Росію на новому раунді переговорів в Женеві очолить Мединський, - Пєсков

Російську делегацію на наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією 17-18 лютого в швейцарській Женеві очолить помічник президента РФ Володимир Мединський.

Про це повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Мединський раніше очолював російську делегацію на двосторонніх переговорах у Стамбулі навесні 2025 року. Новий раунд переговорів відбудеться у тристоронньому форматі за участі США та України.

За інформацією Пєскова, попередні два раунди тристоронніх переговорів відбулися 23-24 січня та 4-5 лютого в Об’єднаних Арабських Еміратах. На минулому раунді в Абу-Дабі російську делегацію очолював очільник ГРУ Ігор Костюков.

Пєсков повідомляв, що новий раунд переговорів між трьома країнами може пройти вже наступного тижня. Дати й локацію повідомлять додатково.

