Россию на новом раунде переговоров в Женеве возглавит Мединский, - Песков

Российскую делегацию на следующем раунде переговоров между Украиной, США и Россией 17-18 февраля в швейцарской Женеве возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Мединский ранее возглавлял российскую делегацию на двусторонних переговорах в Стамбуле весной 2025 года. Новый раунд переговоров состоится в трехстороннем формате с участием США и Украины.

По информации Пескова, предыдущие два раунда трехсторонних переговоров состоялись 23-24 января и 4-5 февраля в Объединенных Арабских Эмиратах. На прошлом раунде в Абу-Даби российскую делегацию возглавлял глава ГРУ Игорь Костюков.

Песков сообщал, что новый раунд переговоров между тремя странами может пройти уже на следующей неделе. Даты и место проведения сообщат дополнительно.

Что предшествовало?

