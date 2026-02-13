Трамп: Зеленський повинен "почати діяти", якщо хоче досягти мирної угоди з Росією
Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен діяти" для укладення мирної угоди про завершення російської війни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам у Білому домі.
Заява Трампа
Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трампа запитали про можливість проведення виборів в Україні, на що він відповів:
"Зеленський повинен почати діяти, Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти, інакше він втратить чудову можливість", - заявив лідер США.
Тиск Трампа
Коментарі Трампа, які натякають на те, що український лідер повинен активізувати свою роль у мирних переговорах, пролунали після того, як 7 лютого Зеленський повідомив журналістам, що Білий дім встановив Києву і Москві термін до червня для досягнення угоди про припинення війни.
- Президент США неодноразово чинив тиск на Зеленського, стверджуючи, що той не зацікавлений у мирі або є перешкодою для його досягнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Уйобєц....
Старший сержант, 81-а бригада
Мене не беруть - знятий з обліку
Дай тобі Боже - не переживати моє...
Інколи навіть посли видають своїх васалів... Геніальним був той Фрейд - огово́рка по Фре́йду Дипломатичне лукавство сам організм лукавого ... видає...
"Огово́рка по Фре́йду - вместе со всякого рода незначительными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис; с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.)
Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?
А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля.
Єдине його геройство і могутність тероризувати жертву погодитися на умови Путіна.
******** рожа
Обсуждать очередные заявления 47-го президента, сделанные в пятницу, когда он устроил очередное телешоу для журналистов возле Белого Дома, о том, что «путин готов к сделке» и «пора Зеленскому поторопиться», нет смысла. Обсуждать можно то, что представляет собой что-то новое, что несет новую информацию. В заявлениях Трампа новой информации нет. Как нет ее и в его словах, что он дает Украине и России 4 месяца, а потом будет «наказывать обе стороны».
Люди в возрасте Дональда Трампа, да и вообще все взрослые люди, крайне редко меняют свои взгляды и свое мировосприятие. Для изменения взглядов требуются какая-то колоссальная интеллектуальная работа, какие-то совершенно новые знания, осознанные и изменившие глубинную сущность человека. Но это точно не про 47-го президента США. Дональд Трамп не изменится. Не изменится и его отношение к Украине, на которую, как он говорил в 2019 году, ему «на(рать» (по свидетельству Джона Болтона, его бывшего советника по национальной безопасности и Гордона Сондланда, его бывшего посла в ЕС).
Когда он был 45-м президентом, шесть лет назад, в феврале 2020 года в Сенате проходил судебный процесс по его первому импичменту. Процесс, на котором Трамп не был признан виновным, поскольку республиканские сенаторы, кроме Митта Ромни, не желали признавать очевидное.
Адам Шифф, нынешний сенатор от штата Калифорния, а тогда член Палаты Представителей и руководитель команды обвинителей на процессе импичмента Трампа 3 февраля 2020 года в своем заключительном выступлении перед сенаторами сказал:
«Доказательства вины президента неопровержимы. Дональд Джон Трамп остановил помощь на сотни миллионов долларов союзнику, находящемуся в состоянии войны, и поставил желанную им (союзником) встречу в Белом доме с их президентом в зависимость от того, чтобы эта страна помогла ему в мошенничестве на наших выборах, к чему он эту страну принуждал, что он у нее вымогал. А когда его разоблачили, он предпринял небывалые в истории президентского импичмента усилия по сокрытию своего проступка».
«На этот раз он решил использовать принуждение. На этот раз он решил остановил помощь стране, солдаты которой погибают каждую неделю».
«Он не изменится. Он ясно дал это понять сам, без тени сомнения и колебаний. Человек без характера и этических принципов никогда не найдет свой путь (к истине).
Даже когда самый последнее и самое вопиющее его правонарушение было обнаружено, он не извинялся, не раскаивался и, что еще более опасно, не боялся. Он продолжал оказывать давление на Украину».
«Он не изменится. И вы знаете это». Конечно, он не изменился. И не изменится. В этом суть.
Но так же, как путин своими варварскими атаками на украинские города и украинскую энергетику, своим холодомором не сможет никогда заставить Украину капитулировать, точно так же не сможет этого никогда сделать 47-й президент своими громкими заявлениями.