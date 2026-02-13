Зеленський і Рубіо зустрінуться у Мюнхені 14 лютого

Президент Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо проведуть зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна". 

"Зустріч із Рубіо запланована на завтра",- сказав Никифоров журналістам.

Рубіо скасував зустріч із лідерами ЄС

  • Напередодні повідомлялося, що державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь у зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.
  • Зустріч мала відбутися 13 лютого.
  • Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала сенсу без участі Рубіо.

Все по плану
План в тому щоб обговорювати плани
14.02.2026 01:27 Відповісти
Вже є інфа, що і це рандеву Рубіо за вказівкою Трампа скасував. Мовляв, перенасичений графік"
14.02.2026 09:36 Відповісти
 
 