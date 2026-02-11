В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ

В Офісі Президента, коментуючи матеріал FT про вимогу США провести вибори до 15 травня, заявили, що не проти цього, але потрібна безпека.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило джерело в ОП.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека", - сказав співрозмовник.

Також в ОП нагадали, що тільки сьогодні вночі росіяни вбили трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.

Читайте також: Зеленський програє вибори партіям Залужного, Порошенка та Буданова, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

Майбутні вибори в Україні

Читайте: Проведення виборів в Україні коштуватиме приблизно 6 млрд грн, - "слуга народу" Корнієнко