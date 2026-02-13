33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 33% украинцев убеждены, что для заключения мирного соглашения с Россией необходимо вернуть контроль над всей территорией Украины в пределах границ 1991 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского Безопасностного Форума, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Опрос показал, что мнения украинцев относительно минимально необходимых условий для мира разделились:

33,2% считают ключевым требованием освобождение Украины в границах 1991 года,

25,5% - в пределах состояния на 24 февраля 2022 года,

3,7% допускают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Переговоры России, США и Украины готовят на следующую неделю, - Песков

Напомним, в июне 2024 года поддержка возвращения к границам 1991 года была значительно выше - 51,5%, тогда как тех, кто соглашался на фиксацию границ по линии фронта, было только 9,4%. По состоянию на февраль 2026 года эта доля выросла до 23,5%.

Аспекты мирного соглашения

Исследование также свидетельствует о неизменно высоких требованиях украинцев в отношении безопасности и ответственности России:

73,1% не готовы поступиться реальными гарантиями безопасности,

73,3% - помощью в экономическом восстановлении страны,

72% убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления,

69,3% выступают за взыскание репараций с страны-агрессора в пользу Украины,

62,7% считают, что контроль над Донбассом нельзя передавать или уступать.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проигрывает войну и готова бороться