2 705 87

33% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Более 33% украинцев убеждены, что для заключения мирного соглашения с Россией необходимо вернуть контроль над всей территорией Украины в пределах границ 1991 года.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования Киевского Безопасностного Форума, сообщает Цензор.НЕТ.

об условиях мира

Опрос показал, что мнения украинцев относительно минимально необходимых условий для мира разделились:

  • 33,2% считают ключевым требованием освобождение Украины в границах 1991 года,

  • 25,5% - в пределах состояния на 24 февраля 2022 года,

  • 3,7% допускают полный вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах их административных границ.

Напомним, в июне 2024 года поддержка возвращения к границам 1991 года была значительно выше - 51,5%, тогда как тех, кто соглашался на фиксацию границ по линии фронта, было только 9,4%. По состоянию на февраль 2026 года эта доля выросла до 23,5%.

Аспекты мирного соглашения

Исследование также свидетельствует о неизменно высоких требованиях украинцев в отношении безопасности и ответственности России:

  • 73,1% не готовы поступиться реальными гарантиями безопасности,

  • 73,3% - помощью в экономическом восстановлении страны,

  • 72% убеждены, что РФ должна ответить за военные преступления,

  • 69,3% выступают за взыскание репараций с страны-агрессора в пользу Украины,

  • 62,7% считают, что контроль над Донбассом нельзя передавать или уступать.

+18
цікаво, хто з цих 33% зараз в ЗСУ?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:28 Ответить
+16
А ті хто за те щоб віддати половину України в обмін на мірну угоду, завтра підуть воювати коли рашисти цією угодою підітруться? Чи ті хто за мірну угоду готові віддати рашистам 30% своєї власності? Я впевнений що рашисти погодяться замість дамбасу отримати Вінничину чи Львівщину. А за Одесу і вихід на придністров'я Х'уйло тебе особисто в пузік поцілує.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:45 Ответить
+15
Як ви за****бали вже цією ''мірноюугодою''. Ще не розребли завали і не змили кров дітей зі вчорашньої угоди про ''енергетичне перемир'я'', а вже в новий чан з гівном готові вскочити. Мирна угода з московськими людоїдами які залізли в ваш дім і ніколи не дотримувались ніяких угод? Пропоную щоб кожен переговорник перед перемовинами поцілував бродячу собаку під хвіст. Щоб в роті відчувався присмак угоди з рашистами
показать весь комментарий
13.02.2026 13:39 Ответить
0%
показать весь комментарий
13.02.2026 13:30 Ответить
Многие и не в Украине. Это был телефонный опрос по номерам украинских операторов. А где реально находится телефон - никто не знает. Тем более с нового года действует "телефонный безвиз" с Евросоюзом.

... Соціологічне опитування проведене Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (окрім АР Крим). Опитування проводилося серед громадян, які на той момент перебували на території України, що контролюється урядом України і покривається телефонним зв'язком українських телефонних операторів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:39 Ответить
яке ЗСУ в польщі
показать весь комментарий
13.02.2026 13:41 Ответить
https://t.me/spravagromad/50848 Ось, один з них - Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ:
показать весь комментарий
13.02.2026 13:56 Ответить
Ан Мур і нащо ці ЗЕлені фінти вухами? де ви побачили у Погребиського що він за кордони 1991 року? нащо так тупо брехати? якщо ви не второпали про що він пише, то він пише про те, що ЗЕлупє вигідні вибори під час воєнного стану (бо не буде політичної конкуренції, рівного доступу до ЗМІ конкурентів влади, військові не зможуть нормально проголосувати, ТЦК на вулицях) а тому Погребиський проти таких виборів під час дії воєнного стану.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:05 Ответить
А ви читайте вище по стрічці ГО "Справа Громад"
показать весь комментарий
13.02.2026 14:49 Ответить
ви даєте посилання на пост Погребиського, ніби то він готовий воювати до кордонів 1991 як ті 33%, потім коли вам кажуть, що посилання на пост Погребиського це брехня і він такого в своєму пості не казав, ви не кліпнувши оком кажете "читайте вище по стрічці"... То дайте посилання на пост того, хто з членів Справи громад пропонує воювати до кордонів 1991 року, а якщо цього нема і ви сбрехали, то просто визнайте це
показать весь комментарий
13.02.2026 14:56 Ответить
За кордони 91 року ті,хто сам на війну ніколи не піде!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:28 Ответить
А ті, хто зараз воюють, за які кордони?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:39 Ответить
А ти сам особисто за які кордони?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:51 Ответить
Нікуди вони не підуть. Знову будуть вимагати капітуляції. Ба, більше, частина з них навіть не схоче здриснути й перед окупацією, щоб не порушувати свій комфорт. Те, що їх кацапи поженуть на Варшаву, банально, але вкотре це скажу ще раз. Хоча їм це все одно не дійде. Я воюю і я за те, щоб вийти на кордони 91-го року. Розумію, що це нереально зараз - але хто 30 років назад думав, що це під силу Азербайджану? Хто думав осінню 39-го, що Польща знову постане, 40-го - що Франція переможе? А самі кацапи в совку осінню 41-го вірили, що Світ переможе гітлера?
показать весь комментарий
13.02.2026 14:28 Ответить
Тобто, щоб кацапи не погнали на Варшаву в майбутньому, треба загинути зараз?
показать весь комментарий
13.02.2026 18:11 Ответить
Та хоча б вивези їх до Варшави. Твоїм коштом. Бо багатьом какаяразніца і навіть втекти від кацапів поліняться. Ті тварюки думають, що кацапи їх чіпати не будуть. Чи може й ти вєрующий в аткритую граніцу, думаєш, що всі здриснуть?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:07 Ответить
Звісно, здриснуть. Тільки не треба тут марити, що кацапи, які за 4 роки не змогли захопити, навіть, однієї Донецької області, а за 12 років малесенької Чечні, раптом стануть такі могутні, що захоплять весь світ і тікати від них буде нікуди.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:34 Ответить
Не раптом а після відпочинку та врахування помилок. Не весь світ а ту його частину, яку погодить нова "Ялта" де Європі місця не буде не кажучи вже про Україну.
показать весь комментарий
14.02.2026 08:18 Ответить
А Україна в цей час не буде відпочивати? Не врахує помилок? Не відновлюватиметься та не укріплюватиметься?Буде тільки спостерігати, як відновлюється ворог? І так, якщо не припинити воювати, то який ти бачиш фінал? Тільки без фантастики "рашка вже всьо, 2 - 3 місяці і вона розвалиться". Не розвалиться ніколи. Тому давай щось реалістичне.
показать весь комментарий
14.02.2026 09:54 Ответить
А Україна в цей час не буде відпочивати? Не врахує помилок? Не відновлюватиметься та не укріплюватиметься?Буде тільки спостерігати, як відновлюється ворог?
Саме так!Бо по-перше:
Це буде прописано в "мирній угоді" бо тільки за таких умов росія на неї погодиться.
По-друге:
Нову (або стару) політичну "еліту" України це цілком влаштовуватиме а реально протистояти їй вже не буде кому.
показать весь комментарий
14.02.2026 12:40 Ответить
"не треба тут марити, що кацапи, які за 4 роки не змогли захопити, навіть, однієї Донецької області...". Тобто ти не віриш в могутність кацапів, але пропонуєш підписати капітуляцію мір любой ценой? - щоб шо?. Ти бачиш слабкість *****, але пропонуєш дагаварітсапасрєдінє, щоб шо?
показать весь комментарий
14.02.2026 09:37 Ответить
Щоб що? Щоб перестали гинути українці і щоб зберегти державу, націю та залишки економіки. І досить вже верзти тєлємарахвоновську маячню про "капітуляцію".
показать весь комментарий
14.02.2026 09:51 Ответить
Прикольно... І як ти собі це уявляєш? - простапєрєстатьстрєлять? Нам залишити фронт і по домам? - Прикольно...
показать весь комментарий
14.02.2026 10:03 Ответить
мобілізувати їх та їх всіх родичів! нехай відбивають! це напевно ті хто за кордон здристнув!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:33 Ответить
У мене знайомий в Шотландії, дуже войовничий, каже треба взагалі на москву йти.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:38 Ответить
Справжній Горець. )
показать весь комментарий
13.02.2026 14:14 Ответить
Лише парад Перемоги на червоній площі!!! Це вимога всіх Патріотів України!!!
показать весь комментарий
13.02.2026 19:47 Ответить
Яких патріотів? Тих, що разом з тобою здриснули аж за океан?
показать весь комментарий
14.02.2026 09:55 Ответить
Смішні та наївні люди, хоча вірити усім цим "опитуванням" - це себе не поважати.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:39 Ответить
От просто люто плюсую!
показать весь комментарий
13.02.2026 15:23 Ответить
Сам хоч в окопах?
показать весь комментарий
13.02.2026 18:12 Ответить
Судячи по твоєму флажку я бачу що ти воюєш і втомимся від війни аж пальці в мозолях від клавіатури. Ти готовий повернутися в Україну і зайняти своє місце в окопах після підписання ''мірної угоди''? Бо нагадаю, що ''мірна угода'' не передбачає ні гарантій безпеки, ні вступу України в НАТО, ні ввід в Україну іноземних військ. Зате мірна угода передбачає що 800тис. українських солдат будуть самі стояти на лінії зіткнення і зупиняти орди рашистів, коли ті полізуть знову. Поки на протязі 78-ми годин наші ''гаранти безпеки'' будуть проводити консультації і радитися чи варто їм знову запускати заводи і поновлювати допомогу Україні. І щось мені підказує що ці 78 годин будуть останніми для існування України
показать весь комментарий
13.02.2026 18:58 Ответить
Ще раз питаю: сам в окопах, такий войовничий і непримиримий?
показать весь комментарий
13.02.2026 19:56 Ответить
Можна вважати питання з референдумом закритим.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:41 Ответить
А ці 33,2 % мабуть пенси і пацани до 22-х?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:45 Ответить
Не тільки. Там і жінки, і різна відмазана нечисть.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:14 Ответить
Вернути зможемо,але тільки
після банкрутства раші.
Санкціїї,арешт танкерів,удари
по стратегічним об'єктам,
Поки не знекровимо рашу,
війна триватиме.Цей процес
йде повільно.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:47 Ответить
мені цікаво а ***** нам, взагалі, мирна угода з кацапами? От японці живуть без угоди і норм, у нас була від 1997 року і що ?
показать весь комментарий
13.02.2026 13:48 Ответить
Т.з. мирна угода не сходить з порядку денного тому, що зрадницька чинна влада не впоралась з завданням пуйла й не змогла (завдяки ЗСУ) злити Державу за тиждень у 22-му. А оформлення "мирної угоди"--буде проміжним звеном до повної змосковщини та, врешті решт, капітуляції та втрати суверенітету. Як зазначила вище шановна Нина Карпенко, перспектива вільної та суверенної України майорить лише опісля банкрутства московії. Але тут сподівання лише на санкції демократичного світу й величезне прагнення самих українців до свободи та незалежності від різних покидьків на кшталт пуйлів/орбанів/краснових/лукашенків тощо.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:36 Ответить
Ото ж бо. Це не нам потрібна мірна угода. Це рашистам потрібна мірна угода щоб узаконити і оформити вже окуповані землі, а також захоплених людей які проживають на окупованих територіях. Бо без офіційного визнання окупованих територій рашисти не можуть завести на них ні північнокорейців ні інших фашистів з ОДКБ ні даже офіційно вмикнути ті ж старлінків ні завести інвесторів для будівництва плацдарму для нового наступу
показать весь комментарий
13.02.2026 18:06 Ответить
Задрали вже такі, як ти, з новим наступом кацапів. А який куй вам заважає побудувати плацдарм щоб ніякі кацапи не ризикнули напасти?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:10 Ответить
Це не я тебе драв. А кацапи відкрито заявляють що їхня ціль мінімум це повна окупація України і похід на Європу
показать весь комментарий
13.02.2026 20:43 Ответить
Ще раз питаю: який куй тобі заважає побудувати такий плацдарм, щоб кацапи побоялись нападати?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:36 Ответить
Ну раз ти такий ідіот іди побудуй щоб стримати три мільйони кацапів і десятки тисяч ракет і КАБів. І де ти пропонуєш таку оборону побудувати? В степу Херсонщини, після того як здаси укріпрайони дамбаса?
показать весь комментарий
13.02.2026 23:27 Ответить
За такі опитування треба притягати до кримінальної відповідальності.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:49 Ответить
Це точно!
показать весь комментарий
13.02.2026 15:37 Ответить
Одні народи вважають що царем звірів є лев, інші що тигр, ягуар, барс, пума. Тобто усі розуміють, що головним є сила, міць, хижа лють, спритність та розум.
Але є один мудрий народ, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я ефектно виглядає на екрані...
показать весь комментарий
13.02.2026 13:52 Ответить
Зеленський не буде повертати кордони 1991року. Він не для цього їздив в Оман.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:20 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
13.02.2026 13:54 Ответить
Навіть вихід на кордони 91 року не гарантує припинення обстрілів ракетами і бпла, бо ми не підемо далі, через наявність в росії ядерної зброї, навіть якщо нам би дали стільки зброї, що можна було б це зробити. Звісно, можна сподіватися на розпад росіі і повний хаос там, але швидко це не станеться.
показать весь комментарий
13.02.2026 13:57 Ответить
навіть ,якщо буде повернення до границь 1991 року .з рашистом не варто підписувати ніяких мирних договорів.Вся історія підписаних з рашистами договорів вказує на те, що з часом саме вони їх нарушують .звинувачуюьб державу з котрою були підписані ці угоди .а чи то договори...Ці потвори з пекла не виконують навіть власних договорів і указів...
показать весь комментарий
13.02.2026 14:04 Ответить
Такі мрії та забаганки наче ми росію посипаємо ракетами та бпла 24/7 і наче Україна контролює чи перетворила в руїни 20% території. 😳
показать весь комментарий
13.02.2026 14:06 Ответить
Країни Балтії більше 50-ти років були під окупаціє рашкостану і без ракет та БПЛА стали вільними країнами.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:29 Ответить
Вони воювали? Нам теж дали шанс в 1991 році - проїли з гречкою та газом
показать весь комментарий
13.02.2026 14:33 Ответить
Українці, на жаль, ********** наступати на граблі. Це вже вдруге після 1918 року.
показать весь комментарий
13.02.2026 19:25 Ответить
В населення тих країн зовсім інший менталітет.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:38 Ответить
Звичайно інший. Вони не репетували: путін ввєді!
показать весь комментарий
13.02.2026 22:27 Ответить
А ти навіщо репетував?
показать весь комментарий
14.02.2026 02:50 Ответить
Я таких ****** на Харківському майдані в 14-му.
показать весь комментарий
14.02.2026 10:32 Ответить
33 відсотки які хочуть кордони 91 року або на проперженому дивані сидять пенсіонери або за кордоном (нашестя виходжувальників на кордони 91 року в кожній новині на цензорі яскравий приклад) так покажіть власним прикладом! Бігом в тцк і кажіть "я хочу вийти на кордони 91 року негайно!" Вони тебе з радістю приймуть.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:20 Ответить
Іншого виходу немає! "Воля, або смерть!!!!"
показать весь комментарий
13.02.2026 19:54 Ответить
Приїджай з Америки і покажи на власному прикладі!
показать весь комментарий
13.02.2026 20:33 Ответить
Та тут орківські тролі набігли з зітханнями: та віддайте вже русні ту землю. А недалекий нарід ніяк не збагне з історіхї, що московити завжди захоплені народи відправляли або на заслання, або на м'ясо. Тому орки на Донбасі не зупиняться.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:36 Ответить
Ну ви ж це пишете з окопу звичайно?
показать весь комментарий
13.02.2026 15:04 Ответить
Ти ухилянт?
показать весь комментарий
13.02.2026 15:39 Ответить
Ти воїн диванного фронту?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:04 Ответить
Значить ухилянт.
показать весь комментарий
14.02.2026 15:55 Ответить
Значить диванний воїн
показать весь комментарий
14.02.2026 16:03 Ответить
Ти русскій?
показать весь комментарий
14.02.2026 18:16 Ответить
А що, треба бути москалем щоб помітити любителя воювати чужими руками?
показать весь комментарий
14.02.2026 18:55 Ответить
Ні, просто дуже багато охочих виходжувати на кордони 91 року але замість того щоб показати на власному прикладі, вони показують іншим на проперженому дивані от і все, будь хто крім мене! А я краще посиджу..
показать весь комментарий
13.02.2026 20:34 Ответить
А ти за кордони якого року?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:56 Ответить
Скільки москалів вдалось знищити потужними комментарями?
показать весь комментарий
14.02.2026 20:57 Ответить
Одного. Щоправда ще не знищив, але виявив.
показать весь комментарий
15.02.2026 09:45 Ответить
показать весь комментарий
13.02.2026 15:14 Ответить
Навіщо витрачати гроши на референдум - йтак все зрозуміло. Більшисть за війну до повернення кордонів 1991 року. Я теж хочу, як більшисть пити каву в Ялті.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:43 Ответить
Більшість пргранців 91 закордоном...вони топлять за кордони 91 щоб продовжувалась війна і вони продовжували отримувати тимчасовий захист..
показать весь комментарий
13.02.2026 16:11 Ответить
Кордони 1991 року це єдине що можливе.
показать весь комментарий
13.02.2026 16:15 Ответить
Какой мобилизационный потенциал простаивает.
показать весь комментарий
13.02.2026 18:36 Ответить
Так не простаівай. Чи ти русскій?
показать весь комментарий
14.02.2026 15:58 Ответить
Ніяк не зрозуміло: чому при такій кількості непримиримих патріотів нема черг до тцк?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:40 Ответить
Або ти непримирий патріот України, або ти непримиримий патріот росіі. Під час війни третього не дано.
показать весь комментарий
14.02.2026 16:00 Ответить
 
 