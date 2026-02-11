Росіяни вдарили по магазину в Барвінковому на Харківщині: 10 постраждалих, сталася пожежа. ФОТОрепортаж
Російські війська завдали удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Відомо про 10 постраждалих.
Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки атаки
11 лютого близько 18:35 війська РФ здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин.
Станом на 21:00 відомо про сімох травмованих.
Оновлення
Згодом в Харківській облпрокуратурі повідомили, що внаслідок атаки постраждали 10 людей.
За попередніми даними росіяни вдарили по магазину БпЛА типу "Герань-2".
"Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали 10 людей", - йдеться у повідомленні.
На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.
За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А тут, язики в задницю собі позасували і мовчать!!?? І Папу Римського теж щось не чутно???
Ось такі у них, ХРИСТИЯНСЬКІ цінності?!!?!