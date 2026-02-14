Зеленский обсудил с Рубио ситуацию на фронте, потребности Украины в ПВО и дипломатический процесс. ВИДЕО+ФОТО
В субботу, 14 февраля, в Мюнхене президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.
Ключевые темы встречи
Глава государства проинформировал американскую сторону о ситуации на фронте, постоянных российских ударах и последствиях атак на энергосистему..
""Одна из тем обсуждения во время встречи – как можно помочь Украине с ракетами для ПВО в условиях холодов", – рассказали в пресс-службе президента.
Также Зеленский и Рубио подробно обсудили дипломатический процесс и трехсторонние встречи.
"Важно, чтобы запланированные в Женеве переговоры были результативными, и я благодарю Соединенные Штаты Америки за конструктивный подход. Коснулись и вопроса последовательности шагов. Важно, чтобы было движение в вопросах гарантий безопасности и экономического восстановления", - подчеркнул Зеленский в своем телеграм-канале.
Кроме того, речь шла о последовательности следующих шагов. Украина считает, что в конечном итоге должна состояться встреча на уровне лидеров, чтобы решить наиболее проблемные вопросы.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что встреча президента Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции безопасности завершилась.
