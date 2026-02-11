РФ атакует Украину ударными дронами и ракетами вечером 11 февраля, - Воздушные силы ВСУ (обновлено)

Вечером 11 февраля Россия осуществила атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники и ракеты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информируют Воздушные силы ВСУ. Украинские военные принимают все необходимые меры для отражения атаки и поддержания безопасности воздушного пространства страны.

Атака российских БПЛА

В 16:20 - сообщалось о пусках КАБ на границе Запорожской и Донецкой областей, в направлении юга Днепропетровщины.

В 16:23 - БПЛА на Запорожье с северо-восточного направления.

В 16:59 - повторные запуски КАБ на Запорожье. Активизация вражеских БПЛА в области.

В 17:01 - вражеские БПЛА на севере Черниговской и Сумской обл., а также в Днепропетровской, Донецкой и Николаевской областях.

Обновленная информация

В 19:33 – пуски средств авиационного поражения на Харьковщину.

В 19:44 – несколько вражеских БпЛА в направлении Днепра с востока.

В 19:55 - угроза баллистики в северо-восточного направления.

В 19:58 – ракета на Харьковщине.

В 19:59 – вражеские БпЛА севернее Харькова.

В 20:07 – вражеские БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей – в направлении Днепра.

В 20:14 – повторный пуск баллистики с северо-восточного направления.

В 20:15 – ракета на Харьковщине.

В 20:23 – баллистика на Харьков с востока.

Обновленная информация

В 20:53 – зафиксирована активность вражеской тактической авиации в Донецкой области – пуски КАБов.

В 20:54 - вражеские БпЛА на юге Харьковщины - курс северо-западный.

В 21:05 - повторные пуски КАБов на Донетчину/Днепропетровщину. Также пуски КАБ на Харьковщину/Сумщину

В 21:15 - активность вражеской тактической авиации на юге, севере и востоке - пуски КАБов.

В 22:02 - пуски КАБов по Запорожской обл.

В 22:07 - повторные пуски КАБов по Запорожской и Харьковской областях.

В 22:11 - несколько групп вражеских БпЛА в Харьковской, Донецкой, Николаевской, Днепропетровской областях, работает противовоздушная оборона.

В 22:38 - повторные пуски КАБов по Запорожской/Днепропетровской и Харьковской областях.

В 23:00 - несколько групп ударных БпЛА вошли в Днепропетровскую область - курс на северо-запад.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что недавние российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины.

