Рубио неожиданно отменил встречу с европейскими лидерами по Украине в Мюнхене, - FT
Государственный секретарь Марко Рубио в последний момент отменил свое участие во встрече с европейскими лидерами, лидерами ЕС и НАТО и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает издание Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Встреча в так называемом "Берлинском формате" состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности с участием лидеров европейских стран, ЕС, НАТО и президента Украины Владимира Зеленского.
- Ожидалось, что госсекретарь США присоединится к обсуждениям, но он отменил свое участие в последнюю минуту из-за конфликта в расписании.
Реакция чиновников
"Министр не будет присутствовать на встрече Берлинского формата по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене", - заявил американский чиновник.
Один европейский чиновник в комментарии Financial Times назвал это "безумием", а другой политик заявил, что встреча не имела смысла без участия Рубио.
Мета зриву зустрічі зрозуміла, але повинні бути зʼясовані посади та прізвища путлерівських агентів впливу у держдепі та серед організаторів зустрічі у Мюнхені.