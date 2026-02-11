РУС
2 623 26

Последние авиаудары РФ по энергосистеме Украины вывели из строя до 10 ГВт генерации, - Зеленский

энергетический объект в Одессе после обстрела

Президент Владимир Зеленский сообщил, что недавние российские атаки на энергосистему вывели из строя до 10 ГВт генерирующих мощностей в энергосети Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью Bloomberg.

Последствия обстрелов РФ

Последствия обстрелов РФ

По словам Зеленского, атаки РФ привели к ежедневному дефициту электроэнергии, который достигает 5-6 ГВт в пиковые часы нагрузки. Глава государства предупредил, что некоторые объекты, поврежденные атаками противника, не удастся восстановить до следующего отопительного сезона.

Финансирование восстановления энергетики

Финансирование восстановления энергетики

Что касается восстановления того, что разрушила РФ, Зеленский призвал не дать оптимизму в прогрессе мирных переговоров затмить реальные проблемы финансирования, с которыми сталкивается Украина.

Сейчас сфера восстановления и сфера поддержки военного потенциала для сдерживания любого будущего нападения России требуют много денег.

Президент предупредил, что без четких источников финансирования в Украине может наступить экономический шок. Для восстановления, социальных расходов и поддержки армии в течение следующих лет нужны миллиарды долларов.

"Для этого нужен четкий механизм финансирования с участием Европы, поскольку даже потенциальное финансирование из замороженных активов российского центрального банка не покроет потребности в долгосрочной перспективе", - добавил он.

Читайте также: Удары по энергетике Украины: 18 российским командирам сообщено о подозрении, - Кравченко

  • Напомним, по всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. Из-за сложной ситуации в энергосистеме в отдельных регионах вынужденно применены аварийные отключения электроэнергии.

Автор: 

Зеленский Владимир (23660) обстрел (31819) энергетика (3293) война в Украине (7695)
Топ комментарии
+17
Останні авіаудари України по енергосистемі РФ вивели з ладу скільки ГВт генерації?
11.02.2026 19:16 Ответить
+14
Який треш.Що зробиб ти нікчемни,статист?
11.02.2026 19:18 Ответить
+12
В Україні нема потреби слухати новини, бо Зеленський виконує функцію Інфрмбюроо з Левітаном. Він хоч іноді пельку тримає закритою? Як на мене, нехай подає у відставку і передає справи Стефанчуку. Бо дуже вже тяжко терпіти цього потужного ретранслятора
11.02.2026 19:19 Ответить
🤮🤮🤮
11.02.2026 19:13 Ответить
З НЕТу
Володимир Горковенко
Намагаюся порахувати скільки Україна отримала від партнетів допомоги на відновлення енергетики.Станом на вересень 2023 року прем'єр-міністр Шмигаль, розповідав, що українська енергетика отримала потужний захист завдяки допомозі партнерів у € 2,3 млрд
Але ще є Фонд підтримки енергетики України (Ukraine Energy Support Fund) створений у квітні 2022 року. На початок 2026 року він звітував про залучення €1,6 млрд.
У червні 2024 року країнами G7 було анонсовано виділення додаткового $1 млрд, що включав $500 млнʼ від США та €300 млн від ****.
Протягом 2025 року Європейський банк реконструкції та розвитку спрямував Україні близько €1 млрд на відновлення енергетичної інфраструктури.
У рамках Ukraine Facility (почала діяти з березня 2024 року)та інших інструментів ЄС на відновлення енергетики, транспортних мереж та підтримку бізнесу загалом було розподілено близько €5,9 млрд.
Загалом отримуємо цифру майже € 11 млрд лише на відновлення енергетики. Тепер питання: чому у нас все так фігово з енергетикою?
11.02.2026 19:29 Ответить
Нагадує схему, коли жебракують, а поруч стоять коробки з цуценятами, або кошенятами, нібе це їм на корм.
11.02.2026 19:59 Ответить
Це він ще і речником від ДЕТЕК у ахметова працює????
11.02.2026 19:35 Ответить
От така сама думка, пів менти на цезрозі шось ним Наталя рано до чого для чого він собі виступає на сцені далі
11.02.2026 19:22 Ответить
Статист вєщаєт
11.02.2026 19:23 Ответить
Вєщiй Вован 😁
12.02.2026 00:23 Ответить
корисний ідіот якій доповідає кацапам наскільки потужно води вдарили по Україні
показать весь комментарий
Вова *********, чому немає ударів по Москві, і зокрема по лігову Пуйла скаженого?
11.02.2026 19:35 Ответить
Президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей((( перелік яких він передав рашистам під знищення))) в енергомережі України. Продажна шкіра
11.02.2026 19:35 Ответить
Хіба йому важко потужно пообіцяти 10 Гігават?
11.02.2026 19:35 Ответить
Держава має розробити національну енергетичну стратегію, яка дасть відповідь на питання, як Україна буде відновлювати знищені енергетичні об'єкти, і як бізнес може цьому допомогти.

Особисто я вважаю, що одним з головних елементів є розробка дешевих мініТЕЦ, які можна буде з часом оновити до мініАЕС, за рахунок заміни котельні на компактний ядерний реактор на швидких нейтронах. Виробництво таких мініТЕЦ має бути максимально локалізоване в Україні, за можливим винятком для електроніки.

Паралельно з цим, держава має значно спростити встановлення енергетичного обладнання (в тому числі таких мініТЕЦ), щоб бізнес мав змогу інвестувати у відновлення енергетики з мінімальними перешкодами та юридичними ризиками.

Треба припинити практику дотування "зеленої" енергетики, і ці кошти направити на розробки вітчизняних ядерних реакторів на швидких нейтронах.
Експорт урану має бути заборонений негайно. Ось чому:
1 кг урану може дати 238888.89 МВт*год енергії в реакторі-бридері.
З 91 року ми експортуємо уран сотнями тон на рік.

в 2024 ми експортували 665,848кг урану, на суму 80,628,120 дол сша.

якщо цей самий уран використати в реакторах на швидких нейтронах, можна згенерувати енергії на 16трлн грн. при нинішній ціні за електрику в 4.32/квт*год.

весь бюджет України в 24 році - лише 3,35 трлн грн.

Окремою темою є ремонт та запуск цілих реакторів ЧАЕС та виробництво палива для них. Це не лише + 3000МВт генерації, але й виробництво плутонію для національної ядерної програми зі створення ядерної зброї і для використання в якості палива в реакторах на швидких нейтронах.
11.02.2026 19:36 Ответить
Для чого відновляти старі незахищені об'єкти, які так чи інакше ворог знищить, потрібно будувати нові, невеликі добре захищені розміщені під землею, з урахуванням реалій постійних обстрілів.
11.02.2026 19:38 Ответить
ZеФламінго

11.02.2026 19:42 Ответить
Завдяки вашим трирівневим захистам! А скільки з гігаватів особисто від тебе?
11.02.2026 19:45 Ответить
Так хіба не твої друзі : міндіч ,цукерман ,галущенко ,шурма ,шефір та інша мерзота розікрали гроші які мали піти на будівництво захисних споруд та альтернативну енергетику ?
11.02.2026 19:47 Ответить
А де дзеркальні відповіді по москві? Ти ж чмо обіцяло нахмурив брівками? Чи ваші прой**и ст затримкою ракет ппо на митниці і трирівневі захисти мабуть зробили більшої шкоди ніж ракети від кацапів.
11.02.2026 19:47 Ответить
Пішов в сраку коментатор.
11.02.2026 19:55 Ответить
И ещё нужно,чтобы крысы ушли от руля.
11.02.2026 19:55 Ответить
це потужно, еще пару раз ударят даже вечерних видосиков от вождя не увидим🥲
11.02.2026 20:23 Ответить
Вован,харе прикидатися. Ти як невиїзний, перебуваєш в Україні,то стаєш потужним бухгалтером та енергетиком. Соромлюся спитати,ти на юриста вчився? Чи там все складно без Ондрюши,боїшся щось ляпнути невпопад? А тут 10 чи 12,хто ж його перевірить?
11.02.2026 20:46 Ответить
А от цікаво. Чому не ******** Кончу- Заспу?
12.02.2026 05:40 Ответить
 
 