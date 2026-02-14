Зустріч Зеленського та Рубіо в Мюнхені завершилася

Зустріч Зеленського та Марко Рубіо завершилася

Зустріч президента Володимира Зеленського та державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо на полях Мюнхенської безпекової конференції завершилася.

Про це повідомив прессекретар президента у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

Деталей зустрічі наразі немає 

Деталі зустрічі в пресслужбі планують повідомити згодом. Держсекретар США наразі не коментував її публічно.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 лютого, після зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо президент Володимир Зеленський проведе дзвінок зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Читайте також: Зеленський після зустрічі з Рубіо планує поговорити з Віткоффом і Кушнером: "Підтримуємо контакт з американською стороною"

Зеленський Володимир Мюнхен Рубіо Марко
Може досить про отого... Напишіть щось про Петра Олексійовича, будь ласка!
14.02.2026 20:18 Відповісти
А там нічого нового. Все як було.
14.02.2026 20:57 Відповісти
Скопіюю з Вашого дозволу))
14.02.2026 22:40 Відповісти
Треба тиснути на Росію і добитися припинення вогню
14.02.2026 22:26 Відповісти
14 лютого 2026, 09:08 am

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4345663.html Йес! Долбодятлам типа Паши Дальнобоя - искренние поздравления! За что боролся - на то и напоролся)))

Согласно информации Reuters, руководство Службы гражданства и иммиграции США (USCIS) разработало внутреннее указание с целью увеличить количество дел о денатурализации - то есть, лишении приобретенного гражданства - направляемых в Министерство юстиции, примерно до 100-200 каждый месяц в 2026 году.

Поставьте, пожалуйста, всем русским трампистам Калифорнии, всему Брайтон Бич вместе взятому, всем украинцам Пенсильвании и Константину Натановичу Боровому персонально, какую-нибудь хорошую песню.

Каждый раз поражаюсь - какими же альтернативно одаренными людьми надо быть, чтобы, будучи иммигрантами, голосовать за чувака с антимигрантской даже не риторикой, а - форменной истерикой.
Ну, в обе руки вам!
Все желания...
Доброе утро.
А.Бабченко
14.02.2026 20:34 Відповісти
Тобто всю сімейку корупціонера умєрова вишлют взад? Чи за здачу України їх залишать в США?
14.02.2026 20:41 Відповісти
14.02.2026 21:05 Відповісти
Іншими словами, просто ще придумали, що треба брехати!
14.02.2026 21:11 Відповісти
 
 