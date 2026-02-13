УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8773 відвідувача онлайн
Новини Трамп про війну в Україні Заяви Трампа Мирна угода між РФ та Україною
13 646 120

Трамп: Зеленський повинен "почати діяти", якщо хоче досягти мирної угоди з Росією

Президент США Дональд Трамп

Глава Білого дому Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський "повинен діяти" для укладення мирної угоди про завершення російської війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив журналістам у Білому домі.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява Трампа

Під час спілкування з журналістами біля Білого дому Трампа запитали про можливість проведення виборів в Україні, на що він відповів:

"Зеленський повинен почати діяти, Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен почати діяти, інакше він втратить чудову можливість", - заявив лідер США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про мирну угоду з Росією: Україна не програє війну та готова боротися

Тиск Трампа

Коментарі Трампа, які натякають на те, що український лідер повинен активізувати свою роль у мирних переговорах, пролунали після того, як 7 лютого Зеленський повідомив журналістам, що Білий дім встановив Києву і Москві термін до червня для досягнення угоди про припинення війни.

  • Президент США неодноразово чинив тиск на Зеленського, стверджуючи, що той не зацікавлений у мирі або є перешкодою для його досягнення.

Також читайте: США тиснуть на союзників РФ, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України, - Fox News

Автор: 

Зеленський Володимир (27812) перемовини (3776) росія (70096) Трамп Дональд (8862) війна в Україні (8355)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+63
Переводжу:
Хохли, здавайтесь! © Трамп
показати весь коментар
13.02.2026 19:43 Відповісти
+57
Трамп вже рік чекає коли Україна загнеться, у нього вже терпець не витримує. Там вибори скоро, там на 12триліонів бізнес з кацапами горить. І все через ненависних йому українців, які не хочуть капітулювати.
показати весь коментар
13.02.2026 20:24 Відповісти
+56
Та зеленський з 2019 року діє,йому тількі стійкість Українців заважає.
показати весь коментар
13.02.2026 19:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
при такому президенті США як Трамп,піде
показати весь коментар
14.02.2026 16:30 Відповісти
Давай ракети рижа мавпа, будем діяти
показати весь коментар
14.02.2026 00:20 Відповісти
Угода?
Уйобєц....
показати весь коментар
14.02.2026 03:25 Відповісти
Не хочеш угоди, хочеш війни. Я так розумію, з окопу пишеш?
показати весь коментар
14.02.2026 09:28 Відповісти
Не з окопу.
Старший сержант, 81-а бригада
Мене не беруть - знятий з обліку
Дай тобі Боже - не переживати моє...
показати весь коментар
14.02.2026 11:54 Відповісти
Потрібно удвоїти, а може утроїти двушечкі на москву.
показати весь коментар
14.02.2026 04:29 Відповісти
Та скажіть вже хоч хтось йому що він виродок і дебіл!!!
показати весь коментар
14.02.2026 08:08 Відповісти
12 трильйонів вибліскують казковим сяйвом у мозку рудого павіана.Якщо треба віддати на страту декілька десятків мільйонів людей - це дрібнички.Слина та шмарклі душать уяву.Він іде в пекельне полум'я уявляючи,що це райське світло.
показати весь коментар
14.02.2026 09:29 Відповісти
Китай може зупинити війну в Україну одним дзвінком, - Посол США при НАТО Метью Вітакер.

Інколи навіть посли видають своїх васалів... Геніальним був той Фрейд - огово́рка по Фре́йду Дипломатичне лукавство сам організм лукавого ... видає...

"Огово́рка по Фре́йду - вместе со всякого рода незначительными https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0 описками и машинальными действиями охватывается термином парапра́ксис; с виду незначительные и бессмысленные ошибочные действия служат для реализации бессознательных желаний, являясь компромиссными образованиями, создаваемыми соответствующим сознательным намерением и частичным одновременным осуществлением бессознательного желания.)

Китай може зупинити, а США з їх могутнім Трампом - видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу, - НЕ ЗДАТНИЙ зупинити війну в Україну?

А чому? Напевно тому що в цій грі Трамп - могутній, видатний миротворець усіх часів і народів, планетарного масштабу,- на стороні Кремля.

Єдине його геройство і могутність тероризувати жертву погодитися на умови Путіна.
показати весь коментар
14.02.2026 09:59 Відповісти
Украина не хочет мирного соглашения без освобождения от оккупации Украины. У нас 20% территории и населения оккупированы и в заложниках у России. Украина освободится от оккупации! И это условие минимум для завершения войны. А если и гарантии безопасности на будущие гарантировать, то Украина и дальше должна воевать, чтобы россия истощилась и ее экономика не могла финансировать армию и пенсии и все остальное. Чтобы регионы перестали высылать деньги и оставляли их для себя, чтобы с этого начался развал России. Кризис управления - это развал страны. Когда центр не сможет управлять армией и силовиками и народом и регионами. Украина пожалуй откидывает мирные соглашения и доведет дело до справедливого завершения зла.
показати весь коментар
14.02.2026 10:16 Відповісти
Щодо виборів, це не трампове собаче діло
показати весь коментар
14.02.2026 10:25 Відповісти
Он ху@ло 2.0
показати весь коментар
14.02.2026 10:57 Відповісти
Ка меню йб@шим,и будем йбашить,так сказал мой Внук
показати весь коментар
14.02.2026 10:56 Відповісти
Навіщо америці завершення війни??? та тут очима педофіла одні плюси- свинособаки вирили собі яму з якої вже не вилізти, тиільки і встигай живитися дешевими ресурсами, землями і навіть рускькими назайманками які від розрухи і злиднів в чергу будуть ставати на острів Епштейна щоб заробити пару рублів на хліб.
показати весь коментар
14.02.2026 10:57 Відповісти
Якби США хотіли перемоги Україні вони б як мінімум допомагали як при Байдені, а як максимум давали зброю більш дальню, але вони хочуть поразки України і цьому президенту і його команді взагалі байдуже що буде з Україною і українцями, якщо Зеленський підпише капітуляцію він не виграє ніяких виборів і гарантій від шулерів він не получє.
показати весь коментар
14.02.2026 11:14 Відповісти
Навіть якщо Трампон терміново здохне, заподіяна цим дегенератом шкода надовго залишить свої страшні сліди. США стрімко перетворюється на країну-чудовисько.
показати весь коментар
14.02.2026 11:43 Відповісти
Пішов на хер,старий засранець.
показати весь коментар
14.02.2026 11:50 Відповісти
Смерті наших людей рудий ***** рахує на угоди
******** рожа
показати весь коментар
14.02.2026 11:58 Відповісти
Ти рижий агент кремля роби щось щоби примусити рашку до нормальної угоди для України,бо після проміжних виборів ,майже імпічмент!А Українці дітям через 5-10 років війну лишати не збираються.Тому лише перемога,або за столом переговорів,або на полі бою!Моцкалики скоро самі ****** зкинуть!
показати весь коментар
14.02.2026 13:31 Відповісти
https://spektrnews.in.ua/news/novosti-iz-ssha-glavnoe-k-koncu-nedeli-subbota-14-fevralya-2026---igor-aizenberg/184425#gsc.tab=0 професор Манхеттенського універу Ігор Айзенберг про Трампа:
Обсуждать очередные заявления 47-го президента, сделанные в пятницу, когда он устроил очередное телешоу для журналистов возле Белого Дома, о том, что «путин готов к сделке» и «пора Зеленскому поторопиться», нет смысла. Обсуждать можно то, что представляет собой что-то новое, что несет новую информацию. В заявлениях Трампа новой информации нет. Как нет ее и в его словах, что он дает Украине и России 4 месяца, а потом будет «наказывать обе стороны».
Люди в возрасте Дональда Трампа, да и вообще все взрослые люди, крайне редко меняют свои взгляды и свое мировосприятие. Для изменения взглядов требуются какая-то колоссальная интеллектуальная работа, какие-то совершенно новые знания, осознанные и изменившие глубинную сущность человека. Но это точно не про 47-го президента США. Дональд Трамп не изменится. Не изменится и его отношение к Украине, на которую, как он говорил в 2019 году, ему «на(рать» (по свидетельству Джона Болтона, его бывшего советника по национальной безопасности и Гордона Сондланда, его бывшего посла в ЕС).
Когда он был 45-м президентом, шесть лет назад, в феврале 2020 года в Сенате проходил судебный процесс по его первому импичменту. Процесс, на котором Трамп не был признан виновным, поскольку республиканские сенаторы, кроме Митта Ромни, не желали признавать очевидное.
Адам Шифф, нынешний сенатор от штата Калифорния, а тогда член Палаты Представителей и руководитель команды обвинителей на процессе импичмента Трампа 3 февраля 2020 года в своем заключительном выступлении перед сенаторами сказал:
«Доказательства вины президента неопровержимы. Дональд Джон Трамп остановил помощь на сотни миллионов долларов союзнику, находящемуся в состоянии войны, и поставил желанную им (союзником) встречу в Белом доме с их президентом в зависимость от того, чтобы эта страна помогла ему в мошенничестве на наших выборах, к чему он эту страну принуждал, что он у нее вымогал. А когда его разоблачили, он предпринял небывалые в истории президентского импичмента усилия по сокрытию своего проступка».
«На этот раз он решил использовать принуждение. На этот раз он решил остановил помощь стране, солдаты которой погибают каждую неделю».
«Он не изменится. Он ясно дал это понять сам, без тени сомнения и колебаний. Человек без характера и этических принципов никогда не найдет свой путь (к истине).
Даже когда самый последнее и самое вопиющее его правонарушение было обнаружено, он не извинялся, не раскаивался и, что еще более опасно, не боялся. Он продолжал оказывать давление на Украину».
«Он не изменится. И вы знаете это». Конечно, он не изменился. И не изменится. В этом суть.
Но так же, как путин своими варварскими атаками на украинские города и украинскую энергетику, своим холодомором не сможет никогда заставить Украину капитулировать, точно так же не сможет этого никогда сделать 47-й президент своими громкими заявлениями.
показати весь коментар
15.02.2026 13:00 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 