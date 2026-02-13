Україна готується до переговорів зі США та Росією у Женеві 17–18 лютого, - Умєров

Українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі зі США та Росією. Мета переговорів – предметні рішення для стійкого та тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - йдеться в повідомленні.

Умєров підкреслив, що команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

"Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир.



Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - додав секретар РНБО.

Що передувало?

Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.



У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.

4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.

