33% українців вважають, що для укладання мирної угоди з РФ потрібно повернути кордони 1991 року, - опитування

Понад 33% українців переконані, що для укладення мирної угоди з Росією необхідно повернути контроль над усією територією України в межах кордонів 1991 року.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського Безпекового Форуму, повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитування показало, що думки українців щодо мінімально необхідних умов для миру розділилися:

33,2% вважають ключовою вимогою звільнення України у кордонах 1991 року,

25,5% - у межах стану на 24 лютого 2022 року,

3,7% допускають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

Нагадаємо, у червні 2024 року підтримка повернення до кордонів 1991 року була значно вищою - 51,5%, тоді як тих, хто погоджувався на фіксацію кордонів по лінії фронту, було лише 9,4%. Станом на лютий 2026 року ця частка зросла до 23,5%.

Аспекти мирної угоди

Дослідження також свідчить про незмінно високі вимоги українців щодо безпеки та відповідальності Росії:

73,1% не готові поступитися реальними гарантіями безпеки,

73,3% - допомогою в економічному відновленні країни,

72% переконані, що РФ має відповісти за воєнні злочини,

69,3% виступають за стягнення репарацій з країни-агресорки на користь України,

62,7% вважають, що контроль над Донбасом не можна передавати або поступатися.

