РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 11 лютого, - Повітряні сили ЗСУ
Увечері 11 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.
Атака російських БпЛА
О 16:20 - Повідомлялося про пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької областей, в напрямку півдня Дніпропетровщини.
О 16:23 - БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.
О 16:59 - Повторні пуски КАБ на Запоріжжя. Активізація ворожих БпЛА в області
О 17:01 - Ворожі БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської обл., а також в Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях.
Оновлена інформація
О 19:33 - Пуски засобів авіаційного ураження на Харківщину.
О 19:44 - Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.
О 19:55 - Загроза балістики з північно-східного напрямку.
О 19:58 - Ракета на Харківщині.
О 19:59 - Ворожі БпЛА північніше Харкова.
О 20:07 - Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей - у напрямку Дніпра.
О 20:14 - Повторний пуск балістики з північно-східного напрямку.
О 20:15 - Ракета на Харківщині.
О 20:23 - Балістика на Харків зі сходу.
Оновлена інформація
О 20:53 - зафіксована активність ворожої тактичної авіації на Донеччині - пуски КАБів.
О 20:54 - Ворожі БпЛА на півдні Харківщини - курс північно-західний.
О 21:05 - Повторні пуски КАБів на Донеччину/Дніпропетровщину. Також пуски КАБ на Харківщину/Сумщину
О 21:15 - Активність ворожої тактичної авіації на півдні, півночі та сході - пуски КАБів.
О 22:02 - Пуски КАБів по Запорізькій обл.
О 22:07 - Повторні пуски КАБів по Запорізькій та Харківській областях.
О 22:11 - Кілька груп ворожих БпЛА у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях, працює протиповітряна оборона.
О 22:38 - Повторні пуски КАБів по Запорізькій/Дніпропетровській та Харківській областях.
О 23:00 - Кілька груп ударних БпЛА увійшли в Дніпропетровську область - курс на північний захід.
Оновлена інформація
О 23:41 - Ворожий БпЛА наближається до Кременчука із напрямку Кам'янського водосховища
О 23:44 - Кілька ударних БпЛА на кордоні Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей - рух на захід.
О 00:02 - Групи ворожих ударних БпЛА із Бєлгородської області на Сумщину.
О 00:07 - Ворожий БпЛА із Запорізької - в Дніпропетровську обл. Ще один - в напрямку Черкас через Кременчуцьке водосховище.
О 00:14 - Нові групи ударних БпЛА з Брянської області - на Чернігівщину.
О 00:20 - Групи ворожих ударних БпЛА з Чорного моря - на Одещину.
О 00:25 - Велика група ударних БпЛА наближається до Одеси.
Оновлена інформація
О 00:31 - Групи ударних БпЛА - на півночі Чернігівщини та півдні Сумщини.
О 00:33 - Ударні БпЛА рухаються до центру Одеси.
О 00:35 - Нова група ударних БпЛА з Курської області - увійшла на північ Сумщини.
О 01:10 - Група ворожих ударних БпЛА на Харківщині - рух на південь.
Оновлена інформація
О 01:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:
- велика група дронів на сході Чернігівщини (Сосниця, Батурин), рух на південь;
- група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини - рух на захід в напрямку Київської обл;
- ворожі БпЛА на сході та півдні Харківщини - рух на захід.
О 01:55 - Нова група ворожих ударних БпЛА з півдня - увійшла на Херсонщину, рух в напрямку Кривого Рогу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.
Путин и Трамп играют против Украины "в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось навязаты Зеленскому выборы и референдум. Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.
Орієнтовна кількість разом 640 одиниць, з них найбільше 170 на ае «Шаталово», 110 на «Міллерево» та 120 на «Приморськ-Ахтарськ».
⚠️/⚠️ Також здійснено доставку великої партії крилатих та балістичних ракет.
Курськ до 15х крилатих ракет типу Іскандер-К.
Брянськ до 15х балістичних ракет.
Крим до 10х балістичних ракет.
Ростов/Таганрог до 10х балістичних ракет.
Інформація про інші напрямки відсутня.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.
Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.
Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.
Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.
На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…
А мимо шёл Творец Вселенной, Остановившись, он изрек:
«Я друг униженных и бедных, Я всех убогих берегу, Я знаю много слов заветных, Я есть твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный, Какой нуждою ты тесним?»
И человек сказал: «Я - русский», И Бог заплакал вместе с ним."