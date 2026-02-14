Зустріч Зеленського та Рубіо в Мюнхені завершилася

Зустріч президента Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції завершилася.

Про це повідомив прессекретар президента у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Деталей зустрічі наразі немає

Деталі зустрічі в пресслужбі планують повідомити згодом. Держсекретар США наразі не коментував її публічно.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 лютого, після зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо президент Володимир Зеленський проведе дзвінок зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

