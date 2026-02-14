Встреча Зеленского и Рубио в Мюнхене завершилась
Встреча президента Владимира Зеленского и государственного секретаря Соединенных Штатов Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции по безопасности завершилась.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента в комментарии "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
Деталей встречи пока нет
Детали встречи в пресс-службе планируют сообщить позже. Госсекретарь США пока не комментировал ее публично.
Ранее сообщалось, что в субботу, 14 февраля, после встречи с госсекретарем США Марком Рубио президент Владимир Зеленский проведет звонок со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))
Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.
Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.
Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко