Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про плани Зеленського щодо виборів: "Говорити про це поки що рано"

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення Financial Times про нібито намір президента України Володимира Зеленського оголосити план проведення президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Пєскова, наразі говорити про це "поки що рано".

"Ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Джерело заявило, що, мовляв, почалася підготовка до виборів, потім джерело також з адміністрації, з офісу київського режиму, заявило, що це не так, спростувало цю інформацію", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В ОП не проти проведення виборів, але потрібна безпека, - ЗМІ

Спікер Кремля додав, що потрібно уважно стежити за "інформаційними потоками", однак орієнтуватися слід на першоджерела.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня, - FT

Майбутні вибори в Україні

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Проведення переговорів щодо України у США не планується, - Пєсков