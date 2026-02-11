РУС
Россияне ударили по магазину в Барвенково на Харьковщине: 10 пострадавших, произошел пожар. Фоторепортаж (обновлено)

Российские войска нанесли удар по магазину в городе Барвенково Харьковской области. ПИзвестно о 10 пострадавших.

Об этом сообщает полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия атаки

11 февраля около 18:35 войска РФ осуществили обстрел города Барвенково Изюмского района. Вследствие попадания загорелся двухэтажный магазин.

Обстрел Барвинкового: в результате попадания в магазин ранены семь человек

По состоянию на 21:00 известно о семи травмированных.

Обновление

Впоследствии в Харьковской облпрокуратуре сообщили, что вследствие атаки пострадали 10 человек.

По предварительным данным, россияне ударили по магазину БпЛА типа "Герань-2".

"Вследствие атаки вспыхнул пожар. Ранения и острую реакцию на стресс получили 10 человек", - говорится в сообщении.

Обстріл Барвінкового: внаслідок влучання у магазин поранено семеро людей

Обстріл Барвінкового: внаслідок влучання у магазин поранено семеро людей

На месте происшествия работают экстренные службы, полицейские оказывают помощь пострадавшим и документируют последствия вражеской атаки.

По факту военного преступления следователи начали уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите также: Россия тремя дронами атаковала в Харьковской области поезд "Барвинково - Львов - Чоп": 5 погибших, двое - ранены (обновлено). ФОТОРЕПОРТАЖ

