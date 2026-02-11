В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ
В Офісі Президента, коментуючи матеріал FT про вимогу США провести вибори до 15 травня, заявили, що не проти цього, але потрібна безпека.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомило джерело в ОП.
Подробиці
"Якщо росіяни кожен день вбивають, то як можна оголошувати чи всерйоз розглядати вибори найближчими тижнями? Ніхто ж не проти виборів, але має бути безпека", - сказав співрозмовник.
Також в ОП нагадали, що тільки сьогодні вночі росіяни вбили трьох дітей на Харківщині, яким не було і двох років.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.
Майбутні вибори в Україні
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
- 23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
У бубусіка нова цяцька з'явилась - вибори чи що?🫣
виборів,але треба читати Конституцію і Закони
Ну навряд чи Зе погодиться на вибори, тількі якщо на нього будуть тиснути із за океану.
Це ім'я чи прізвище?
Бо криворагульний гундосий владімір зе!поц дуже сцикує відміни військового стану.
Запитувати потрібно громадян України.