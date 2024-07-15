РУС
51% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос

зсу

Более половины граждан считают, что заключить мирное соглашение с РФ можно только полностью деоккупировав территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

Респондентов спросили: "Какое из условий вы считаете минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией?".

Так, половина украинцев (51%) настаивает на освобождении Украины от российских войск в границах 1991 года. 26% могут согласиться на остановку войны по линии разграничения в начале 2022-го, и только 9% готовы признать границу по линии фронта на момент заключения соглашения.

"Больше всего на границах 1991 года настаивает запад - 59%, тогда как восток и юг, от которых Россия уже оторвала куски, - меньше всего (39 и 40% соответственно). Кто в итоге ближе к реальности и почему - тема для отдельного исследования. Кстати, именно восток (13%) и юг (10%) более лояльны к фиксации границы по линии фронта. Но мотивация здесь вряд ли может быть одинаковой. Восток просто устал от десятилетней войны, а юг до сих пор питает иллюзии, что с Путиным можно договориться, если пойти на определенные уступки. Центр, как обычно, ближе всего к среднему показателю. В то же время запад (5,6%) стабильно удерживает жесткую переговорную линию и соглашаться на то, где стоим, намерения не имеет", - говорится в материале.

Умови для укладання мирної угоди з РФ

Исследование проводилось с 20 по 28 июня 2024 года. Социологи опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

+21
Якщо вважають, то чому не в окопах? Дивно.
показать весь комментарий
15.07.2024 16:50 Ответить
+18
думка вкрай не правельна !!! Для перемоги України потрібен повний розвал недо-імперії )(уйло паРаші-мацковії !!!
показать весь комментарий
15.07.2024 16:50 Ответить
+15
Пропоную - всім непримеренним бійцям до кордонів 199 1 року - під коментарем підписувати на якому напрямку воює - Часів Яр , Вовчанськ чи там Торецьк . Люди мають шанувати своїх героїв
показать весь комментарий
15.07.2024 17:10 Ответить
А ти бідний, все обісраний ходиш? Це проблема сприйняття дійсності, і слабий кишковик...
показать весь комментарий
15.07.2024 19:19 Ответить
«Переможе той , хто знает, коли воювати, а коли не воювати»

Cунь Цзи.

51 % "космодесантників " відірваних від реальності ...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:05 Ответить
А ти з тих хто вже здався, у полоні кацапському був? Чи ти з тих , хто вірить що кацапи виконують домовленості?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:10 Ответить
Де воюєте ? Часів Яр чи Вовчанськ ? Штурмовик чи розвідрота ? Прямо з передовї з старлінка сьогодні зареєструвалися?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:12 Ответить
А ви для чого цікавитесь, може ти кацапський стукачьок?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:15 Ответить
Я не цікавлюсь. Я тролю бота-3,14добола
показать весь комментарий
15.07.2024 17:19 Ответить
Ти пі-дор знову тут? Хочеш пагаваріть з кацапами давай бігом в Вовчанськ на пєрєгавори.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:42 Ответить
Це щось нове, ті що горлали проти ЗЕ і виборів вимагали, зараз завили про перемовини з пуйлом, оце тролів корьожит...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:47 Ответить
Давай тиловий 3,14добол розкажи чому ти не воюєш ?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:26 Ответить
мені дуже подобається
показать весь комментарий
15.07.2024 17:28 Ответить
Бажаєш пєрєгаворав? - велкам туди само, - поговориш.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:44 Ответить
Зеленський кожного тижня говорить про мирні пермовини з росіянами про другий мирний саміт до виборів в США - а ви ніяк з космосу на планету повернутися не можете
показать весь комментарий
15.07.2024 17:51 Ответить
дивані патріоти, вони такі.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:56 Ответить
До речі забули написати з якої зони відповідальності пишете - можливо морпіх з Кринок ?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:52 Ответить
морпіх з Кринок ви*ав би тебе за твої пости. А може як повернеться - то знайде і це зробить
показать весь комментарий
15.07.2024 18:04 Ответить
А проблема в тому ,що морпіхи з Кринок практично не повертаються - тому , що це дорога в один кінець . Бо якомусь паркєтному хєнєралу потрібно чергову зірочку і пабєдні донєсєнія Верховному ЗЕ.

А через тилових дебілів - які готові воювати чужими руками вєчно - і взагалі шансів не має .

Так кого він вєбе ? Мене який ,хоче Щоб він залищився живий і вийшов - чи тебе тилове чмо Яке сидить на дивані і хоче щоб нього помирали до перемохі?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:15 Ответить
Ти кормою не виляй як моторола на тернопільській зоні.
Хочеш пєрєгаворав - відправляйся домовлятись під Часів Яр. Розкажеш як пройшло.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:05 Ответить
Місячний космонавт - де воюєш?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:16 Ответить
Пропоную для дальнійших опросів розділити всі категоріі відповідей на два пункти.1 кількість за будь що.2-"по х...й".Як було напосано на футболках команди пітримки ЗЕ-презідента на стадіоні перед другим туром виборів у 19р.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:11 Ответить
За такі опитування треба притягувати до кримінальної відповідальності з підбурення народу до порушення Конституції щодо кордонів України .
показать весь комментарий
15.07.2024 17:11 Ответить
А давай притягни кацапів, що слабо? Вони ж то порушили і кордони і Конституцію. Чи ти тільки диванний підбурювач?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:06 Ответить
А ЗСУ чим зараз займаються? Всіх рашистів одночасно покарати не можуть, на жаль.

По твоєму свої гниди не повинні відповідати перед судом?

І ще одне, коли когось називаєш «диванним», то відразу приготуйся надати докази що ти сам «недиванний».
показать весь комментарий
15.07.2024 18:14 Ответить
Добре, якщо такий чесний, хочеш своїх гнид притягувати, ну то давай, прізвища називати чи сам всіх взяточників і кабінетних крадіїв? Тільки знову не кажи що хтось там повинен зробити це
Що за манера закликати робити те то і те, але когось, а не самому?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:19 Ответить
Для тих «смартів» що на бронепоїзді нагадую: прізвища вказані в самій новині. Очі є? - читай.
Притягувати до відповідальності гнид мають відповідні органи, яким ми платимо податки. Якщо в тебе після цього ще будуть якісь запитання - то ти тупорилий подоляцький бот, на якого я не хочу витрачати час.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:37 Ответить
Після кожної підписаної українцями з росіянами мирної угоди, росіяни починали черговий геноцид українців.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:12 Ответить
Правильно - бо замість того ,що розбудовувати армію та країну , українці - били один одному морди і йшли на шашлики
показать весь комментарий
15.07.2024 17:18 Ответить
...бо агітатори казали, що найбільшими ворогами українців є українці.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:24 Ответить
Тыільки євреї відбудують цю країну!
показать весь комментарий
15.07.2024 17:44 Ответить
Но сначяла разрушим до аснаванья...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:46 Ответить
Як 100 років тому?...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:52 Ответить
15.07.2024 17:12 Ответить
Коли повернем свою територію - рашка не змириться - НАТО не світить
показать весь комментарий
15.07.2024 17:13 Ответить
Гарне опитування. З явною статтею КК для організаторів.
Але очевидно що дєрьмаки готують мудрий нарід до капітуляції, тому ніхто це "не помітить"...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:15 Ответить
Ти тут вже на розстріл напиндів, так хоч сталіна? Та тебе першого і забрали б ліс валити в сибір.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:56 Ответить
Читаю коментарі і бачу що нічого не навчили ці роки нікого.

Хочуть українці кордони міжнародно визнані чи ні - НІКОГО ЦЕ НЕ ХВИЛЮЄ. РФ буде воювати до останнього українця - з перервами звичайно але з єдиною ціллю. І якщо українці це ще не зрозуміли після того як вибрали ЗЕ який казав - "домовлюсь" то я хз
показать весь комментарий
15.07.2024 17:16 Ответить
I що ви пропонуєте?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:24 Ответить
Віддати на поталу кацапами справжніх Героїв України. Хай везуть їх вагонами до Сибіру або знищують на місцях. Відмовитися від держави та її символів. Тобто від всього українського на користь всього московського.
Тих хто перший організує цей рух кацапи навіть посадами в мусарні забезпечать.
Як отих братів, що навели ракету на похоронну церемонію в Грозі...
показать весь комментарий
15.07.2024 21:00 Ответить
Так, тільки таке з ворожою владою неможливо. В них оманські договорняки прописані.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:22 Ответить
Досить цю нісенітницю про Оман нести
показать весь комментарий
15.07.2024 17:30 Ответить
А хто і для чого розмінував Чонгар?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:44 Ответить
Звідки я знаю. Це все стане відомо. Але пізніше. А поки це марення.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:54 Ответить
А хто його замінував ти теж не знаєш?
показать весь комментарий
15.07.2024 17:57 Ответить
Що ти хочеш сказати? Мені цікавлять лише факти.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:00 Ответить
Скажите, а какой смысл вообще в какой то угоде вне зависимости каких границ? Вы опять хотите заключить договор с тем кто етими договорами жопу подтирает и даже сейчас с ухмылкой расказывает что не будет их никогда соблюдать потому что у рашки нет границ. Единственный договор который мы можем заключить и который будет работать ето наша армия. И только армия остановит рашистов а не какая то бумажка. А если хотите заключить сильно договор то пойдите заключите договор с циганами одолжив им денег.Но государство не вмешивайте
показать весь комментарий
15.07.2024 17:31 Ответить
В корінь зриш.
Ніхто ніяких пєрєгаворав не пропонує, з усіх кацапських вутюгів волають про "повбивають тут усіх".
Але пі-дори видумали що бачте проблема в тих хто хоче "кордони 91", а не втому що кацапи жодних перемовин не хочуть і їх єдина ціль знищення країни...
показать весь комментарий
15.07.2024 17:48 Ответить
И это правильно, хотя и идёт в разрез с османскими договорённостям.
показать весь комментарий
15.07.2024 17:40 Ответить
Того кто проводит такие опросы ставящие под сомнение государство Украина в законных международно признаных границах, можно сразу брать за жабры и сажать за измену Родины и сепаратизм. Потому что если не будет етих границ то не будет и Украины. Можете как угодно называть потом вырванные куски етой земли малоросией, недоросией, гуцуляндией и тд. но ето уже не будет государство Украина. А если уже выносите такие вопросы на обсуждение то выносите сразу и вопросы хотят ли украинцы платить налоги, содержать армию мусоров и госчиновников, признают ли украинцы украинские гривни или официальные государственные бумаги, можно ли убивать людей на улицах или отнимать понравившиеся дома если они вам понравились и тд. Давайте уже махновщину устроим. Ето будет получше когда каждый сам за себя чем стройными рядами идти в росийские концлагеря
показать весь комментарий
15.07.2024 17:54 Ответить
15.07.2024 17:55 Ответить
Хрін ти вгадав-ця публіка тільки язиком своїм а руками чужими
показать весь комментарий
15.07.2024 18:53 Ответить
Ніяких кордонів 91р, Крим має стати областю у складі України як і Севастополь
показать весь комментарий
15.07.2024 18:11 Ответить
Кто эти проценты "рисует"? Сначала мирный план клоуна в Швейцарии,где всеми силами из московитских убийц и террористов, кацапы плавно переходят в "участников диалога" Затем эти выдуманные проценты, и все что с ними связано.Идет "прощупывание почвы" на реакцию украинцев на это дерьмо. Все идет по плану, только план кремлевский. Я знаю одно: нам нужно уничтожать эту московитскую гадость в первую очередь. А иначе это никогда не закончится. Нельзя садиться за стол переговоров с теми,кто пришел нас убивать. Голда Меир это очень хорошо знала. Никаких переговоров,никаких мирных планов потому что все будет повторяться вечно. Московиты это андрофаги,с которыми не о чем договариваться нельза. Это показывает вся их история.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:16 Ответить
В УКРАЇНИ НАРАЗІ немає ресурсів повернути кордони 1991 року - НІ ЛЮДЕЙ ,НІ ЗБРОЇ ,НІ ЕКОНОМІКИ , НІ УПРАВЛІНЦІВ .

Про це каже і колишній військовий генерал президент Чехії Павел , і колишній керівник об'єдних штабів Міллі і багато інших фахівців .

Але зато вУкраїні є багато УПОРОТИХ , ТИЛОВИХ ПСЕВДОПАТРІОТІВ -ЯКІ КРИЧАТЬ ПРО ВІЙНУ ЛИШЕ ДО ПЕРЕМОХІ .

Коли ви вже повернетеся зі своїх космічних висот в Реальність - мабуть лише тоді коли вас заберуть з двиванів і відправлять під умовний Вовчанськ - де ви будете ділом відповідати за свої слова .
показать весь комментарий
15.07.2024 18:24 Ответить
Пенси, дебіли, заброньовані, самки досі не нажралися гівнофону.
показать весь комментарий
15.07.2024 18:41 Ответить
От вже ж упороті. Вже більше ніж півтора року немає жодних теріторіальних досягнень, тобто більше половини війни.
Про які кондоми-91 року може йти мова взагалі?
показать весь комментарий
15.07.2024 18:47 Ответить
Хтось очікував досягнення на чолі з Зеленським ?
показать весь комментарий
15.07.2024 19:41 Ответить
всі вони помиляються як і ті що проводили опитування до повної перемоги потрібно дойти до сахаліну точніше доплисти
показать весь комментарий
15.07.2024 18:59 Ответить
Показово, як на мене, що на війні до останнього яйця по 17 наполягають саме ті області, де https://nv.ua/ukr/ukraine/events/tck-ogolosilo-u-rozshuk-abo-sklalo-protokol-skilki-viyskovozobov-yazanih-porushili-pravila-obliku-50433457.html більше всього безвісти зниклих від тцк
Підозрюю, що це не від безмежного патріотизму.
Будь яка притомна людина розуміє, що кордони 91-го - це щось на кшалт омелянівського гіперлупу, а закінчення війни - це припинення статусу біженця і для більшості повернення в Україну, де держава руками тцк тобі так потужно заїде під хвіст, що ще кілька поколінь твоїх нащадків будуть лишні нирки продавати на погашення заборгованності перед Вітчизною.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:00 Ответить
Гігаватнік і його клоуни готують ЗЕбілів до капітуляції.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:12 Ответить
Поки тут хтось говорить про зраду і кримінальну відповідальність :

я ставлю завдання, аби у листопаді у нас був повністю готовий план", - наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що планується, аби цей план був готовий для другого саміту.

"Якщо ці три пункти ми реалізуємо і якщо буде повністю готовий план з нашого боку - з боку партнерів, я вважаю, усе буде зроблено. Вважаю, що для цього ми готові будемо наблизити максимально другий саміт. І вважаю, що представники Росії ПОВИННІ БУТИ на другому саміті", - наголосив Зеленський.
показать весь комментарий
15.07.2024 19:35 Ответить
Боягузи "лішь би нас не послалі воєвать" голосують за здачу територій, аби тільки не потрапити на фронт.
Заброньовані та "придатні лише до служби в ТЦК" голосують за кордони 91 року.

Кацапські гниди десятками тисяч гинуть, тільки би захопити Україну.
Малороські гниди продадуть рідну матінку, тільки б власна срака була неушкоджена.

P.S. Хто пише, що всі, хто за кордони 91 року, мають піти на фронт - ЗГОДЕН, тоді хто за здачу територій - ДЕПОРТАЦІЯ НАЗАВЖДИ. Вам же байдуже, в якій країні жити, і на власних співгромадян на ТОТ - от і валіть з України.
показать весь комментарий
15.07.2024 20:22 Ответить
Ти сам за кордоном?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:48 Ответить
Який ти розумній кордони для чоловіків закриті. Ні?
показать весь комментарий
15.07.2024 20:49 Ответить
Свята Галичина як завжди не підводить.Тільки там розуміють що поступки пуйлу це запрошення до окупації нових і нових територій
показать весь комментарий
15.07.2024 20:40 Ответить
50,01 %
показать весь комментарий
15.07.2024 20:52 Ответить
Як мешканець Півдня скажу вам так, забийте в дупу свої відсотки, хоча ні, якщо рашка залишає собі мій південь, з азовським морем, піщаними пляжами і тепленькою водою, натомість хочу щоб зе сидів за ґратами, бажано в сороківці, Дрогобич
показать весь комментарий
15.07.2024 21:31 Ответить
Цікава стаття про імбіцилів, які лежачи на дивані під мамкіними спідницями готові "ваєвать" за кордони 1991, під головуванням 4 разового верховного ухилянта... Соціологія інфантильності: території не віддамо, але ухилянтом бути не соромно
показать весь комментарий
15.07.2024 23:05 Ответить
Это кого опросили, дедов и женщин? Они и не в такое верят, тас по телемарафону еще и Крым наш будет
показать весь комментарий
15.07.2024 23:12 Ответить
А поки не вийдемо на кордони 91-го року, рузкіє продовжать думати, що все рівно щось урвуть.
показать весь комментарий
16.07.2024 13:08 Ответить
