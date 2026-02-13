РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9003 посетителя онлайн
Новости Мюнхенская конференция 2026
2 963 23

Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT

Марко Рубио

Государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами, лидерами ЕС и НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Встреча в так называемом "Берлинском формате" состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с участием лидеров европейских стран, ЕС, НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

  • Ожидалось, что госсекретарь США присоединится к обсуждениям, но он отменил свое участие в последнюю минуту из-за конфликта в расписании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы, - Рубио

Реакция чиновников

"Министр не будет присутствовать на встрече Берлинского формата по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", - заявил американский чиновник.

Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. ВИДЕО

Автор: 

Европа (2306) Мюнхен (204) Рубио Марко (363)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Малюк Рубіо грає свою гру. І вона не на нашу користь.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:43 Ответить
+5
Мабуть зеленого вже не хочуть там бачити, зашквар, бідоносець-дякувальник.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:45 Ответить
+2
ці живуть на "спічолі" куйла і їздять по Італії
показать весь комментарий
13.02.2026 21:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Малюк Рубіо грає свою гру. І вона не на нашу користь.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:43 Ответить
Невже з трампо пішло щось усьо не «па дамашньому», за участю психіатрів та плівок Епштейна????!!
показать весь комментарий
13.02.2026 21:17 Ответить
а, може, навпаки - на нашу. Бо якось же він мав викручуватись на тій зустрічі за трамповий ультиматум до України "Зеленський "повинен діяти" для укладення мирної угоди про завершення російської війни" - читай: "підписуй капітуляцію"
показать весь комментарий
13.02.2026 21:19 Ответить
Чого він мав викручуватись. "**** нєясно" , як каже митець
показать весь комментарий
13.02.2026 21:20 Ответить
Що ж ти робиш, Рубіо.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:45 Ответить
Ну, це зрозуміло... Але чому також із лідерами Заходу і НАТО? Вони чим завинили?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:45 Ответить
Мабуть зеленого вже не хочуть там бачити, зашквар, бідоносець-дякувальник.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:45 Ответить
Так, воно вже всіх дістало. https://ibb.co/8gt0y5Pd
показать весь комментарий
13.02.2026 20:48 Ответить
Цей справа - чи то той проросійський італієць, якого зняли з автобуса на Закарпатті в грудні 2025 р.?
показать весь комментарий
13.02.2026 20:50 Ответить
Ні, ці не їздять в автобусах до Закарпаття)))
показать весь комментарий
13.02.2026 20:53 Ответить
ці живуть на "спічолі" куйла і їздять по Італії
показать весь комментарий
13.02.2026 21:07 Ответить
З педофілом важко працбвати. він хотів Гренландію віджати. Нобілевську премібю забрав. Данію не любить, зато путіна Трамп лоюбить...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:14 Ответить
Якщо оприлюднять "файли Поплавського" то я думаю там буде в Зеленський...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:21 Ответить
Блефує. Україна не віддає Донбас.
показать весь комментарий
13.02.2026 20:49 Ответить
і понеслось ...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:06 Ответить
Рубіо показує з нахабністю місце Європи: купляйте в Америки зброю, але нічого не вирішуйте. А наш найпотужніший підіграє Трампу, який принижує Європу. Зеленський може догратися, що Європа йому скаже: якщо ти всі надії покладаєш на Трампа, то іди до нього і проси зброю і фінанси для своєї країни. Сікорський вже сьогодні заявив, що Європа витратила на Україну вже 200 млрд, а її навіть не інформують про хід переговорів. Зеленський знову підводить нас до краю прірви
показать весь комментарий
13.02.2026 21:09 Ответить
Який ви примітивний...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:20 Ответить
Доцільно поцікавитися в деталях, хто саме, де і коли влаштував "конфлікт у розкладі", щоб зірвати участь держсекретаря США Марка Рубіо у цій дуже важливій зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.
Мета зриву зустрічі зрозуміла, але повинні бути зʼясовані посади та прізвища путлерівських агентів впливу у держдепі та серед організаторів зустрічі у Мюнхені.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:23 Ответить
Ото і всі переговори. Трампа та його банду ціеавлять тільки гроші та закулісні міжсобойчики з Хублом.
показать весь комментарий
13.02.2026 21:19 Ответить
Отменил бо у Штатов нема козырей Рыжий всё просрал...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:20 Ответить
США тупо не знають, що робити з війною рашки проти України. І своїми дешевими демаршами роблять вигляд, що принижують Європу, хоча насправді бояться говорити з європейськими лідерами, бо виглядають на їхньому фоні просто неуками та ідіотами. А пригадуєте, як минулого року діджей венс гордо ніс всіляку дурню на цій конференції. В тепер шось пішло не так...
показать весь комментарий
13.02.2026 21:23 Ответить
... рубіо підпрацьвує на пуйла ?
показать весь комментарий
13.02.2026 21:25 Ответить
 
 