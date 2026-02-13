2 844 88

33% українців вважають, що для укладання мирної угоди з РФ потрібно повернути кордони 1991 року, - опитування

Понад 33% українців переконані, що для укладення мирної угоди з Росією необхідно повернути контроль над усією територією України в межах кордонів 1991 року.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження Київського Безпекового Форуму, повідомляє Цензор.НЕТ.

про умови миру

Опитування показало, що думки українців щодо мінімально необхідних умов для миру розділилися:

  • 33,2% вважають ключовою вимогою звільнення України у кордонах 1991 року,

  • 25,5% - у межах стану на 24 лютого 2022 року,

  • 3,7% допускають повне виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у межах їхніх адміністративних кордонів.

Нагадаємо, у червні 2024 року підтримка повернення до кордонів 1991 року була значно вищою - 51,5%, тоді як тих, хто погоджувався на фіксацію кордонів по лінії фронту, було лише 9,4%. Станом на лютий 2026 року ця частка зросла до 23,5%.

Аспекти мирної угоди

Дослідження також свідчить про незмінно високі вимоги українців щодо безпеки та відповідальності Росії:

  • 73,1% не готові поступитися реальними гарантіями безпеки,

  • 73,3% - допомогою в економічному відновленні країни,

  • 72% переконані, що РФ має відповісти за воєнні злочини,

  • 69,3% виступають за стягнення репарацій з країни-агресорки на користь України,

  • 62,7% вважають, що контроль над Донбасом не можна передавати або поступатися.

Топ коментарі
+18
цікаво, хто з цих 33% зараз в ЗСУ?
13.02.2026 13:28 Відповісти
+16
А ті хто за те щоб віддати половину України в обмін на мірну угоду, завтра підуть воювати коли рашисти цією угодою підітруться? Чи ті хто за мірну угоду готові віддати рашистам 30% своєї власності? Я впевнений що рашисти погодяться замість дамбасу отримати Вінничину чи Львівщину. А за Одесу і вихід на придністров'я Х'уйло тебе особисто в пузік поцілує.
13.02.2026 13:45 Відповісти
+15
Як ви за****бали вже цією ''мірноюугодою''. Ще не розребли завали і не змили кров дітей зі вчорашньої угоди про ''енергетичне перемир'я'', а вже в новий чан з гівном готові вскочити. Мирна угода з московськими людоїдами які залізли в ваш дім і ніколи не дотримувались ніяких угод? Пропоную щоб кожен переговорник перед перемовинами поцілував бродячу собаку під хвіст. Щоб в роті відчувався присмак угоди з рашистами
13.02.2026 13:39 Відповісти
цікаво, хто з цих 33% зараз в ЗСУ?
13.02.2026 13:28 Відповісти
0%
13.02.2026 13:30 Відповісти
Многие и не в Украине. Это был телефонный опрос по номерам украинских операторов. А где реально находится телефон - никто не знает. Тем более с нового года действует "телефонный безвиз" с Евросоюзом.

... Соціологічне опитування проведене Центром Разумкова на замовлення Київського Безпекового Форуму з 31 січня по 4 лютого 2026 року методом телефонного інтерв'ю. Опитано 1003 респондентів віком від 18 років, які проживають у всіх регіонах України (окрім АР Крим). Опитування проводилося серед громадян, які на той момент перебували на території України, що контролюється урядом України і покривається телефонним зв'язком українських телефонних операторів. Структура вибіркової сукупності відтворює демографічну структуру дорослого населення територій, на яких проводилося опитування, станом на початок 2022 року (за макрорегіонами, віком, статтю, типом поселення). Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,2%.
13.02.2026 13:39 Відповісти
яке ЗСУ в польщі
13.02.2026 13:41 Відповісти
https://t.me/spravagromad/50848 Ось, один з них - Олександр ПОГРЕБИСЬКИЙ:
13.02.2026 13:56 Відповісти
Ан Мур і нащо ці ЗЕлені фінти вухами? де ви побачили у Погребиського що він за кордони 1991 року? нащо так тупо брехати? якщо ви не второпали про що він пише, то він пише про те, що ЗЕлупє вигідні вибори під час воєнного стану (бо не буде політичної конкуренції, рівного доступу до ЗМІ конкурентів влади, військові не зможуть нормально проголосувати, ТЦК на вулицях) а тому Погребиський проти таких виборів під час дії воєнного стану.
13.02.2026 14:05 Відповісти
А ви читайте вище по стрічці ГО "Справа Громад"
13.02.2026 14:49 Відповісти
ви даєте посилання на пост Погребиського, ніби то він готовий воювати до кордонів 1991 як ті 33%, потім коли вам кажуть, що посилання на пост Погребиського це брехня і він такого в своєму пості не казав, ви не кліпнувши оком кажете "читайте вище по стрічці"... То дайте посилання на пост того, хто з членів Справи громад пропонує воювати до кордонів 1991 року, а якщо цього нема і ви сбрехали, то просто визнайте це
13.02.2026 14:56 Відповісти
За кордони 91 року ті,хто сам на війну ніколи не піде!
13.02.2026 13:28 Відповісти
А ті, хто зараз воюють, за які кордони?
13.02.2026 13:39 Відповісти
А ти сам особисто за які кордони?
13.02.2026 13:51 Відповісти
А ті хто за те щоб віддати половину України в обмін на мірну угоду, завтра підуть воювати коли рашисти цією угодою підітруться? Чи ті хто за мірну угоду готові віддати рашистам 30% своєї власності? Я впевнений що рашисти погодяться замість дамбасу отримати Вінничину чи Львівщину. А за Одесу і вихід на придністров'я Х'уйло тебе особисто в пузік поцілує.
13.02.2026 13:45 Відповісти
Нікуди вони не підуть. Знову будуть вимагати капітуляції. Ба, більше, частина з них навіть не схоче здриснути й перед окупацією, щоб не порушувати свій комфорт. Те, що їх кацапи поженуть на Варшаву, банально, але вкотре це скажу ще раз. Хоча їм це все одно не дійде. Я воюю і я за те, щоб вийти на кордони 91-го року. Розумію, що це нереально зараз - але хто 30 років назад думав, що це під силу Азербайджану? Хто думав осінню 39-го, що Польща знову постане, 40-го - що Франція переможе? А самі кацапи в совку осінню 41-го вірили, що Світ переможе гітлера?
13.02.2026 14:28 Відповісти
Тобто, щоб кацапи не погнали на Варшаву в майбутньому, треба загинути зараз?
13.02.2026 18:11 Відповісти
Та хоча б вивези їх до Варшави. Твоїм коштом. Бо багатьом какаяразніца і навіть втекти від кацапів поліняться. Ті тварюки думають, що кацапи їх чіпати не будуть. Чи може й ти вєрующий в аткритую граніцу, думаєш, що всі здриснуть?
13.02.2026 21:07 Відповісти
Звісно, здриснуть. Тільки не треба тут марити, що кацапи, які за 4 роки не змогли захопити, навіть, однієї Донецької області, а за 12 років малесенької Чечні, раптом стануть такі могутні, що захоплять весь світ і тікати від них буде нікуди.
13.02.2026 21:34 Відповісти
Не раптом а після відпочинку та врахування помилок. Не весь світ а ту його частину, яку погодить нова "Ялта" де Європі місця не буде не кажучи вже про Україну.
14.02.2026 08:18 Відповісти
А Україна в цей час не буде відпочивати? Не врахує помилок? Не відновлюватиметься та не укріплюватиметься?Буде тільки спостерігати, як відновлюється ворог? І так, якщо не припинити воювати, то який ти бачиш фінал? Тільки без фантастики "рашка вже всьо, 2 - 3 місяці і вона розвалиться". Не розвалиться ніколи. Тому давай щось реалістичне.
14.02.2026 09:54 Відповісти
А Україна в цей час не буде відпочивати? Не врахує помилок? Не відновлюватиметься та не укріплюватиметься?Буде тільки спостерігати, як відновлюється ворог?
Саме так!
Це буде прописано в "мирній угоді" бо тільки за таких умов росія на неї погодиться.
По-друге:
Нову (або стару) політичну "еліту" України це цілком влаштовуватиме а реально протистояти їй вже не буде кому.
14.02.2026 12:40 Відповісти
"не треба тут марити, що кацапи, які за 4 роки не змогли захопити, навіть, однієї Донецької області...". Тобто ти не віриш в могутність кацапів, але пропонуєш підписати капітуляцію мір любой ценой? - щоб шо?. Ти бачиш слабкість *****, але пропонуєш дагаварітсапасрєдінє, щоб шо?
14.02.2026 09:37 Відповісти
Щоб що? Щоб перестали гинути українці і щоб зберегти державу, націю та залишки економіки. І досить вже верзти тєлємарахвоновську маячню про "капітуляцію".
14.02.2026 09:51 Відповісти
Прикольно... І як ти собі це уявляєш? - простапєрєстатьстрєлять? Нам залишити фронт і по домам? - Прикольно...
14.02.2026 10:03 Відповісти
мобілізувати їх та їх всіх родичів! нехай відбивають! це напевно ті хто за кордон здристнув!
13.02.2026 13:33 Відповісти
У мене знайомий в Шотландії, дуже войовничий, каже треба взагалі на москву йти.
13.02.2026 13:38 Відповісти
Справжній Горець. )
13.02.2026 14:14 Відповісти
Лише парад Перемоги на червоній площі!!! Це вимога всіх Патріотів України!!!
13.02.2026 19:47 Відповісти
Яких патріотів? Тих, що разом з тобою здриснули аж за океан?
14.02.2026 09:55 Відповісти
Смішні та наївні люди, хоча вірити усім цим "опитуванням" - це себе не поважати.
13.02.2026 13:39 Відповісти
Як ви за****бали вже цією ''мірноюугодою''. Ще не розребли завали і не змили кров дітей зі вчорашньої угоди про ''енергетичне перемир'я'', а вже в новий чан з гівном готові вскочити. Мирна угода з московськими людоїдами які залізли в ваш дім і ніколи не дотримувались ніяких угод? Пропоную щоб кожен переговорник перед перемовинами поцілував бродячу собаку під хвіст. Щоб в роті відчувався присмак угоди з рашистами
13.02.2026 13:39 Відповісти
От просто люто плюсую!
13.02.2026 15:23 Відповісти
Сам хоч в окопах?
13.02.2026 18:12 Відповісти
Судячи по твоєму флажку я бачу що ти воюєш і втомимся від війни аж пальці в мозолях від клавіатури. Ти готовий повернутися в Україну і зайняти своє місце в окопах після підписання ''мірної угоди''? Бо нагадаю, що ''мірна угода'' не передбачає ні гарантій безпеки, ні вступу України в НАТО, ні ввід в Україну іноземних військ. Зате мірна угода передбачає що 800тис. українських солдат будуть самі стояти на лінії зіткнення і зупиняти орди рашистів, коли ті полізуть знову. Поки на протязі 78-ми годин наші ''гаранти безпеки'' будуть проводити консультації і радитися чи варто їм знову запускати заводи і поновлювати допомогу Україні. І щось мені підказує що ці 78 годин будуть останніми для існування України
13.02.2026 18:58 Відповісти
Ще раз питаю: сам в окопах, такий войовничий і непримиримий?
13.02.2026 19:56 Відповісти
Можна вважати питання з референдумом закритим.
13.02.2026 13:41 Відповісти
А ці 33,2 % мабуть пенси і пацани до 22-х?
13.02.2026 13:45 Відповісти
Не тільки. Там і жінки, і різна відмазана нечисть.
13.02.2026 18:14 Відповісти
Вернути зможемо,але тільки
після банкрутства раші.
Санкціїї,арешт танкерів,удари
по стратегічним об'єктам,
Поки не знекровимо рашу,
війна триватиме.Цей процес
йде повільно.
13.02.2026 13:47 Відповісти
мені цікаво а ***** нам, взагалі, мирна угода з кацапами? От японці живуть без угоди і норм, у нас була від 1997 року і що ?
13.02.2026 13:48 Відповісти
Т.з. мирна угода не сходить з порядку денного тому, що зрадницька чинна влада не впоралась з завданням пуйла й не змогла (завдяки ЗСУ) злити Державу за тиждень у 22-му. А оформлення "мирної угоди"--буде проміжним звеном до повної змосковщини та, врешті решт, капітуляції та втрати суверенітету. Як зазначила вище шановна Нина Карпенко, перспектива вільної та суверенної України майорить лише опісля банкрутства московії. Але тут сподівання лише на санкції демократичного світу й величезне прагнення самих українців до свободи та незалежності від різних покидьків на кшталт пуйлів/орбанів/краснових/лукашенків тощо.
13.02.2026 15:36 Відповісти
Ото ж бо. Це не нам потрібна мірна угода. Це рашистам потрібна мірна угода щоб узаконити і оформити вже окуповані землі, а також захоплених людей які проживають на окупованих територіях. Бо без офіційного визнання окупованих територій рашисти не можуть завести на них ні північнокорейців ні інших фашистів з ОДКБ ні даже офіційно вмикнути ті ж старлінків ні завести інвесторів для будівництва плацдарму для нового наступу
13.02.2026 18:06 Відповісти
Задрали вже такі, як ти, з новим наступом кацапів. А який куй вам заважає побудувати плацдарм щоб ніякі кацапи не ризикнули напасти?
13.02.2026 20:10 Відповісти
Це не я тебе драв. А кацапи відкрито заявляють що їхня ціль мінімум це повна окупація України і похід на Європу
13.02.2026 20:43 Відповісти
Ще раз питаю: який куй тобі заважає побудувати такий плацдарм, щоб кацапи побоялись нападати?
13.02.2026 21:36 Відповісти
Ну раз ти такий ідіот іди побудуй щоб стримати три мільйони кацапів і десятки тисяч ракет і КАБів. І де ти пропонуєш таку оборону побудувати? В степу Херсонщини, після того як здаси укріпрайони дамбаса?
13.02.2026 23:27 Відповісти
За такі опитування треба притягати до кримінальної відповідальності.
13.02.2026 13:49 Відповісти
Це точно!
13.02.2026 15:37 Відповісти
Одні народи вважають що царем звірів є лев, інші що тигр, ягуар, барс, пума. Тобто усі розуміють, що головним є сила, міць, хижа лють, спритність та розум.
Але є один мудрий народ, який царем вибрав папугу, бо його різнобарвне пір'я ефектно виглядає на екрані...
13.02.2026 13:52 Відповісти
Зеленський не буде повертати кордони 1991року. Він не для цього їздив в Оман.
13.02.2026 16:20 Відповісти
🤣🤣🤣
13.02.2026 13:54 Відповісти
Навіть вихід на кордони 91 року не гарантує припинення обстрілів ракетами і бпла, бо ми не підемо далі, через наявність в росії ядерної зброї, навіть якщо нам би дали стільки зброї, що можна було б це зробити. Звісно, можна сподіватися на розпад росіі і повний хаос там, але швидко це не станеться.
13.02.2026 13:57 Відповісти
навіть ,якщо буде повернення до границь 1991 року .з рашистом не варто підписувати ніяких мирних договорів.Вся історія підписаних з рашистами договорів вказує на те, що з часом саме вони їх нарушують .звинувачуюьб державу з котрою були підписані ці угоди .а чи то договори...Ці потвори з пекла не виконують навіть власних договорів і указів...
13.02.2026 14:04 Відповісти
Такі мрії та забаганки наче ми росію посипаємо ракетами та бпла 24/7 і наче Україна контролює чи перетворила в руїни 20% території. 😳
13.02.2026 14:06 Відповісти
Країни Балтії більше 50-ти років були під окупаціє рашкостану і без ракет та БПЛА стали вільними країнами.
13.02.2026 14:29 Відповісти
Вони воювали? Нам теж дали шанс в 1991 році - проїли з гречкою та газом
13.02.2026 14:33 Відповісти
Українці, на жаль, ********** наступати на граблі. Це вже вдруге після 1918 року.
13.02.2026 19:25 Відповісти
В населення тих країн зовсім інший менталітет.
13.02.2026 21:38 Відповісти
Звичайно інший. Вони не репетували: путін ввєді!
13.02.2026 22:27 Відповісти
А ти навіщо репетував?
14.02.2026 02:50 Відповісти
Я таких ****** на Харківському майдані в 14-му.
14.02.2026 10:32 Відповісти
33 відсотки які хочуть кордони 91 року або на проперженому дивані сидять пенсіонери або за кордоном (нашестя виходжувальників на кордони 91 року в кожній новині на цензорі яскравий приклад) так покажіть власним прикладом! Бігом в тцк і кажіть "я хочу вийти на кордони 91 року негайно!" Вони тебе з радістю приймуть.
13.02.2026 14:20 Відповісти
Іншого виходу немає! "Воля, або смерть!!!!"
13.02.2026 19:54 Відповісти
Приїджай з Америки і покажи на власному прикладі!
13.02.2026 20:33 Відповісти
Та тут орківські тролі набігли з зітханнями: та віддайте вже русні ту землю. А недалекий нарід ніяк не збагне з історіхї, що московити завжди захоплені народи відправляли або на заслання, або на м'ясо. Тому орки на Донбасі не зупиняться.
13.02.2026 14:36 Відповісти
Ну ви ж це пишете з окопу звичайно?
13.02.2026 15:04 Відповісти
Ти ухилянт?
13.02.2026 15:39 Відповісти
Ти воїн диванного фронту?
14.02.2026 15:04 Відповісти
Значить ухилянт.
14.02.2026 15:55 Відповісти
Значить диванний воїн
14.02.2026 16:03 Відповісти
Ти русскій?
14.02.2026 18:16 Відповісти
А що, треба бути москалем щоб помітити любителя воювати чужими руками?
14.02.2026 18:55 Відповісти
Ні, просто дуже багато охочих виходжувати на кордони 91 року але замість того щоб показати на власному прикладі, вони показують іншим на проперженому дивані от і все, будь хто крім мене! А я краще посиджу..
13.02.2026 20:34 Відповісти
А ти за кордони якого року?
14.02.2026 15:56 Відповісти
Скільки москалів вдалось знищити потужними комментарями?
14.02.2026 20:57 Відповісти
Одного. Щоправда ще не знищив, але виявив.
15.02.2026 09:45 Відповісти
13.02.2026 15:14 Відповісти
Навіщо витрачати гроши на референдум - йтак все зрозуміло. Більшисть за війну до повернення кордонів 1991 року. Я теж хочу, як більшисть пити каву в Ялті.
13.02.2026 15:43 Відповісти
Більшість пргранців 91 закордоном...вони топлять за кордони 91 щоб продовжувалась війна і вони продовжували отримувати тимчасовий захист..
13.02.2026 16:11 Відповісти
Кордони 1991 року це єдине що можливе.
13.02.2026 16:15 Відповісти
Какой мобилизационный потенциал простаивает.
13.02.2026 18:36 Відповісти
Так не простаівай. Чи ти русскій?
14.02.2026 15:58 Відповісти
Ніяк не зрозуміло: чому при такій кількості непримиримих патріотів нема черг до тцк?
13.02.2026 21:40 Відповісти
Або ти непримирий патріот України, або ти непримиримий патріот росіі. Під час війни третього не дано.
14.02.2026 16:00 Відповісти
 
 