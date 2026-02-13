Трамп: Зеленський повинен "почати діяти", якщо хоче досягти мирної угоди з Росією

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен діяти" для укладення мирної угоди про завершення російської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам у Білому домі.

Заява Трампа

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трампа запитали про можливість проведення виборів в Україні, на що він відповів:

"Зеленський повинен почати діяти, Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти, інакше він втратить чудову можливість", - заявив лідер США.

Тиск Трампа

Коментарі Трампа, які натякають на те, що український лідер повинен активізувати свою роль у мирних переговорах, пролунали після того, як 7 лютого Зеленський повідомив журналістам, що Білий дім встановив Києву і Москві термін до червня для досягнення угоди про припинення війни.

Президент США неодноразово чинив тиск на Зеленського, стверджуючи, що той не зацікавлений у мирі або є перешкодою для його досягнення.

