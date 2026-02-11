Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Наслідки обстрілів РФ

За словами Зеленського, атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження. Голова держави попередив, що деякі об'єкти, пошкоджені атаки противника, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.

Фінансування відновлення енергетики

Щодо відновлення того, що зруйнувала РФ –– Зеленський закликав не дати оптимізму у прогресі в мирних переговорах затьмарити реальні проблеми фінансування, з якими стикається Україна.

Наразі сфера відновлення та сфера підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії вимагають багато грошей.

Президент попередив, що без чітких джерел фінансування в Україні може настати економічний шок. Для відновлення, соціальних витрат та підтримки армії протягом наступних років потрібні мільярди доларів.

"Для цього потрібен чіткий механізм фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування з заморожених активів російського центрального банку не покриє потреби в довгостроковій перспективі", - додав він.

