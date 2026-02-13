Україна готується до переговорів зі США та Росією у Женеві 17–18 лютого, - Умєров
Українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі зі США та Росією. Мета переговорів – предметні рішення для стійкого та тривалого миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.
"Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - йдеться в повідомленні.
Умєров підкреслив, що команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.
"Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир.
Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - додав секретар РНБО.
Що передувало?
Президент Володимир Зеленський заявив, що прийняв пропозицію США провести наступного тижня ще один раунд переговорів щодо завершення війни з Росією.
- У суботу, 24 січня, відбувся другий раунд перемовин представників України, США та Росії в Абу-Дабі.
- 4 та 5 лютого в Абу-Дабі відбулися наступні тристоронні зустрічі у межах мирних перемовин.
прибиральниця это слишком круто, умеров есть
до серьозної роботи з медінським ?
От сидиш ти в Майямі з сім'єю і раз втричі ходиш на гольф-поле захищати Україну.
А тут тобі вдруг кажуть - бери чімадан і хірячь в Швейцарію.
Ну хіба б ти не був расстроєн ?
по вуха замараний в корупції і крові українців
А вірблюд і каже - подивіться на мене, шо у мене вообще рівне.
Подивись на цю "владу". Шо у неї вообще не "умеров" ?
і дітки на расєї вчаться по його підручникам... вважати, що знищення українства це добра справа во славу миролюбного руцкага атечества, якому загрожують нацисти бЕндери...
На початку лютого The Washington Post із посиланням на власне джерело повідомив: чиновники фінансового блоку уряду попередили путіна про загрозу масштабної економічної кризи в РФ уже за три-чотири місяці - тобто до початку літа 2026 року.
Хоча будь-яка статистика в Росії оприлюднюється дуже обмежено, і навіть цим даним експерти не довіряють цілком, проблеми з силами та засобами для війни Росії очевидні. Однак є ресурс, з яким Кремль, схоже, досі не має відчутних проблем. Цей ресурс - пропаганда. Вужче - той самий наратив про непереможність Росії і її здатність воювати вічно.
При цьому у CSIS зазначають, що ця неоголошена публічно теорія перемоги Росії - нова. Попередня ж спиралась на «п'яту колону».
«Початковий розрахунок будувався на тому, що кампанія «шоку та трепету», поєднана зі знеголовленням політичного керівництва України, дозволить проросійським елементам захопити владу за підтримки російських окупаційних сил. Для путіна це означало захоплення Києва за три дні», - пояснили аналітики.
Для того, щоб у них якимось чином працювали державні інститути, їм потрібне постійне усвідомлення того, що вони захоплюють території: хоч кілометрик, хоч пів кілометрика.
А цих болтунів добре було б побачити в окопі без грілок, які вкрала влада, по 20-градусному морозу і під кабами, і подивитись на їхній настрій. Бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, вірніше, хворі люди, яких зараз хапають.