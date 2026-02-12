США давят на союзников РФ, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины, - Fox News

Администрация президента США Дональда Трампа нацелена на блокирование помощи Кремлю через Иран и Венесуэлу и оставляет России шанс вернуться к переговорам с перспективой экономического восстановления.

В частности, Вашингтон усиливает давление на Иран и Венесуэлу, чтобы лишить Кремль возможности обходить санкции и получать военную помощь.

Удары по логистическим цепочкам

Эксперты отмечают, что удары по логистическим каналам союзников РФ уже ослабляют способность Москвы продолжать агрессию. Бывший советник спецпосланника США в Украине Морган Мерфи отметил, что Вашингтон "убрал Венесуэлу с шахматной доски" и сейчас сосредоточен на ограничении влияния Ирана, который поставляет Кремлю ударные беспилотники и другую военную поддержку.

Стратегия давления на посредников

Генерал ВВС США в отставке Брюс Карлсон подчеркнул, что атаки на посредников являются ключевым элементом стратегии. Венесуэла, Иран и так называемый "теневой флот" обеспечивают РФ ресурсами для ведения войны, а удары по этим каналам снижают экономические возможности Кремля и затрудняют проведение боевых действий.

Предложение "золотого моста"

Помимо давления, США предлагают России путь для выхода из конфликта - так называемый "золотой мост", который предусматривает возвращение к переговорам и частичное восстановление экономических связей. В Кремле пока отклонили эту инициативу, однако аналитики считают, что дальнейшее развитие войны в значительной степени будет зависеть от того, примет ли Москва международное давление и согласится ли на дипломатическое решение.

