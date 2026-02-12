Удар по Одесі: Росія атакувала об’єкт інфраструктури та бізнес-центр, є постраждалий

В Одесі через масовану атаку РФ пошкоджений об'єкт інфраструктури в одному з районів.

Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, міські служби проводять обстеження прилеглих житлових будинків на наявність пошкоджень. Інформація уточнюється.

Оновлена інформація

О 01:14 в МВА повідомили, що за уточненою інформацією, окрім об’єкта інфраструктури, пошкоджень зазнав бізнес-центр. На місцях працюють усі оперативні служби.

Попередньо є один постраждалий, наразі медики надають йому допомогу.

Атака російських БпЛА

Увечері 11 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.

