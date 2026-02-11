Останні авіаудари РФ по енергосистемі України вивели з ладу до 10 ГВт генерації, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю Bloomberg.
Наслідки обстрілів РФ
За словами Зеленського, атаки РФ призвели до щоденного дефіциту електроенергії, який досягає 5-6 ГВт у пікові години навантаження. Голова держави попередив, що деякі об'єкти, пошкоджені атаки противника, не вдасться відновити до наступного опалювального сезону.
Фінансування відновлення енергетики
Щодо відновлення того, що зруйнувала РФ –– Зеленський закликав не дати оптимізму у прогресі в мирних переговорах затьмарити реальні проблеми фінансування, з якими стикається Україна.
Наразі сфера відновлення та сфера підтримки військового потенціалу для стримування будь-якого майбутнього нападу Росії вимагають багато грошей.
Президент попередив, що без чітких джерел фінансування в Україні може настати економічний шок. Для відновлення, соціальних витрат та підтримки армії протягом наступних років потрібні мільярди доларів.
"Для цього потрібен чіткий механізм фінансування за участю Європи, оскільки навіть потенційне фінансування з заморожених активів російського центрального банку не покриє потреби в довгостроковій перспективі", - додав він.
- Нагадаємо, по всій країні діють графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Через складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах вимушено застосовані аварійні знеструмлення.
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах.
Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.
в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.
якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.
весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
Окремою темою є ремонт та запуск цілих реакторів ЧАЕС та виробництво палива для них. Це не лише + 3000МВт генерації, але й виробництво плутонію для національної ядерної програми зі створення ядерної зброї і для використання в якості палива в реакторах на швидких нейтронах.