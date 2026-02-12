РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 11 лютого, - Повітряні сили ЗСУ

Увечері 11 лютого Росія здійснила атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники та ракети.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформують Повітряні сили ЗСУ. Українські військові вживають усіх необхідних заходів для відбиття атаки та підтримки безпеки повітряного простору країни.

Атака російських БпЛА

О 16:20 - Повідомлялося про пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької областей, в напрямку півдня Дніпропетровщини.

О 16:23 - БпЛА на Запоріжжя з північно-східного напрямку.

О 16:59 - Повторні пуски КАБ на Запоріжжя. Активізація ворожих БпЛА в області

О 17:01 - Ворожі БпЛА на півночі Чернігівської та Сумської обл., а також в Дніпропетровській, Донецькій та Миколаївській областях.

О 19:33 - Пуски засобів авіаційного ураження на Харківщину.

О 19:44 - Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу.

О 19:55 - Загроза балістики з північно-східного напрямку.

О 19:58 - Ракета на Харківщині.

О 19:59 - Ворожі БпЛА північніше Харкова.

О 20:07 - Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей - у напрямку Дніпра.

О 20:14 - Повторний пуск балістики з північно-східного напрямку.

О 20:15 - Ракета на Харківщині.

О 20:23 - Балістика на Харків зі сходу.

О 20:53 - зафіксована активність ворожої тактичної авіації на Донеччині - пуски КАБів.

О 20:54 - Ворожі БпЛА на півдні Харківщини - курс північно-західний.

О 21:05 - Повторні пуски КАБів на Донеччину/Дніпропетровщину. Також пуски КАБ на Харківщину/Сумщину

О 21:15 - Активність ворожої тактичної авіації на півдні, півночі та сході - пуски КАБів.

О 22:02 - Пуски КАБів по Запорізькій обл.

О 22:07 - Повторні пуски КАБів по Запорізькій та Харківській областях.

О 22:11 - Кілька груп ворожих БпЛА у Харківській, Донецькій, Миколаївській, Дніпропетровській областях, працює протиповітряна оборона.

О 22:38 - Повторні пуски КАБів по Запорізькій/Дніпропетровській та Харківській областях.

О 23:00 - Кілька груп ударних БпЛА увійшли в Дніпропетровську область - курс на північний захід.

О 23:41 - Ворожий БпЛА наближається до Кременчука із напрямку Кам'янського водосховища

О 23:44 - Кілька ударних БпЛА на кордоні Харківської, Полтавської та Дніпропетровської областей - рух на захід.

О 00:02 - Групи ворожих ударних БпЛА із Бєлгородської області на Сумщину.

О 00:07 - Ворожий БпЛА із Запорізької - в Дніпропетровську обл. Ще один - в напрямку Черкас через Кременчуцьке водосховище.

О 00:14 - Нові групи ударних БпЛА з Брянської області - на Чернігівщину.

О 00:20 - Групи ворожих ударних БпЛА з Чорного моря - на Одещину.

О 00:25 - Велика група ударних БпЛА наближається до Одеси.

О 00:31 - Групи ударних БпЛА - на півночі Чернігівщини та півдні Сумщини.

О 00:33 - Ударні БпЛА рухаються до центру Одеси.

О 00:35 - Нова група ударних БпЛА з Курської області - увійшла на північ Сумщини.

О 01:10 - Група ворожих ударних БпЛА на Харківщині - рух на південь.

О 01:35 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

велика група дронів на сході Чернігівщини (Сосниця, Батурин), рух на південь;

група ворожих БпЛА на півночі Полтавщини - рух на захід в напрямку Київської обл;

ворожі БпЛА на сході та півдні Харківщини - рух на захід.

О 01:55 - Нова група ворожих ударних БпЛА з півдня - увійшла на Херсонщину, рух в напрямку Кривого Рогу.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нещодавні російські атаки на енергосистему вивели з ладу до 10 ГВт генеруючих потужностей в енергомережі України.

