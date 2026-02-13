3 077 27
Россию на новом раунде переговоров в Женеве возглавит Мединский, - Песков
Российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.
Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
Мединский ранее возглавлял российскую делегацию на двусторонних переговорах в Стамбуле весной 2025 года. Новый раунд переговоров состоится в трехстороннем формате с участием США и Украины.
По информации Пескова, предыдущие два раунда трехсторонних переговоров состоялись 23-24 января и 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. На прошлом раунде в Абу-Даби российскую делегацию возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.
- Песков сообщал, что новый раунд переговоров между тремя странами может пройти уже на следующей неделе. Даты и место проведения сообщат дополнительно.
Что предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина, США и Россия должны провести трехсторонние переговоры в ОАЭ.
- Помощник российского диктатора Юрий Ушаков подтвердил участие российской делегации в трехсторонней встрече в Абу-Даби (ОАЭ) в пятницу, 23 января.
- Зеленский утвердил состав украинской делегации.
- По словам Зеленского,вопрос Донбасса будет ключевым на встрече в Абу-Даби.
- По данным СМИ, никакого компромисса на переговорах в Абу-Даби достигнуто не было. США и РФ давят на Украину.
- В субботу, 24 января, состоялся второй раунд переговоров представителей Украины, США и России в Абу-Даби.
- 4 и 5 февраля в Абу-Даби состоялись следующие трехсторонние встречи в рамках мирных переговоров.
Стаття -бомба в THE ATLANTIC, знову Саймон Шустер з надр ОПи бере інтерв"ю у Вовчика в паніці- аналіз від Швеця
Атлантика: Зеленський стикається з найважчою поступкою з усіх - ДонбасАмериканські посередники втрачають терпіння, і Москва не віддає своїх вимог, пишуть ЗМІ
13 лютого 2026 04:41122
Президент України Володимир Зеленський може бути готовий піти на "найважчу поступку з усіх" і відмовитися від контролю над територіями на Донбасі, повідомили двоє радників українського лідера Саймону Шустеру з The Atlantic.
За словами Шустера, після завершення тристоронніх переговорів в Абу-Дабі минулого тижня українська делегація передала президенту, що американські посередники втрачають терпіння, а Москва не відмовляється від своїх вимог щодо виведення військ з республік на Донбасі, Запоріжжі та Херсонській областях та визнання цих регіонів та Криму частиною Росії.
Сам Зеленський в інтерв'ю Шустеру сказав, що тактика Києва щодо адміністрації Дональда Трампа полягала в тому, щоб "запобігти американцям думати, що ми хочемо продовжити війну". "Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який прискорює розвиток подій", - сказав він.
Український лідер підкреслив, що Київ поспішає покласти край конфлікту, але не погодиться на угоду на "принизливих" умовах. Київ вказує на гарантії безпеки України від західних союзників як один з ключових факторів, необхідних для досягнення домовленостей.
За даними Atlantic, Трамп незабаром може зосередитися на підготовці до проміжних виборів і вийти з переговорного процесу, звинувачуючи обидві сторони в провалі. За словами Зеленського, "росіяни могли б використати цей час, щоб закінчити війну, якщо президент Трамп щиро зацікавлений у цьому".
Український президент вважає, що укласти мир між Москвою та Києвом до проміжних виборів у США стане "політичною перемогою" для Трампа і призведе до перемоги республіканців на виборах до Конгресу. "Я думаю, що немає більшої перемоги Трампа, ніж припинення війни між Росією та Україною. З точки зору його спадщини, це номер один", - сказав він в інтерв'ю.
За даними Financial Times, Сполучені Штати дали зрозуміти Україні, що отримання гарантій безпеки залежить від підписання мирної угоди, яка включає поступку Донбасу Росії. Вашингтон також натякнув, що пообіцяє надати Києву більше зброї, якщо українські війська вийдуть з територій, які він контролює на Донбасі, повідомили джерела газети.
Київ дотримується принципу "залишайся там, де ми є" з територіального питання. Як компроміс, США запропонували створити демілітаризовану "вільну економічну зону" на Донбасі. Президент Росії Володимир Путін назвав Донбас історичною територією Росії і сказав, що Москва поверне його військовими або іншими засобами.
https://fakti.bg/en/bulgaria/1034370-sluchaat-petrohan-predi-parvia-seksualen-kontakt-e-imalo-mnogo-seansi-za-predishni-jivoti
сестра міндича???
русские решили заболтать переговоры до весны.
А там по теплу - новое их наступление.
Заодно и россгвардия 400 000 тел подтянется.
"Тиск став занадто інтенсивним": журналіст Саймон Шустер про мирну угоду Трампа, усунення Єрмака та післявоєнне майбутнє Зеленського
7:29 ранку, 9 грудня 2025 року
Джерело:
Минуло менше двох тижнів з тих пір, як давній начальник штабу президента України Володимира Зеленського пішов у відставку, і країна все ще хитається. Терміни усунення Андрія Єрмака, викликані скандалом, пов'язаним зі схемою розкрадання енергетичного сектору, не могли бути гіршими: це сталося саме тоді, коли Вашингтон наполягав на новому раунді переговорів, щоб покласти край повномасштабному вторгненню Росії, а Єрмак був провідним мирним переговірником Києва.
В останньому https://meduza.io/en/episodes/2025/12/09/simon-shuster-on-the-fall-of-andriy-yermak епізоді "Неголої правди" Медуза звернулася до журналіста Саймона Шустера, щоб поставити цей потрясіння в контекст. Шустер, експерт з України та штатний письменник The Atlantic, мав широкий доступ до Зеленського та його кола під час написання своєї біографії 2024 року "Шоумен: всередині вторгнення, яке потрясло світ і зробило Володимира Зеленського лідером". Наступні запитання та відповіді, засновані на цьому інтерв'ю, були відредаговані для довжини та ясності.
Саймон Шустер
- Вас здивувала відставка https://meduza.io/news/2025/11/28/andrey-ermak-glava-ofisa-zelenskogo-podal-v-otstavku Андрія Єрмака 28 листопада? Коли ви брали у нього інтерв'https://www.theatlantic.com/national-security/2025/11/ukraine-zelensky-russia-trump-peace-land-red-line/685090/ ю напередодні, чи було у вас відчуття, що він знає, що його час може закінчитися?
- Я був здивований. Навіть після розмови з ним минулого четверга [27 листопада], я був здивований, тому що він є такою інструментальною частиною адміністрації. Було трохи важко уявити, що Зеленський керує без Єрмака - вони були такими нерозлучними. І Зеленський, в розмовах зі мною та іншими, був таким наполегливим [в кажучи]: "Ви не можете мати позов проти Єрмака, не маючи також цього позову проти мене. Він виконує мої накази". Зеленський намагався у своїх публічних заявах залишити дуже мало простору між собою та своїм начальником штабу.
Отже, це була головна причина, чому я був здивований, що Зеленський попросить його піти у відставку. Але коли я почув більше про те, як це сталося, було досить ясно, що, по суті, тиск став занадто інтенсивним.
Що стосується того, чи бачив Єрмак це, він, безумовно, бачив, як слідчі закривалися протягом попередніх тижнів і навіть місяців. Робота з цими розслідуваннями та спроби відірвати їх різними способами зайняла багато його часу цього року. Але я не думаю, що він знав, що слідчі ось-ось з'являться в його будинку наступного ранку, наступного дня після того, як ми поговорили. Я знаю це, тому що він написав мені, коли вони прибули, і висловив здивування.
- Українська правда https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2025/12/01/8009699/ написала, що Зеленському «тепер доведеться переосмислити роль самого президентського офісу». Як ти думаєш, як це може виглядати?
- Те, як [Єрмак] керував президентською адміністрацією, дещо схоже на попередніх начальників штабів, але це також унікальне через обставини повномасштабного вторгнення. Оскільки Україна перейшла в воєнний стан у лютому 2022 року - що цілком доречно, коли у вас є екзистенційна загроза країні - влада була зосереджена у виконавчій владі, що означає Офіс Президента.
Зараз ви читаєте Meduza, найбільше у світі незалежне російське новинне видання. Щодня ми пропонуємо вам важливе покриття з Росії та за її межами. Ознайомтеся з нашими звітами https://meduza.io/en тут і https://meduza.io/en/feature/2022/07/06/where-do-i-find-all-of-meduza-s-content слідкуйте за нами, де б ви не отримали свої новини.
Через цей правовий перехід, як глава Офісу Президента, Єрмак отримав величезну владу. Наприклад, багато функцій та обов'язків, які в мирний час зазвичай виконуються Міністерством економіки або Міністерством закордонних справ, були перейняті Офісом Президента і, отже, Єрмаком. Деякі чиновники, а саме в різних міністерствах, чиї повноваження та обов'язки взяла на себе Офіс Президента, з часом вважали це неприємним або дратівливим: "Чому вони виконують роботу, яку ми цілком кваліфіковані і повинні робити?" Тому його також звинуватили з цієї причини в монополізації влади.
Заміна [Єрмака] все ще працюватиме за воєнного стану, але я думаю, що коли вони перейдуть до нової команди, їм доведеться дуже добре подумати про те, чи належним чином вони використовували повноваження, надані Офісу Президента під час воєнного стану, і чи повинні вони делегувати більше повноважень міністерствам чи Раді.
Я думаю, що відповідь у багатьох випадках буде "так", і Зеленському може бути незручно з цим. Йому було комфортно з кількістю повноважень і влади, які він має під час воєнного стану, і, як правило, дратувався спробами обмежити цю владу або делегувати її іншим установам. Але я думаю, що тепер буде тиск, щоб повернути назад частину цієї централізації або монополізації влади. І я думаю, що коли він обере свого наступного начальника штабу, Зеленський буде знати про це і вибере когось, хто трохи більше командний гравець і більш готовий розділити владу.
- Єрмак також був провідним мирним переговірником Києва. Як, на вашу думку, це вплине на переговори з Росією та США?
- Це не дуже добре, коли ваш головний переговірник повинен відійти через корупційне розслідування. Це послаблює Україну за столом переговорів. Це відкриває можливості для російської пропаганди та інформаційної війни, спрямованої на звільнення України як нелегітимної держави, якою керують корумповані еліти тощо. Розслідування корупції та усунення Єрмака допомагають у цих наративах.
Загалом, однак, я думаю, що проблеми з переговорним процесом глибші та фундаментальніші, ніж Єрмак чи будь-який один переговірник. Отже, якби він залишився, це не вирішило б фундаментальну проблему, що Росія просто не хоче вести переговори або йти на компроміс щодо будь-якої зі своїх вимог. Тому не має значення, хто там за столом. Поки на Росію не тиснуть до такої міри, що їй потрібно буде прийняти деякі компроміси, я не думаю, що це взагалі матиме значення.
https://meduza.io/en/feature/2025/12/01/ukrainian-political-scientist-volodymyr-fesenko-explains-what-yermak-s-resignation-means-for-zelensky-and-the-peace-process
Зараз Рустем Умеров, голова Ради національної безпеки та оборони України, очолює цю переговорну команду. Він дуже досвідчений, але також має недолік у тому, що він трохи знаходиться під прицілом антикорупційних слідчих. Тому ми могли б, в найближчі дні, тижні та місяці, побачити іншу ситуацію, коли головний переговірник повинен відійти в сторону. Це також було б досить погано і ніяково. Але в будь-якому випадку, більша суть полягає в тому, що проблема мирного процесу не в тому, хто представляє Україну за столом - це в тому, хто представляє Росію і яку свободу вони мають від своїх босів у Кремлі, щоб піти на будь-який компроміс. Путін хоче продовжувати штовхати на полі бою, і все.
- Минулого тижня ви https://www.theatlantic.com/national-security/2025/11/ukraine-peace-push-russia-trump-zelensky/685045/ написали в The Atlantic, що після https://meduza.io/en/feature/2025/02/28/zelensky-s-oval-office-meeting-with-trump-and-vance-becomes-a-literal-shouting-match катастрофічної зустрічі Зеленського https://meduza.io/en/feature/2025/02/28/zelensky-s-oval-office-meeting-with-trump-and-vance-becomes-a-literal-shouting-match в Овальному кабінеті в лютому українці «прийняли нове правило у своїй дипломатії: ніколи не дозволяйте Трампу бачити Київ як перешкоду для миру». Чи відбулися якісь зміни в фактичних червоних лініях України? Або вони просто більш охоче йдуть за стіл?
- Іноді важко сказати. Але те, що ми бачимо публічно, і те, що бачать американці, коли вони сідають вести переговори з українцями, полягає в тому, що відповідь України ніколи не буде негативною. Це завжди: "Давайте поговоримо про це. Дозвольте нам пояснити вам, чому нам так неможливо це прийняти". Це дратує деяких американських співрозмовників, включаючи Трампа, які просто втомлюються слухати ці лекції від українців про те, чому та чи інша частина Донбасу така критична і чому вся надія не втрачена, і цей регіон не слід віддавати Росії, наприклад.
Але важко сказати, де червоні лінії. Я був дуже здивований вранці на День подяки, коли Андрій Єрмак, який тоді все ще був головним переговірником, сказав мені в інтерв'ю, що червона лінія України: немає землі для миру. Вони не будуть торгувати територією. Я був дуже здивований, тому що Україна взагалі не зайняла такої категоричної позиції. І те, що роблять ці червоні лінії, це обмежують простір для переговорників, щоб укласти угоду. У своїх публічних заявах Зеленський не був таким категоричним.
Єрмак подав у відставку наступного дня після розмови зі мною, тому мені важко сказати, якою мірою він висловлював погляди Зеленського. Я вважаю, що він був, але сам Зеленський не сказав так категорично: "Ми не будемо торгувати землею заради миру". Це ключовий момент переговорного процесу, і він дуже старався не малювати дуже чіткі червоні лінії публічно, тому що адміністрація Трампа може інтерпретувати це як небажання з боку України конструктивно брати участь у мирному процесі. І українці дуже прагнуть не давати американцям цього виправдання для скорочення або скорочення допомоги.
Невже ми скоро побачимо, як на перемовини по стратегічному озброєнню між США та рф поїдуть тіж самі особи ???
А то після Абу-Дабі склалось хибне враження про начебто серйозність намірів пітьми припинити війну проти України.
Тож тепер сусідство "колеги по терористичному цеху" з української сторони Буданова за столом перемовин із рашистським кловуном Медінським має підкреслити увесь гротеск нікчемності майбутньої переговорної вистави у Женеві.