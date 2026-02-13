Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT

Государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами, лидерами ЕС и НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Встреча в так называемом "Берлинском формате" состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с участием лидеров европейских стран, ЕС, НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.

Ожидалось, что госсекретарь США присоединится к обсуждениям, но он отменил свое участие в последнюю минуту из-за конфликта в расписании.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы, - Рубио

Реакция чиновников

"Министр не будет присутствовать на встрече Берлинского формата по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", - заявил американский чиновник.

Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. ВИДЕО