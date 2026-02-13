Зеленский и Рубио встретятся в Мюнхене 14 февраля
Президент Владимир Зеленский и государственный секретарь США Марко Рубио проведут встречу на полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 14 февраля.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Встреча с Рубио запланирована на завтра", - сказал Никифоров журналистам.
Рубио отменил встречу с лидерами ЕС
- Накануне сообщалось, что государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами, лидерами ЕС и НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Встреча должна была состояться 13 февраля.
- Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.
