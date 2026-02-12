США тиснуть на союзників РФ, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України, - Fox News

США посилюють тиск на РФ і пропонують дипломатичний вихід

Адміністрація президента США Дональда Трампа націлена на блокування допомоги Кремлю через Іран і Венесуелу та залишає Росії шанс повернутися до переговорів із перспективою економічного відновлення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Fox News.

Зокрема, Вашингтон посилює тиск на Іран та Венесуелу, щоб позбавити Кремль можливості обходити санкції та отримувати військову допомогу.

Удари по логістичних ланцюгах

Експерти відзначають, що удари по логістичних каналах союзників РФ вже послаблюють здатність Москви продовжувати агресію. Колишній радник спецпосланця США в Україні Морган Мерфі зазначив, що Вашингтон "прибрав Венесуелу з шахівниці" і зараз зосереджений на обмеженні впливу Ірану, який постачає Кремлю ударні безпілотники та іншу військову підтримку.

Стратегія тиску на посередників

Генерал ВПС США у відставці Брюс Карлсон підкреслив, що атаки на посередників є ключовим елементом стратегії. Венесуела, Іран і так званий "тіньовий флот" забезпечують РФ ресурсами для ведення війни, а удари по цих каналах знижують економічні можливості Кремля та ускладнюють проведення бойових дій.

Пропозиція "золотого мосту"

Крім тиску, США пропонують Росії шлях для виходу з конфлікту - так званий "золотий міст", який передбачає повернення до переговорів і часткове відновлення економічних зв’язків. У Кремлі наразі відхилили цю ініціативу, проте аналітики вважають, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від того, чи прийме Москва міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне рішення.

Топ коментарі
+11
Трампісти займаються хернею. Замість того щоб знищити ракову пухлину вони намагаються боротися з метастазами.
12.02.2026 08:23 Відповісти
+7
Параша должна быть полностью уничтожена со всеми населяющими её свинособаками.
12.02.2026 08:21 Відповісти
+6
А Китай і пончика американці чогось не згадали, тільки "мєлкіх сошек" ... Якось це дивно 🤔
12.02.2026 08:22 Відповісти
Китай поза підозрою?
12.02.2026 08:43 Відповісти
Це все бізнес. Вони роблять захоплення ринку, а не тиск на союзників рф.
12.02.2026 08:44 Відповісти
Fox news - одна назва про все говорить. Трампівська контора, як раша тудой. Жодному слову не вірю.
12.02.2026 08:45 Відповісти
І еті любі вчили нас робити незалежну журналістику.... Тьфу
12.02.2026 08:49 Відповісти
США тиснуть на союзників РФ, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України, - Fox News Це все операція прикриття.

І ніби "США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте

А насправді Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.

А тим часом "РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 11 лютого, - Повітряні сили ЗСУ РФ атакувала Київ балістикою: наслідки в трьох районах, є постраждалі Удар по Одесі: Росія атакувала об'єкт інфраструктури та бізнес-центр, є постраждалий (оновлено)

Просто Трамп заохочує Путіна до продовження хаосу, - "у Кремлі відхилили ... ініціативу, ... аналітики вважають, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від того, чи прийме Москва міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне рішення..."а тим часом " Вашингтон "прибрав Венесуелу з шахівниці" і зараз зосереджений на обмеженні впливу Ірану..
12.02.2026 08:59 Відповісти
Нам це тільки здається що так
12.02.2026 09:29 Відповісти
Хто союзник РФ? https://t.me/Ukr_politics_comments/96 Куди показують кремляді, коли заявляють https://t.me/Ukr_politics_comments/96 денацифікацію.
12.02.2026 11:22 Відповісти
 
 