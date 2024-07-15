51% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос
Более половины граждан считают, что заключить мирное соглашение с РФ можно только полностью деоккупировав территорию Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.
Респондентов спросили: "Какое из условий вы считаете минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией?".
Так, половина украинцев (51%) настаивает на освобождении Украины от российских войск в границах 1991 года. 26% могут согласиться на остановку войны по линии разграничения в начале 2022-го, и только 9% готовы признать границу по линии фронта на момент заключения соглашения.
"Больше всего на границах 1991 года настаивает запад - 59%, тогда как восток и юг, от которых Россия уже оторвала куски, - меньше всего (39 и 40% соответственно). Кто в итоге ближе к реальности и почему - тема для отдельного исследования. Кстати, именно восток (13%) и юг (10%) более лояльны к фиксации границы по линии фронта. Но мотивация здесь вряд ли может быть одинаковой. Восток просто устал от десятилетней войны, а юг до сих пор питает иллюзии, что с Путиным можно договориться, если пойти на определенные уступки. Центр, как обычно, ближе всего к среднему показателю. В то же время запад (5,6%) стабильно удерживает жесткую переговорную линию и соглашаться на то, где стоим, намерения не имеет", - говорится в материале.
Исследование проводилось с 20 по 28 июня 2024 года. Социологи опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Cунь Цзи.
51 % "космодесантників " відірваних від реальності ...
А через тилових дебілів - які готові воювати чужими руками вєчно - і взагалі шансів не має .
Так кого він вєбе ? Мене який ,хоче Щоб він залищився живий і вийшов - чи тебе тилове чмо Яке сидить на дивані і хоче щоб нього помирали до перемохі?
Хочеш пєрєгаворав - відправляйся домовлятись під Часів Яр. Розкажеш як пройшло.
По твоєму свої гниди не повинні відповідати перед судом?
І ще одне, коли когось називаєш «диванним», то відразу приготуйся надати докази що ти сам «недиванний».
Що за манера закликати робити те то і те, але когось, а не самому?
Притягувати до відповідальності гнид мають відповідні органи, яким ми платимо податки. Якщо в тебе після цього ще будуть якісь запитання - то ти тупорилий подоляцький бот, на якого я не хочу витрачати час.
Але очевидно що дєрьмаки готують мудрий нарід до капітуляції, тому ніхто це "не помітить"...
Хочуть українці кордони міжнародно визнані чи ні - НІКОГО ЦЕ НЕ ХВИЛЮЄ. РФ буде воювати до останнього українця - з перервами звичайно але з єдиною ціллю. І якщо українці це ще не зрозуміли після того як вибрали ЗЕ який казав - "домовлюсь" то я хз
Тих хто перший організує цей рух кацапи навіть посадами в мусарні забезпечать.
Як отих братів, що навели ракету на похоронну церемонію в Грозі...
Ніхто ніяких пєрєгаворав не пропонує, з усіх кацапських вутюгів волають про "повбивають тут усіх".
Але пі-дори видумали що бачте проблема в тих хто хоче "кордони 91", а не втому що кацапи жодних перемовин не хочуть і їх єдина ціль знищення країни...
Про це каже і колишній військовий генерал президент Чехії Павел , і колишній керівник об'єдних штабів Міллі і багато інших фахівців .
Але зато вУкраїні є багато УПОРОТИХ , ТИЛОВИХ ПСЕВДОПАТРІОТІВ -ЯКІ КРИЧАТЬ ПРО ВІЙНУ ЛИШЕ ДО ПЕРЕМОХІ .
Коли ви вже повернетеся зі своїх космічних висот в Реальність - мабуть лише тоді коли вас заберуть з двиванів і відправлять під умовний Вовчанськ - де ви будете ділом відповідати за свої слова .
Про які кондоми-91 року може йти мова взагалі?
Підозрюю, що це не від безмежного патріотизму.
Будь яка притомна людина розуміє, що кордони 91-го - це щось на кшалт омелянівського гіперлупу, а закінчення війни - це припинення статусу біженця і для більшості повернення в Україну, де держава руками тцк тобі так потужно заїде під хвіст, що ще кілька поколінь твоїх нащадків будуть лишні нирки продавати на погашення заборгованності перед Вітчизною.
я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.
Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту.
"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії ПОВИННІ БУТИ на другому саміті", - наголосив Зеленський.
Заброньовані та "придатні лише до служби в ТЦК" голосують за кордони 91 року.
Кацапські гниди десятками тисяч гинуть, тільки би захопити Україну.
Малороські гниди продадуть рідну матінку, тільки б власна срака була неушкоджена.
P.S. Хто пише, що всі, хто за кордони 91 року, мають піти на фронт - ЗГОДЕН, тоді хто за здачу територій - ДЕПОРТАЦІЯ НАЗАВЖДИ. Вам же байдуже, в якій країні жити, і на власних співгромадян на ТОТ - от і валіть з України.