Последние авиаудары РФ по энергосистеме Украины вывели из строя до 10 ГВт генерации, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил, что недавние российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия обстрелов РФ

По словам Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, который достигает 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки. Глава государства предупредил, что некоторые объекты, поврежденные атаками противника, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поручил проработать конкретные решения для усиления защиты объектов инфраструктуры, - Зеленский

Финансирование восстановления энергетики

Что касается восстановления того, что разрушила РФ, Зеленский призвал не дать оптимизму в прогрессе мирных переговоров затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Сейчас сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег.

Президент предупредил, что без четких источников финансирования в Украине может наступить экономический шок. Для восстановления, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет нужны миллиарды долларов.

"Для этого нужен четкий механизм финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Читайте также: Удары по энергетике Украины: 18 российским командирам сообщено о подозрении, - Кравченко