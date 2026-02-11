Росіяни вдарили по магазину в Барвінковому на Харківщині: 10 постраждалих, сталася пожежа. ФОТОрепортаж

Російські війська завдали удару по магазину в місті Барвінкове Харківської області. Відомо про 10 постраждалих.

Про це повідомляє поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

11 лютого близько 18:35 війська РФ здійснили обстріл міста Барвінкове Ізюмського району. Унаслідок влучання загорівся двоповерховий магазин.

Станом на 21:00 відомо про сімох травмованих.

Оновлення

Згодом в Харківській облпрокуратурі повідомили, що внаслідок атаки постраждали 10 людей.

За попередніми даними росіяни вдарили по магазину БпЛА типу "Герань-2". 

"Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Поранення та гостру реакцію на стрес отримали 10 людей", - йдеться у повідомленні.

На місці події працюють екстрені служби, поліцейські надають допомогу постраждалим та документують наслідки ворожої атаки.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

