Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про плани Зеленського щодо виборів: "Говорити про це поки що рано"

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення Financial Times про нібито намір президента України Володимира Зеленського оголосити план проведення президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, наразі говорити про це "поки що рано".

"Ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Джерело заявило, що, мовляв, почалася підготовка до виборів, потім джерело також з адміністрації, з офісу київського режиму, заявило, що це не так, спростувало цю інформацію", - зазначив він.

Спікер Кремля додав, що потрібно уважно стежити за "інформаційними потоками", однак орієнтуватися слід на першоджерела.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

Топ коментарі
+16
Приїзд української делегації до Москви = капітуляція.
11.02.2026 12:22 Відповісти
+9
Бажано , щоби делегація з Украіни ,
яка поіде до москви , звідти не повернулася
до нашоі краіни - тому що це відверта ЗРАДА !!
11.02.2026 12:36 Відповісти
+7
Та зрозуміло що їх і так ніхто не буде чипати, свої ж люди.
11.02.2026 12:40 Відповісти
Розглядається можливість приїзду української делегації до Москви для переговорів особисто з Путіним, - ЗМІ

Перемовини фактично «стоять на місці», оскільки нинішня російська делегація не має повноважень ухвалювати рішення. Віткофф і Кушнер пропонують виступити «гарантами безпеки»: літак із українськими переговорниками має прилетіти до Варшави, звідки вирушить до «Внуково» для прямих переговорів із Путіним.

Під питанням залишається участь Кирила Буданова, якого РФ заочно «заарештувала» у 2023 році.
11.02.2026 12:20 Відповісти
умеров також у розшуку на **********, заочно заарештований басманним судом мацкви
11.02.2026 12:27 Відповісти
Але бачите по ньому " питань" не має, Буданов не зручний
11.02.2026 12:28 Відповісти
умеров та арахамія - громадяни сша, а буданов - ні
громадян сша ***** навряд чи наважиться наразі затримати та заарештувати, шоби не дратувати рудого
11.02.2026 12:31 Відповісти
Та при бажанні можна було для Буданова зробити імунітет, щодо Арахманії то не думаю що Трампу на нього не похєр
11.02.2026 12:34 Відповісти
захист громадянина сша - конституційний обов'язок президента, незалежно від симпатій/антипатій/пофігу
буде вой та гемор, а рудом це зараз не тре
для перемовин із ****** потрібен відповідний посадовець - президент, із керівником офісу ***** розмовляти не буде
11.02.2026 12:37 Відповісти
Та зрозуміло що їх і так ніхто не буде чипати, свої ж люди.
11.02.2026 12:40 Відповісти
дипломатичний імунінте, ніхто не відміняв, але то ж х...ло, що срало на всі міжнародні норми і правила
11.02.2026 14:13 Відповісти
Та коли це правда і наші попруться на поклон до путіна то йому цього приниження буде більше ніж достатньо. Нікого там не заарештують.
11.02.2026 14:14 Відповісти
було колись в історії, теж приїздили до болотного сцаря, на переговори чи щесь, а він їх катував і полоним. воно упивається владою і безкарністю.
11.02.2026 16:02 Відповісти
пу - ще той хазяїн свого слова: сам дав, сам забрав... і досі це все сходило йому як з гуся вода
11.02.2026 15:51 Відповісти
Рижий клоун Трампон вже не знає, як дотиснути Вовочку, який розуміє, що капітуляція - це особистий смертний вирок в Україні. Тому починаються скажені вкиди. Але очікую, що це не просто так. Думаю, в кінці місяця НАБУ за вказівкою трампівських лакеїв висуне обвинувачення Єрмаку, який має здати Зеленського і підірвати українську позицію. Треба нейтралізувати НАБУшників і замінити їх на реальних борців зк орупцією, оскільки Кривонос з бандою перетворились на амерських ляльок, які займаються політичним шантажем, але відпускають корупционерів. Контррозвідка України має щось з цим робити, бо інакше втратимо державу
11.02.2026 13:38 Відповісти
Добре що ОПе не перетворилося на російських ляльок, хоча вони ним й були...
11.02.2026 13:41 Відповісти
"переговори" в логові звіра пу - більшого абсурду вже не вигадати...
до речи... вже забули про схожи переговори за участью венгрів на чолі з Тельманом...?! і смоленську акцію з Качинським?! і багато це злочинів з цивільними літаками під запевнення безпеки?!
11.02.2026 13:57 Відповісти
Так ще й можливо без Буданова, там тоді взагалі нінакого сподіватися
11.02.2026 12:26 Відповісти
Може це пролунає трохи несподівано й незвично, але...
Що на переговорах робить завхоз?
У нас вимерли дипломати?
11.02.2026 13:28 Відповісти
У нас дипломати " воюють лопатами" , а завхоз розвідник країни, все з ніг на голову 😸
11.02.2026 13:31 Відповісти
Для кого рано? Умови Зеленского об'днати вибори себе в "Дії" разом з референдумом по віддачі окупованих під красивою назвою. Щоб всі погодились на легітимність референдуму, а заодно і його перемогу на виборах.
11.02.2026 12:36 Відповісти
Там он вище Норвегія підкинула потужному " лазєйку" типу окупувати країну можна, а от втримати дуже важко 😸....
11.02.2026 12:37 Відповісти
Якщо це і відбувається то в Україну вони навряд повернутся. Це не влада це паразити.
11.02.2026 12:38 Відповісти
Нехай та делегація їде до мацкви на українських електросамокатах та з ізраїльськими пейджерами...
11.02.2026 13:20 Відповісти
Чого вони диктують умови?.Буданова об'явлено в розшук тому він не може в складі делегації їхати на болото.путін оголошений теж в розшук,виданий ордер на арешт і з ним ведуть "шури-мури".Покажіть зуби,пуйло нелегітимний,вибори підтасовані,постійно змінюють свою конституцію,обнуливши попередні строки перебування царя на троні.
Чому на болоті зустріч,а чому не в Гренландії ?
11.02.2026 12:37 Відповісти
через 15 днів весна, яке ***** перемиря, після такої жопи яку ми пережили зимою????
11.02.2026 13:32 Відповісти
Виродку песькову видніше , коли в Украіні можна говорити про вибори ,
а коли ні !
Бидляки кацапаські , зтулість свої смердючі писки і забудьте
про нашу краіну !!
11.02.2026 13:49 Відповісти
Передусім, у законі "Про всеукраїнський референдум" чітко написано: "Всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами".
І це правильно, бо поєднання референдуму з виборами є улюбленою політтехнологією різних диктаторів і авантюристів, та й сама природа виборів і референдумів дуже різна!!
11.02.2026 15:26 Відповісти
А до чого тут рашиське чмо ?здохни паскуда.
11.02.2026 15:37 Відповісти
Можемо до москви направити делегацію на чолі з сонцесяйним боневтіком, єрмаком, бойком, муравйовим, шуфричом та цією фракцією слуг.
11.02.2026 16:14 Відповісти
УДИВИТЕЛЬНО !!! ЗА СТОЛЬКО ДЕНЕГ ЕЩЁ НИ ОДНОГО НИ ДРУГОГО НЕ УБИЛИ !?)
11.02.2026 17:50 Відповісти
 
 