Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський

енергетичний об’єкт в Одесі після обстрілу

Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.

Наслідки обстрілів РФ

За словами Зеленського, атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження. Голова держави попередив, що деякі об'єкти, пошкоджені атаки противника, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.

Фінансування відновлення енергетики

Щодо відновлення того, що зруйнувала РФ –– Зеленський закликав не дати оптимізму у прогресі в мирних переговорах затьмарити реальні проблеми фінансування, з якими стикається Україна.

Наразі сфера відновлення та сфера підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії вимагають багато грошей.

Президент попередив, що без чітких джерел фінансування в Україні може настати економічний шок. Для відновлення, соціальних витрат та підтримки армії протягом наступних років потрібні мільярди доларів.

"Для цього потрібен чіткий механізм фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування з заморожених активів російського центрального банку не покриє потреби в довгостроковій перспективі", - додав він.

  • Нагадаємо, по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.

Топ коментарі
Останні авіаудари України по енергосистемі РФ вивели з ладу скільки ГВт генерації?
11.02.2026 19:16 Відповісти
Який треш.Що зробиб ти нікчемни,статист?
11.02.2026 19:18 Відповісти
В Україні нема потреби слухати новини, бо Зеленський виконує функцію Інфрмбюроо з Левітаном. Він хоч іноді пельку тримає закритою? Як на мене, нехай подає у відставку і передає справи Стефанчуку. Бо дуже вже тяжко терпіти цього потужного ретранслятора
11.02.2026 19:19 Відповісти
З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
11.02.2026 19:29 Відповісти
Нагадує схему, коли жебракують, а поруч стоять коробки з цуценятами, або кошенятами, нібе це їм на корм.
11.02.2026 19:59 Відповісти
Це він ще і речником від ДЕТЕК у ахметова працює????
11.02.2026 19:35 Відповісти
От така сама думка, пів менти на цезрозі шось ним Наталя рано до чого для чого він собі виступає на сцені далі
11.02.2026 19:22 Відповісти
Статист вєщаєт
11.02.2026 19:23 Відповісти
Вєщiй Вован 😁
12.02.2026 00:23 Відповісти
корисний ідіот якій доповідає кацапам наскільки потужно води вдарили по Україні
11.02.2026 19:29 Відповісти
Вова *********, чому немає ударів по Москві, і зокрема по лігову Пуйла скаженого?
11.02.2026 19:35 Відповісти
Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей((( перелік яких він передав рашистам під знищення))) в енергомережі України. Продажна шкіра
11.02.2026 19:35 Відповісти
Хіба йому важко потужно пообіцяти 10 Гігават?
11.02.2026 19:35 Відповісти
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах.
Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.

в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.

якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.

весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.

Окремою темою є ремонт та запуск цілих реакторів ЧАЕС та виробництво палива для них. Це не лише + 3000МВт генерації, але й виробництво плутонію для національної ядерної програми зі створення ядерної зброї і для використання в якості палива в реакторах на швидких нейтронах.
11.02.2026 19:36 Відповісти
Для чого відновляти старі незахищені об'єкти, які так чи інакше ворог знищить, потрібно будувати нові, невеликі добре захищені розміщені під землею, з урахуванням реалій постійних обстрілів.
11.02.2026 19:38 Відповісти
ZеФламінго

11.02.2026 19:42 Відповісти
Завдяки вашим трирівневим захистам! А скільки з гігаватів особисто від тебе?
11.02.2026 19:45 Відповісти
Так хіба не твої друзі : міндіч ,цукерман ,галущенко ,шурма ,шефір та інша мерзота розікрали гроші які мали піти на будівництво захисних споруд та альтернативну енергетику ?
11.02.2026 19:47 Відповісти
А де дзеркальні відповіді по москві? Ти ж чмо обіцяло нахмурив брівками? Чи ваші прой**и ст затримкою ракет ппо на митниці і трирівневі захисти мабуть зробили більшої шкоди ніж ракети від кацапів.
11.02.2026 19:47 Відповісти
Пішов в сраку коментатор.
11.02.2026 19:55 Відповісти
И ещё нужно,чтобы крысы ушли от руля.
11.02.2026 19:55 Відповісти
це потужно, еще пару раз ударят даже вечерних видосиков от вождя не увидим🥲
11.02.2026 20:23 Відповісти
Вован,харе прикидатися. Ти як невиїзний, перебуваєш в Україні,то стаєш потужним бухгалтером та енергетиком. Соромлюся спитати,ти на юриста вчився? Чи там все складно без Ондрюши,боїшся щось ляпнути невпопад? А тут 10 чи 12,хто ж його перевірить?
11.02.2026 20:46 Відповісти
А от цікаво. Чому не ******** Кончу- Заспу?
12.02.2026 05:40 Відповісти
 
 