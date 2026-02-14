Зеленський після зустрічі з Рубіо планує поговорити з Віткоффом і Кушнером: "Підтримуємо контакт з американською стороною"

У суботу, 14 лютого, після зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо президент Володимир Зеленський проведе дзвінок зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо контакт з американською стороною в усіх напрямках. Зараз (відбудеться зустріч з – ред.) секретарем Рубіо, далі, через дві години ми проведемо колл з Віткофом і з Кушнером прямо звідси",- сказав очільник держави.

Зустріч із Рубіо

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо проведуть зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

