Зеленський і Рубіо зустрінуться у Мюнхені 14 лютого

Президент Володимир Зеленський і державний секретар США Марко Рубіо проведуть зустріч на полях Мюнхенської безпекової конференції у суботу, 14 лютого.

Про це повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зустріч із Рубіо запланована на завтра",- сказав Никифоров журналістам.

Рубіо скасував зустріч із лідерами ЄС

Напередодні повідомлялося, що державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь у зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.

Зустріч мала відбутися 13 лютого.

Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала сенсу без участі Рубіо.

