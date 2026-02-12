РУС
США давят на союзников РФ, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины, - Fox News

США усиливают давление на РФ и предлагают дипломатический выход

Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на блокирование помощи Кремлю через Иран и Венесуэлу и оставляет России шанс вернуться к переговорам с перспективой экономического восстановления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Fox News.

В частности, Вашингтон усиливает давление на Иран и Венесуэлу, чтобы лишить Кремль возможности обходить санкции и получать военную помощь.

Удары по логистическим цепочкам

Эксперты отмечают, что удары по логистическим каналам союзников РФ уже ослабляют способность Москвы продолжать агрессию. Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи отметил, что Вашингтон "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и сейчас сосредоточен на ограничении влияния Ирана, который поставляет Кремлю ударные беспилотники и другую военную поддержку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями, - Макрон

Стратегия давления на посредников

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии. Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают РФ ресурсами для ведения войны, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Кремля и затрудняют проведение боевых действий.

Предложение "золотого моста"

Помимо давления, США предлагают России путь для выхода из конфликта - так называемый "золотой мост", который предусматривает возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей. В Кремле пока отклонили эту инициативу, однако аналитики считают, что дальнейшее развитие войны в значительной степени будет зависеть от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ пытается сломать отношения Украины с партнерами, противодействие будет ощутимым, - Зеленский

Трампісти займаються хернею. Замість того щоб знищити ракову пухлину вони намагаються боротися з метастазами.
12.02.2026 08:23 Ответить
Параша должна быть полностью уничтожена со всеми населяющими её свинособаками.
12.02.2026 08:21 Ответить
А Китай і пончика американці чогось не згадали, тільки "мєлкіх сошек" ... Якось це дивно 🤔
12.02.2026 08:22 Ответить
Китай поза підозрою?
12.02.2026 08:43 Ответить
Це все бізнес. Вони роблять захоплення ринку, а не тиск на союзників рф.
12.02.2026 08:44 Ответить
Fox news - одна назва про все говорить. Трампівська контора, як раша тудой. Жодному слову не вірю.
12.02.2026 08:45 Ответить
І еті любі вчили нас робити незалежну журналістику.... Тьфу
12.02.2026 08:49 Ответить
США тиснуть на союзників РФ, щоб обмежити можливості Кремля вести війну проти України, - Fox News Це все операція прикриття.

І ніби "США "повністю усвідомлюють" тиск, під яким перебуває Україна через обстріли РФ, - Рютте

А насправді Трамп і Путін "играют против Украины в четыре руки": Путин на фронте и тотальным уничтожением инфраструктуры выжывания тыла, а Трамп "дипломатическим путем" и ему уже удалось с подачи "абсолютно легитимного президента РФ" Путина навязат Зеленскому выборы и референдум во времена, когда часть Украины под окупацией.

Гитлер и Сталин использовали референдумы, плебисциты, выборы как псевдодемократический инструмент легитимизации оккупации. Путин это уже проделывал с Грузией, у Крыму, ЛуганДоне.

А тим часом "РФ атакує Україну ударними дронами та ракетами ввечері 11 лютого, - Повітряні сили ЗСУ РФ атакувала Київ балістикою: наслідки в трьох районах, є постраждалі Удар по Одесі: Росія атакувала об'єкт інфраструктури та бізнес-центр, є постраждалий (оновлено)

Просто Трамп заохочує Путіна до продовження хаосу, - "у Кремлі відхилили ... ініціативу, ... аналітики вважають, що подальший розвиток війни значною мірою залежатиме від того, чи прийме Москва міжнародний тиск і чи погодиться на дипломатичне рішення..."а тим часом " Вашингтон "прибрав Венесуелу з шахівниці" і зараз зосереджений на обмеженні впливу Ірану..
12.02.2026 08:59 Ответить
Нам це тільки здається що так
12.02.2026 09:29 Ответить
Хто союзник РФ? https://t.me/Ukr_politics_comments/96 Куди показують кремляді, коли заявляють https://t.me/Ukr_politics_comments/96 денацифікацію.
12.02.2026 11:22 Ответить
 
 