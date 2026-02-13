Переговори Росії, США та України готують на наступний тиждень, - Пєсков
Новий раунд переговорів між трьома країнами може пройти вже наступного тижня. Дати й локацію повідомлять додатково.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков.
"Є домовленість, що він справді відбудеться наступного тижня. Щодо місця та точних дат ми вас зорієнтуємо", - сказав Пєсков журналістам.
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
Що передувало?
- Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна, США та Росія мають провести тристоронні перемовини в ОАЕ.
- Помічник російського диктатора Юрій Ушаков підтвердив участь російської делегації у тристоронній зустрічі в Абу-Дабі (ОАЕ) в п'ятницю, 23 січня.
- Зеленський затвердив склад української делегації.
- За словами Зеленського, питання Донбасу буде ключовим на зустрічі в Абу-Дабі.
- За даними ЗМІ, жодного компромісу на перемовинах в Абу-Дабі не досягнуто. США та РФ тиснуть на Україну.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
затягування йде успішно. сша навіть в думках не допускають допомогу Україні, а санкції посилювати не будуть, щоб не зірвати фейкові переговори
Цілком на рівні, я вважаю
путін, то чекати найближчим часом закінчення війни є марним.