чи прізвище?
Бо криворагульний гундосий владімір зе!поц дуже сцикує відміни військового стану.
11.02.2026 11:09 Відповісти
Яка похрін різниця, чого хоче трамп та канцелярія? Важливо, про що говорить КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ.
11.02.2026 11:41 Відповісти
Вовину #ОПу якраз ніхто і не запитує.

Запитувати потрібно громадян України.
11.02.2026 11:53 Відповісти
Він подарив нам надію,але проблеа що вона помирає послідньою
11.02.2026 12:57 Відповісти
 
 