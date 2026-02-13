33% українців вважають, що для укладання мирної угоди з РФ потрібно повернути кордони 1991 року, - опитування
Понад 33% українців переконані, що для укладення мирної угоди з Росією необхідно повернути контроль над усією територією України в межах кордонів 1991 року.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського Безпекового Форуму, повідомляє Цензор.НЕТ.
Опитування показало, що думки українців щодо мінімально необхідних умов для миру розділилися:
33,2% вважають ключовою вимогою звільнення України у кордонах 1991 року,
25,5% - у межах стану на 24 лютого 2022 року,
3,7% допускають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів.
Нагадаємо, у червні 2024 року підтримка повернення до кордонів 1991 року була значно вищою - 51,5%, тоді як тих, хто погоджувався на фіксацію кордонів по лінії фронту, було лише 9,4%. Станом на лютий 2026 року ця частка зросла до 23,5%.
Аспекти мирної угоди
Дослідження також свідчить про незмінно високі вимоги українців щодо безпеки та відповідальності Росії:
73,1% не готові поступитися реальними гарантіями безпеки,
73,3% - допомогою в економічному відновленні країни,
72% переконані, що РФ має відповісти за воєнні злочини,
69,3% виступають за стягнення репарацій з країни-агресорки на користь України,
62,7% вважають, що контроль над Донбасом не можна передавати або поступатися.
... Соціологічне опитування проведене Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (окрім АР Крим). Опитування проводилося серед громадян, які на той момент перебували на території України, що контролюється урядом України і покривається телефонним зв'язком українських телефонних операторів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.
Саме так!Бо по-перше:
Це буде прописано в "мирній угоді" бо тільки за таких умов росія на неї погодиться.
По-друге:
Нову (або стару) політичну "еліту" України це цілком влаштовуватиме а реально протистояти їй вже не буде кому.
