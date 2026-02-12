РУС
Удар по Одессе: Россия атаковала объект инфраструктуры и бизнес-центр, есть пострадавший (обновлено)

Атака на Одессу 12 февраля

В Одессе из-за массированной атаки РФ поврежден объект инфраструктуры в одном из районов. 

Об этом сообщилначальник Одесской МВА Сергей Лысак, информируетЦензор.НЕТ.

По его словам, городские службы проводят обследование прилегающих жилых домов на наличие повреждений. Информация уточняется.

Обновленная информация

В 01:14 в ГВА сообщили, что по уточненной информации, кроме объекта инфраструктуры, поврежден бизнес-центр. На местах работают все оперативные службы.

Предварительно есть один пострадавший, медики оказывают ему помощь.

Атака российских БПЛА

Вечером 11 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

  • Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что недавние российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины.

Читайте также: Россияне нанесли удар по магазину в Барвенково на Харьковщине: 10 пострадавших, произошел пожар. ФОТОрепортаж (обновлено)

