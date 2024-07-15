51% украинцев считают, что для заключения мирного соглашения с РФ нужно вернуть границы 1991 года, - опрос

Более половины граждан считают, что заключить мирное соглашение с РФ можно только полностью деоккупировав территорию Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного с 20 по 28 июня 2024 года по заказу ZN.UA.

Респондентов спросили: "Какое из условий вы считаете минимально необходимым для заключения мирного соглашения с Россией?".

Так, половина украинцев (51%) настаивает на освобождении Украины от российских войск в границах 1991 года. 26% могут согласиться на остановку войны по линии разграничения в начале 2022-го, и только 9% готовы признать границу по линии фронта на момент заключения соглашения.

"Больше всего на границах 1991 года настаивает запад - 59%, тогда как восток и юг, от которых Россия уже оторвала куски, - меньше всего (39 и 40% соответственно). Кто в итоге ближе к реальности и почему - тема для отдельного исследования. Кстати, именно восток (13%) и юг (10%) более лояльны к фиксации границы по линии фронта. Но мотивация здесь вряд ли может быть одинаковой. Восток просто устал от десятилетней войны, а юг до сих пор питает иллюзии, что с Путиным можно договориться, если пойти на определенные уступки. Центр, как обычно, ближе всего к среднему показателю. В то же время запад (5,6%) стабильно удерживает жесткую переговорную линию и соглашаться на то, где стоим, намерения не имеет", - говорится в материале.

Исследование проводилось с 20 по 28 июня 2024 года. Социологи опросили мнение 2027 респондентов в возрасте от 18 лет, теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

