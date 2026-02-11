Последние авиаудары РФ по энергосистеме Украины вывели из строя до 10 ГВт генерации, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что недавние российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg.
Последствия обстрелов РФ
По словам Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, который достигает 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки. Глава государства предупредил, что некоторые объекты, поврежденные атаками противника, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.
Финансирование восстановления энергетики
Что касается восстановления того, что разрушила РФ, Зеленский призвал не дать оптимизму в прогрессе мирных переговоров затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.
Сейчас сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег.
Президент предупредил, что без четких источников финансирования в Украине может наступить экономический шок. Для восстановления, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет нужны миллиарды долларов.
"Для этого нужен четкий механизм финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе", - добавил он.
- Напомним, по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.
Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.
Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах.
Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.
в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.
якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.
весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.
Окремою темою є ремонт та запуск цілих реакторів ЧАЕС та виробництво палива для них. Це не лише + 3000МВт генерації, але й виробництво плутонію для національної ядерної програми зі створення ядерної зброї і для використання в якості палива в реакторах на швидких нейтронах.