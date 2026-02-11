Пєсков прокоментував повідомлення ЗМІ про плани Зеленського щодо виборів: "Говорити про це поки що рано"
Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков прокоментував повідомлення Financial Times про нібито намір президента України Володимира Зеленського оголосити план проведення президентських виборів та референдуму щодо мирної угоди з Росією 24 лютого.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
За словами Пєскова, наразі говорити про це "поки що рано".
"Ми фактично маємо обмін такими повідомленнями через пресу з боку деяких джерел. Джерело заявило, що, мовляв, почалася підготовка до виборів, потім джерело також з адміністрації, з офісу київського режиму, заявило, що це не так, спростувало цю інформацію", - зазначив він.
Спікер Кремля додав, що потрібно уважно стежити за "інформаційними потоками", однак орієнтуватися слід на першоджерела.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський 24 лютого оголосить про референдум та вибори, що мають відбутися до 15 травня.
Майбутні вибори в Україні
- Нагадаємо, після відповідних сигналів від партнерів в Україні заговорили про можливість проведення виборів у країні під час війни.
- Зокрема, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має провести вибори. Своєю чергою, Зеленський відповів, що готовий до цього.
- У Раді формується робоча група щодо питання виборів президента під час воєнного стану.
- 23 грудня, вперше за час повномасштабного російського вторгнення, Центральна виборча комісія (ЦВК) відновила роботу "Державного реєстру виборців".
Перемовини фактично «стоять на місці», оскільки нинішня російська делегація не має повноважень ухвалювати рішення. Віткофф і Кушнер пропонують виступити «гарантами безпеки»: літак із українськими переговорниками має прилетіти до Варшави, звідки вирушить до «Внуково» для прямих переговорів із Путіним.
Під питанням залишається участь Кирила Буданова, якого РФ заочно «заарештувала» у 2023 році.
І це правильно, бо поєднання референдуму з виборами є улюбленою політтехнологією різних диктаторів і авантюристів, та й сама природа виборів і референдумів дуже різна!!