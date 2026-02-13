2 710 47

Україна готується до переговорів зі США та Росією у Женеві 17–18 лютого, - Умєров

Женева, 17–18 лютого: тристоронні переговори України, США та Росії

Українська делегація вже розпочала підготовку до зустрічі зі США та Росією. Мета переговорів – предметні рішення для стійкого та тривалого миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Президент України визначив попередній склад переговорної групи. Разом зі мною до складу делегації увійдуть: Кирило Буданов, Андрій Гнатов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький", - йдеться в повідомленні.

Умєров підкреслив, що команда сформована з урахуванням військової, політичної та безпекової складових процесу.

"Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир.

Готуємося до серйозної і відповідальної роботи", - додав секретар РНБО.

Що передувало?

перемовини (3776) Умєров Рустем (897)
Чому Уморов не в СІЗО?
13.02.2026 14:46 Відповісти
це ж сюр що Україну представляє ГНИДА умєров з нерухомістю в США ..

по вуха замараний в корупції і крові українців
13.02.2026 14:47 Відповісти
Вірблюда питають, чому у нього горб кривий.

А вірблюд і каже - подивіться на мене, шо у мене вообще рівне.

Подивись на цю "владу". Шо у неї вообще не "умеров" ?
13.02.2026 14:52 Відповісти
відірвали чувака від сім'ї в Майямі...
13.02.2026 14:45 Відповісти
Російську делегацію на переговорах очолить маланець Медінський, американську делегацію - маланці Кушнер і Віткофф, зате українську делегацію очолять "щирі українці" Умеров і Арахамія. Ото буде веселий междусобойчик. Особливо, якщо врахувати, що сім'я Умерова в США і він має нерухомість у Флоріді. Зберуться справжні "борці за інтереси України".
14.02.2026 00:28 Відповісти
Треба було прибиральницю з ВР відправити на переговори. Якраз буде рівня Мединському.
13.02.2026 14:45 Відповісти
"Треба було прибиральницю з ВР відправити на переговори. Якраз буде рівня Мединському"

прибиральниця это слишком круто, умеров есть
13.02.2026 15:03 Відповісти
13.02.2026 15:17 Відповісти
Якась приблудна сухумська макака ,арахламідіі , яка навіть не мала права стати ,депутатом , в 4*ухилянта , підручного ФСБ зеленського , вирішує долю української нації , а умеров татарський зрадник в Стамбулі відрікся, від Криму
13.02.2026 19:49 Відповісти
до серьозної роботи з медінським ?
13.02.2026 14:45 Відповісти
Ти дурачьок ?

От сидиш ти в Майямі з сім'єю і раз втричі ходиш на гольф-поле захищати Україну.

А тут тобі вдруг кажуть - бери чімадан і хірячь в Швейцарію.

Ну хіба б ти не був расстроєн ?
13.02.2026 14:48 Відповісти
тому, що вся " влада" по факту - злочиннє угрупування по ліквідації Держави , належить зе Зраднику мірзенному виродку , плем'я говнобородьок
13.02.2026 19:51 Відповісти
13.02.2026 20:24 Відповісти
Там якийсь договірняк із ФБР - давав свідчення померов
14.02.2026 12:17 Відповісти
13.02.2026 15:03 Відповісти
Так це і є портрет українця. Он закордонні патріоти саме більше кричать про кордони 91, хоча мають сім'ї та облаштований побут в інших країнах.
13.02.2026 18:29 Відповісти
тому, що вони нормальні , не обирали *********** тряпку -" буратіно" , яка з першого дня прішествія почала, ліквідацію Держави ,виконуючи всі завдання ФСБ , через зрадника деркача, захарченко, сівковича ……! призначаючи тих " хароших хлопців" , які були потрібні рашистським вбивцям :татаров ермак гетьманцев галущенко, Кулініч, Баканов, ермолаев …………
13.02.2026 19:57 Відповісти
Про що рустємчик чеше? Які можуть бути переговори з мединським?
13.02.2026 14:48 Відповісти
та там міліметри до вирішення зостались
13.02.2026 15:20 Відповісти
які "предметні рішення", якщо згоди по головних питання немає і бути не може? трампу то вже взагалі пікуй, він переймається майбутніми виборами та завтра даси команду виходити з перемовин, бо за 24 години його величного президенства ніц не вийшло, тож ібіться самі...
13.02.2026 14:52 Відповісти
Намагаються прощупати, наскільки Зеля готовий до капітуляції. Те, що не зможуть дожати зараз, будуть дожимати після викиду компромату на найпотужнішого
13.02.2026 14:55 Відповісти
Воно готове ще з 2019 року. Але чомусь не получається))
13.02.2026 15:02 Відповісти
- бо мало не щодня проходили акції "Ні капітуляції!"
13.02.2026 15:08 Відповісти
Умєров, як йде бізнес на США? Без проблем? Все добре? Хвилююся...
13.02.2026 15:00 Відповісти
туда Дида Панаса нужно, что бы мединский не скучал.
13.02.2026 15:02 Відповісти
Так казали же що переговори зайшли в глухий кут?
13.02.2026 15:27 Відповісти
Від цього курдюка користі ніякої .
13.02.2026 15:37 Відповісти
Значить 16 треба чекати чергового масованого удару по Україні, можливо навіть із застосуванням "Орєшніка".
13.02.2026 15:37 Відповісти
Знову цирк продовжуєтся з умеровим ,арахамією корупціонерами негідниками з кацапії псевдоісторик медінський . Невже хтось вірить їм ?
13.02.2026 15:40 Відповісти
...мед-ин-сь- кий знає свою справу: з г.... лепить історію вялікаї расєї...
і дітки на расєї вчаться по його підручникам... вважати, що знищення українства це добра справа во славу миролюбного руцкага атечества, якому загрожують нацисти бЕндери...
13.02.2026 19:21 Відповісти
Тебе, єрмак в сауні зачекався...
13.02.2026 15:41 Відповісти
Яби відправив Дзідзьо та Ляшка, без жартів 🤔
13.02.2026 15:41 Відповісти
Це треба кому ? Зеленському та Трампу ?
13.02.2026 15:59 Відповісти
нАглоСаксонський прихвостень, неСлов'янин , рєшатиме . ПХ-ха
13.02.2026 16:21 Відповісти
Поки наш ішак кожен місяць тренується у переговори - нас стирають з лиця землі
13.02.2026 16:26 Відповісти
13.02.2026 16:59 Відповісти
лашара
13.02.2026 17:28 Відповісти
radiosvoboda.org

На початку лютого The Washington Post із посиланням на власне джерело повідомив: чиновники фінансового блоку уряду попередили путіна про загрозу масштабної економічної кризи в РФ уже за три-чотири місяці - тобто до початку літа 2026 року.

Хоча будь-яка статистика в Росії оприлюднюється дуже обмежено, і навіть цим даним експерти не довіряють цілком, проблеми з силами та засобами для війни Росії очевидні. Однак є ресурс, з яким Кремль, схоже, досі не має відчутних проблем. Цей ресурс - пропаганда. Вужче - той самий наратив про непереможність Росії і її здатність воювати вічно.
13.02.2026 18:17 Відповісти
На думку аналітиків CSIS, Росія переконана: вона може перемогти Україну, дочекавшись, поки підтримка США та Заходу загалом вичерпається. А це, своєю чергою, послабить волю України до боротьби, що призведе до поразки і на полі бою.

При цьому у CSIS зазначають, що ця неоголошена публічно теорія перемоги Росії - нова. Попередня ж спиралась на «п'яту колону».

«Початковий розрахунок будувався на тому, що кампанія «шоку та трепету», поєднана зі знеголовленням політичного керівництва України, дозволить проросійським елементам захопити владу за підтримки російських окупаційних сил. Для путіна це означало захоплення Києва за три дні», - пояснили аналітики.
13.02.2026 18:18 Відповісти
Перебільшення здобутків на полі бою є ключовою складовою нинішньої теорії перемоги Росії. путін та голова Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов постійно заявляють про захоплення міст чи їхніх частин, що не відповідає дійсності і підтверджується даними об'єктивного контролю.
13.02.2026 18:21 Відповісти
Росія може вічно воювати, якщо вона виграє - якщо вона програє або хоча б не може просуватися, тобто якщо фронт стане мертвий, вон, не провоює і кількох місяців.
Для того, щоб у них якимось чином працювали державні інститути, їм потрібне постійне усвідомлення того, що вони захоплюють території: хоч кілометрик, хоч пів кілометрика.
13.02.2026 18:24 Відповісти
То чого до Канади втік і наплював на присягу з такими переможними реляціями? Чуємо це вже 12 років, що фонд національного чогось-там вичерпається і т.д. Але коли в ООН наш представник почав це розповідати, коли треба було розповідати про обстріли і злочини РФ, це був нонсенс. Хто писав ту промову..
А цих болтунів добре було б побачити в окопі без грілок, які вкрала влада, по 20-градусному морозу і під кабами, і подивитись на їхній настрій. Бо путлер вимагає відкату всього НАТО до кордонів 97-го року, а віддуваємось одні ми, вірніше, хворі люди, яких зараз хапають.
14.02.2026 09:26 Відповісти
Дякую 73 ненормальних, тепер оці чорти будуть вирішувати нашу долю
13.02.2026 20:04 Відповісти
работай! Братик!
13.02.2026 21:51 Відповісти
Якась умєрхамія
14.02.2026 06:56 Відповісти
А все клоуны из зеленого цирка там будут,или только кого главный клоун назначил? Они ездят только чтобы с них лишний раз поржал весь цивилизованный мир,того что они сделали с Украиной им мало?
14.02.2026 07:56 Відповісти
 
 