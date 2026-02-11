Россияне ударили по магазину в Барвенково на Харьковщине: 10 пострадавших, произошел пожар. Фоторепортаж (обновлено)
Российские войска нанесли удар по магазину в городе Барвенково Харьковской области. ПИзвестно о 10 пострадавших.
Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
11 февраля около 18:35 войска РФ осуществили обстрел города Барвенково Изюмского района. Вследствие попадания загорелся двухэтажный магазин.
По состоянию на 21:00 известно о семи травмированных.
Обновление
Впоследствии в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что вследствие атаки пострадали 10 человек.
По предварительным данным, россияне ударили по магазину БпЛА типа "Герань-2".
"Вследствие атаки вспыхнул пожар. Ранения и острую реакцию на стресс получили 10 человек", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.
По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
А тут, язики в задницю собі позасували і мовчать!!?? І Папу Римського теж щось не чутно???
Ось такі у них, ХРИСТИЯНСЬКІ цінності?!!?!