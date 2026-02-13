33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Более 33% украинцев убеждены, что для заключения мирного соглашения с Россией необходимо вернуть контроль над всей территорией Украины в пределах границ 1991 года.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского Безопасностного Форума, сообщает Цензор.НЕТ.
Опрос показал, что мнения украинцев относительно минимально необходимых условий для мира разделились:
33,2% считают ключевым требованием освобождение Украины в границах 1991 года,
25,5% - в пределах состояния на 24 февраля 2022 года,
3,7% допускают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.
Напомним, в июне 2024 года поддержка возвращения к границам 1991 года была значительно выше - 51,5%, тогда как тех, кто соглашался на фиксацию границ по линии фронта, было только 9,4%. По состоянию на февраль 2026 года эта доля выросла до 23,5%.
Аспекты мирного соглашения
Исследование также свидетельствует о неизменно высоких требованиях украинцев в отношении безопасности и ответственности России:
73,1% не готовы поступиться реальными гарантиями безопасности,
73,3% - помощью в экономическом восстановлении страны,
72% убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления,
69,3% выступают за взыскание репараций с страны-агрессора в пользу Украины,
62,7% считают, что контроль над Донбассом нельзя передавать или уступать.
... Соціологічне опитування проведене Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (окрім АР Крим). Опитування проводилося серед громадян, які на той момент перебували на території України, що контролюється урядом України і покривається телефонним зв'язком українських телефонних операторів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.
Саме так!Бо по-перше:
Це буде прописано в "мирній угоді" бо тільки за таких умов росія на неї погодиться.
По-друге:
Нову (або стару) політичну "еліту" України це цілком влаштовуватиме а реально протистояти їй вже не буде кому.
капітуляціюмір любой ценой? - щоб шо?. Ти бачиш слабкість *****, але пропонуєш дагаварітсапасрєдінє, щоб шо?
після банкрутства раші.
Санкціїї,арешт танкерів,удари
по стратегічним об'єктам,
Поки не знекровимо рашу,
війна триватиме.Цей процес
йде повільно.
Але є один мудрий народ, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я ефектно виглядає на екрані...