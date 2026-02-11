Новий раунд переговорів зі США може відбутися наступного вівторка або середи, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.

Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, зустріч може відбутися у вівторок або середу, однак поки невідомо, чи погодиться Росія на переговори у США. Серед ключових тем - ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини.

"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", - сказав Зеленський.

Буферна зона

Президент наголосив, що у разі створення буферної зони управління нею має здійснювати Україна: "Якщо це наша територія, а це наша територія, то країна, чия це територія, повинна нею керувати".

Він також повідомив, що адміністрація Дональда Трампа прагне підписати всі документи одночасно. Україна ж, за його словами, розглядає можливість затвердження мирної угоди або парламентом, або на національному референдумі.

Переговори в ОАЕ

Окремо Зеленський зазначив, що під час переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах сторони обговорювали механізми припинення вогню та моніторинг за участю США, однак остаточних рішень без політичних домовленостей на найвищому рівні ухвалити не вдалося.

"У росіян одне формулювання, у нас інше, в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але також є розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями", - додав глава держави.

Що передувало?

Автор: 

Зеленський Володимир (27795) переговори з Росією (1583)
ЯК ЖЕ ТИ ЗАДРАВ!!!! ЧМО наркоманське. Еврей клятий який лише собою і любується
11.02.2026 15:48 Відповісти
По факту стратегии как воевать дальше и добиться каких-то целей (которые тоже отсутствуют) нет. Вся возня сводится к тому, как продать договорняк, который неизбежен так, чтобы остаться у власти после. Заковыка даже не сути, а в формулировках.
11.02.2026 15:54 Відповісти
чмо неголенне ,пожвавів морду обличча 🤡 ...бл..ь де всі смітуни подівалися ? Нема кому взяти цього махрового корупціонера за горло !!! ...
11.02.2026 16:04 Відповісти
Він буде ше не один - кацапи миру не хочуть
показати весь коментар
11.02.2026 15:52 Відповісти
Стратегія одна - здати країну і звалити під гарантії Трампона. Вовочка догрався з своїм улюбленим Єрмаком. А тепер не знає, як згодувати народу капітуляцію. Коротше тут виживе лише один: або Зеленський, або український народ. Цього зрадника повинен хтось вже зупинити, бо від країни вже скоро нічого не залишиться. Зеленського додавили корупційним компроматом.
показати весь коментар
11.02.2026 18:10 Відповісти
А може й не відбутися. Чого воно хоче досягти своїм напівсвідомим варняканням?
11.02.2026 15:55 Відповісти
"... Ішак, постоявшій в тєні, на солнцє работать нє будєт..."
11.02.2026 15:56 Відповісти
Угу...А ішак,якому одна дурепа з "1+1" внесла у його віслячі вуха,що він сталевий лев і лідер світу,то він намотає пейси на копито та буде далі сцяти своїм виборцям межи очі.
11.02.2026 16:13 Відповісти
З трампонутим можна тільки побалакати у мірний час, а зараз ця балаканина нічого не дасть. Бо трампонутий працює на ху...ла. Якщо тільки потужний не домовляється про власну безпеку, та власні гроші. Всю зброю нам постачає ЄС, а трампонутий на цьому тільки заробляє
11.02.2026 16:28 Відповісти
Зараз у найвеличнішого лідера світу непростий момент. Йому треба придумати та переконати мудрий народ - чим затвердження на референдумі "мирної" угоди зі створенням буферної зони краще "зрадницьких" мінських домовленостей.
11.02.2026 16:32 Відповісти
Якось пропетляє, їрмак йому зробить спеціальний підклад
11.02.2026 17:45 Відповісти
Нічого нового...
Але фото шикарне!🤭
Вова прийняв доріжку.😂
11.02.2026 17:53 Відповісти
 
 