Зеленский обсудил с Рубио ситуацию на фронте, потребности Украины в ПВО и дипломатический процесс. ВИДЕО+ФОТО

В субботу, 14 февраля, в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.

Ключевые темы встречи

Глава государства проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему..

""Одна из тем обсуждения во время встречи – как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов", – рассказали в пресс-службе президента.

Также Зеленский и Рубио подробно обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи.

"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - подчеркнул Зеленский в своем телеграм-канале.

Кроме того, речь шла о последовательности следующих шагов. Украина считает, что в конечном итоге должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы.

Что предшествовало

