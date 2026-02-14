Зеленський після зустрічі з Рубіо планує поговорити з Віткоффом і Кушнером: "Підтримуємо контакт з американською стороною"

Зеленський проведе зустрічі з Віткоффом та Кушнером у Мюнхені

У суботу, 14 лютого, після зустрічі з держсекретарем США Марком Рубіо президент Володимир Зеленський  проведе дзвінок зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

Про це глава держави розповів під час спілкування з журналістами у Мюнхені, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми підтримуємо контакт з американською стороною в усіх напрямках. Зараз (відбудеться зустріч з – ред.) секретарем Рубіо, далі, через дві години ми проведемо колл з Віткофом і з Кушнером прямо звідси",- сказав очільник держави.

Зустріч із Рубіо

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо проведуть зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

Нічого з ними не треба обговоювати, це кремлівські провокатори з США, контакти з кими до ні чого доброго не приведуть1
14.02.2026 18:48 Відповісти
скоріше за все, недалекоглядна дипломатія зе довела ситуацію до ручки, і вже не можуть не контактувати.

кушнер і вітьков щиро не розуміють, чого це Україна не віддає Донбас.
А замість того, щоб переламати їх бачення, зе-дипломати весь час дають двозначні натяки. (the atlantic пише, що оточення зе готове щось там переглянути по Донбасу).

Іншими словами, вся увага на одному питанні: "Україна, що ви там з Донбасом вирішили" .
14.02.2026 19:24 Відповісти
Президент Азербайджана Алієв, заявив що Сосія ціленаправдено вдарила ракетами по посольству Азербайджану в Київі. Перед цим Азербайджан дав Сосії координати свого посольства і попросив не наносити удари по їхньому посольству. Ось до чого призводять і призведуть всі ваші переговори і домовленості з рашистами. Всі переговори і угоди з рашистами, рашисти використають для того щоб вас же знищити.
14.02.2026 18:55 Відповісти
Читайте мої коменти
Вкотре повторюю: кремль недоговороздатний. Крапка
14.02.2026 19:02 Відповісти
Чим для України Віткофф з Кушнером відрізняються від Медвечука; тільки тім що вони посланці від х.йловського Трампа? Все одно виконують те що робив кум ***** Медведчук, намагаються примусити Україну прийняти капітуляцію. Всі їх "гарантії" то призрачний туман.
14.02.2026 19:14 Відповісти
Ти ще не зрозумів на чиєму боці працюють відкоф і кушнер ? вони теж як і ти євреї.
14.02.2026 19:27 Відповісти
 
 