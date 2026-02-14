РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
Встреча Зеленского и Рубио в Мюнхене завершилась

Встреча Зеленского и Марко Рубио завершилась

Встреча президента Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности завершилась.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Деталей встречи пока нет 

Детали встречи в пресс-службе планируют сообщить позже. Госсекретарь США пока не комментировал ее публично.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 февраля, после встречи с госсекретарем США Марком Рубио президент Владимир Зеленский проведет звонок со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте также: Зеленский после встречи с Рубио планирует поговорить с Виткоффом и Кушнером: "Поддерживаем контакт с американской стороной"

Автор: 

Зеленский Владимир (23675) Мюнхен (212) Рубио Марко (367)
