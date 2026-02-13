РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5371 посетитель онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2026
297 1

Зеленский и Рубио встретятся в Мюнхене 14 февраля

Зеленский и Рубио проведут встречу 14 февраля

Президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Встреча с Рубио запланирована на завтра", - сказал Никифоров журналистам.

Читайте также: Рубио примет участие в Мюнхенской конференции

Рубио отменил встречу с лидерами ЕС

  • Накануне сообщалось, что государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами, лидерами ЕС и НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.
  • Встреча должна была состояться 13 февраля.
  • Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.

Читайте также: Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) Мюнхен (204) Рубио Марко (363)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто кому подарує квіти?
показать весь комментарий
14.02.2026 00:24 Ответить
 
 