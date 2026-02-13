Зеленський і Рубіо зустрінуться у Мюнхені 14 лютого
Президент Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо проведуть зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.
Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зустріч із Рубіо запланована на завтра",- сказав Никифоров журналістам.
Рубіо скасував зустріч із лідерами ЄС
- Напередодні повідомлялося, що державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь у зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.
- Зустріч мала відбутися 13 лютого.
- Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала сенсу без участі Рубіо.
План в тому щоб обговорювати плани