США тиснуть на союзників РФ, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України, - Fox News

Адміністрація президента США Дональда Трампа націлена на блокування допомоги Кремлю через Іран і Венесуелу та залишає Росії шанс повернутися до переговорів із перспективою економічного відновлення.

Зокрема, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Удари по логістичних ланцюгах

Експерти відзначають, що удари по логістичних каналах союзників РФ вже послаблюють здатність Москви продовжувати агресію. Колишній радник спецпосланця США в Україні Морган Мерфі зазначив, що Вашингтон "прибрав Венесуелу з шахівниці" і зараз зосереджений на обмеженні впливу Ірану, який постачає Кремлю ударні безпілотники та іншу військову підтримку.

Стратегія тиску на посередників

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що атаки на посередників є ключовим елементом стратегії. Венесуела, Іран і так званий "тіньовий флот" забезпечують РФ ресурсами для ведення війни, а удари по цих каналах знижують економічні можливості Кремля та ускладнюють проведення бойових дій.

Пропозиція "золотого мосту"

Крім тиску, США пропонують Росії шлях для виходу з конфлікту - так званий "золотий міст", який передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв’язків. У Кремлі наразі відхилили цю ініціативу, проте аналітики вважають, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від того, чи прийме Москва міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне рішення.

