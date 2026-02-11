Новий раунд переговорів зі США може відбутися наступного вівторка або середи, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
Про це він повідомив в інтерв’ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, зустріч може відбутися у вівторок або середу, однак поки невідомо, чи погодиться Росія на переговори у США. Серед ключових тем - ініціатива Вашингтона щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донеччини.
"Жодна зі сторін не зацікавлена в ідеї вільної економічної зони - ні росіяни, ні ми. У нас різні погляди на це. А домовленості були такими - давайте повернемося до наступної зустрічі з баченням того, як це може виглядати", - сказав Зеленський.
Буферна зона
Президент наголосив, що у разі створення буферної зони управління нею має здійснювати Україна: "Якщо це наша територія, а це наша територія, то країна, чия це територія, повинна нею керувати".
Він також повідомив, що адміністрація Дональда Трампа прагне підписати всі документи одночасно. Україна ж, за його словами, розглядає можливість затвердження мирної угоди або парламентом, або на національному референдумі.
Переговори в ОАЕ
Окремо Зеленський зазначив, що під час переговорів в Об'єднаних Арабських Еміратах сторони обговорювали механізми припинення вогню та моніторинг за участю США, однак остаточних рішень без політичних домовленостей на найвищому рівні ухвалити не вдалося.
"У росіян одне формулювання, у нас інше, в американців третє. Є розуміння того, що моніторинг буде, але також є розуміння того, що потрібна додаткова робота над формулюванням та деталями", - додав глава держави.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
