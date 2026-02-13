РУС
6 079 74

Трамп: Зеленский должен "начать действовать", если хочет достичь мирного соглашения с Россией

Президент США Дональд Трамп

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен действовать" для заключения мирного соглашения о завершении российской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Заявление Трампа

Во время общения с журналистами возле Белого дома Трампа спросили о возможности проведения выборов в Украине, на что он ответил:

"Зеленский должен начать действовать, Россия хочет заключить соглашение, и Зеленский должен начать действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - заявил лидер США.

Давление Трампа

Комментарии Трампа, намекающие на то, что украинский лидер должен активизировать свою роль в мирных переговорах, прозвучали после того, как 7 февраля Зеленский сообщил журналистам, что Белый дом установил Киеву и Москве срок до июня для достижения соглашения о прекращении войны.

  • Президент США неоднократно оказывал давление на Зеленского, утверждая, что тот не заинтересован в мире или является препятствием для его достижения.

+35
Переводжу:
Хохли, здавайтесь! © Трамп
13.02.2026 19:43 Ответить
+32
Та зеленський з 2019 року діє,йому тількі стійкість Українців заважає.
13.02.2026 19:44 Ответить
+23
"Наша пісня гарна й нова ..."
Рудий дід знову забув про таблетки і повернувся до базових налаштувань ?🤯
13.02.2026 19:44 Ответить
ЗЄлєнський: Трамп повинен "почати діяти", якщо хоче досидіти президентом до кінця терміну після довиборів в Конгрес та Сенат

.
13.02.2026 19:52 Ответить
Трампу нічого не загрожує...а от 73% зелених повинні вже почати діяти...
13.02.2026 20:05 Ответить
Не потрібно з Трампа робити дурня , він добре бачить що в нас відбувається ,тай ЦРУ йому щоденно доповідає ,дійсний стан справ в Україні (провал бусифікації і рекрутингу ). ,а не гівномарафонівське і зєліно-відосіковськє побєдобєсіє .
13.02.2026 20:07 Ответить
Трамп вже рік чекає коли Україна загнеться, у нього вже терпець не витримує. Там вибори скоро, там на 12триліонів бізнес з кацапами горить. І все через ненависних йому українців, які не хочуть капітулювати.
13.02.2026 20:24 Ответить
якщо хоче досягти мирної угоди з Росією Джерело: https://censor.net/ua/n3600486

Це не в його інтересах. Так що мабуть доведется діяти пану Трампу
13.02.2026 19:44 Ответить
Конгрес разом з Сенатом тобі так вдуіють, донні, після довиборів, що мало не покажеться !

потерпи ще трохи

.
13.02.2026 19:49 Ответить
А в чиїх інтересах діяти, щоб знищити державу під назвою Україна?
13.02.2026 19:49 Ответить
в чиїх інтересах діяти для маразматичного діда то вже занадто !!!

.
13.02.2026 19:54 Ответить
і що ?
товаріщь катц прєдлагаєт сдаться ?
кацапам ?

.
13.02.2026 19:55 Ответить
а то шо ?
а то нічого !
так і так уже нічого, а лише за грубі доляри PURL.
то "какая разніца" ?
схоже, цей рудий "скріпач нам вже НЕ потрібен, дядя вова" !

донні, зайве колесо у возі НЕ потрібне

.
13.02.2026 19:45 Ответить
Коли Європа і Україна пошле цього підра нах…?
13.02.2026 19:45 Ответить
- чекають доки він сам піде ...
13.02.2026 19:48 Ответить
чим ближче до осені тим голосніше буде чутно Трампа
13.02.2026 19:46 Ответить
Невже з нижньої частини тіла типу ротавіруса зі звуковим ефектом?
13.02.2026 20:28 Ответить
Пшло НА.
13.02.2026 19:46 Ответить
Скоро ця "пісня" Трампа закінчиться, скоро проміжні вибори і всі побачуть хто і як має діяти.
Треба сказати пане Трамп готуйтесь до виборів.
13.02.2026 19:49 Ответить
А що це він про триста мільярдів не згадав? Деменція?
13.02.2026 19:49 Ответить
Не було ніяких 300 млрд ... це ж він набрехав пожартував !
13.02.2026 19:59 Ответить
Так, у нього лобно-скронева деменція.
13.02.2026 20:04 Ответить
Єдине, що не здав зеленський -
це аналізи.
13.02.2026 19:50 Ответить
шо Донні, не виходить в тебе бути миротворцем?
13.02.2026 19:51 Ответить
Барига … хоче втюхати якусь тухлятину…
13.02.2026 19:51 Ответить
Згоден. Треба почати діяти і завалити той кримський міст в решті решт.
13.02.2026 19:51 Ответить
давно пора
13.02.2026 20:44 Ответить
Трампушка не може натиснути на пуйла, то вирішив натиснути на Україну? Хочеться премії миру? Так знищи санкціями росію і у всьому світі наступить мир. Тоді всі будуть за те, щоб тобі вручили ту премію.
13.02.2026 19:53 Ответить
Рыжий клоун продолжает свою несмешную клоунаду
13.02.2026 19:53 Ответить
Зеля, вишли цьому жовтому серуну пачку памперсів
13.02.2026 19:54 Ответить
У Трампа "пісділ" горить на 12 квінтіліона $ з рахаю, а тут якісь хохли здаватись не хочуть. Терпець вже зривається.
13.02.2026 19:55 Ответить
Коли Господь карає-то позбавляє розуму...
13.02.2026 19:56 Ответить
Конкретизуй термін "діяти"
13.02.2026 19:57 Ответить
Підор ,без слів
13.02.2026 19:58 Ответить
Не ображаючи геів
13.02.2026 19:59 Ответить
Колись про діяльність трампа напишуть: «Маразм крєпчал!»
13.02.2026 20:01 Ответить
"Мистецтво укладати угоди" це книга Трампа так звется. Там все написано. Створити мощний інфошум демагогію та потужно нахлобучіть.
13.02.2026 20:02 Ответить
- і жодного разу це не спрацювало !
Точніше - працювало , але зовсім навпаки
13.02.2026 20:08 Ответить
Фізіологи поставили цьому мудаку діагноз - лобно-скронева деменція(ЛСД ) - це прогресуюче нейродегенеративне захворювання, яке вражає лобові та скроневі частки мозку. Ранніми ознаками є зміни особистості, соціальна розгальмованість , апатія та мовні розлади. Ефективного лікування не існує лише симптоматична терапія.
13.02.2026 20:03 Ответить
Ми наче живемо в сюжеті американського фільму жахів, на початку якого все було безтурботно, поки не звернули з основної дороги і не потрапили в місто клоунів, які з награними посмішками запросили нас на банкет, котрий згодом перейшов в м'ясорубку.
13.02.2026 20:13 Ответить
От! Весна вже скоро! ...у декого вже весняне загострення почалося
13.02.2026 20:05 Ответить
Меланіяаааа!!!
Знову невгледіла щоб воно пігулки ковтнуло???
13.02.2026 20:05 Ответить
А хто проти? Всі хотіли щоб Кловун почав діяти з 2019 року. Будувати країну мрії, щоб було світло і не важливо під якою сосною, щоб американці їхали працювати у нас двірниками а ми тільки лежали та командували. А він, падлюка, замість того почав красти та жарити шашлики в Буковелі.
Може хоч Трамп примусить предводітеля племені почати щось робити?
13.02.2026 20:08 Ответить
Тобто , Трамп невиліковний псих
13.02.2026 20:09 Ответить
Тобі, недруже, треба готуватись до імпічменту, час пішов
13.02.2026 20:12 Ответить
Світ потребує героїв, йому ж нав'язують
довбо...обів.Пуйла нагнути можеш,а сам не прогибайся?!
13.02.2026 20:12 Ответить
......пішов ти нахер, козляра!!!!
13.02.2026 20:14 Ответить
А в чиїх інтересах діє рудий дід? В інтересах друга Владіміра з червоної площі? Йому начхати який буде той мир. Аби мир. Хоч і кривий, кульгавий, несправедливий для України. Йди, Донні, йди. За все нароблене, набріхане, 'намирене' тобі прийдеться платити. І не в омріяному тобою раю. Святий Петро таких туди не пускає.
13.02.2026 20:17 Ответить
шо, опять?
13.02.2026 20:22 Ответить
А пуйло ничего не должен?
13.02.2026 20:22 Ответить
Трампон рятує засраху як рятує себе з "файлами Епштейна"...

США чинять достатній тиск на Росію. - Рютте

США готові зняти санкції з нафти РФ у разі мирної угоди з Україною, - Бессент
13.02.2026 20:24 Ответить
хворий
крикиздок
13.02.2026 20:25 Ответить
Воно напевно в памперсі????? )
13.02.2026 20:26 Ответить
Та бажано щоб він був вже на голові бо від його висерів вже дух забиває.
13.02.2026 20:31 Ответить
🤔... цікава ка-ка-ва , а інші не повинні діяти ?!
13.02.2026 20:26 Ответить
З росією може бути лише одна "чудова можливість" - знищити це непорозуміння.
13.02.2026 20:26 Ответить
Україна дуже заважає. Ніяк не вдається її продати.
13.02.2026 20:27 Ответить
А що кацапи нічого тупа істота
13.02.2026 20:34 Ответить
Ти, руда потвора, жодного разу не сказав, що росія - агресор! Тож, руда мразота, починай тиснути на агресора, аби він припинив агресію, а не на країну-жертву цієї агресії!
13.02.2026 20:38 Ответить
Це ж неймовірно! Виявляється, щоб зупинити війну, потрібно просто ,,почати діяти''. Геніально! Це як сказати власнику будинку, в який увірвалися грабіжники: ,,Слухай, ти втрачаєш чудову можливість домовитися про спільне використання твого телевізора. Просто почни діяти!''.
Вражає ця логіка: у тебе в руках ключі від найбільшого арсеналу світу, ти можеш одним підписом перекрити кисень економіці московитів так, що вони забудуть на своіх болотах слово ,,ракета'' і почнуть вчити слово ,,лобода'', але… винен зеленський. Мабуть, він просто недостатньо інтенсивно ,,діє'', відбиваючи КАБи голими руками, поки головний шериф світу стоїть осторонь і дає цінні поради, як краще капітулювати з посмішкою..... Доня нагадує тренера, який стоїть на бровці, бачить, що його гравця б'ють арматурою, і кричить: ,,Ти втрачаєш момент! Просто домовся з арматурою!''..... Доня - це той самий ,,майстер угод'', який обіцяє загасити пожежу за 24 години, але замість води приносить на зустріч з вогнеборцями лекцію про те, що ,,вогонь насправді хоче домовитися''. Він розповідає про ,,чудову можливість'', тримаючи в кишені координати для Tomahawk та санкції, здатні перетворити рубль на фантик від цукерки. Але навіщо давати Україні реальні важелі, якщо можна просто поплескати путіна по плечу і сказати: ,,Він хороший хлопець, ми домовимось''? Справді, навіщо душити агресора економічно, щоб він не міг ні вдихнути, ні видихнути, якщо можна душити союзника порадами? Це не геополітика, це якийсь сеанс екстремальної психотерапії, де пацієнт із ножем вважається ,,конструктивним партнером'', а жертва - ,,недостатньо ініціативною''. Схоже, при Доні концепція ,,наймогутнішої держави'' остаточно трансформувалася у статус ,,наймогутнішого коментатора подій у соцмережах''.....
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Трамп каже, що має всі важелі? Ну то тисни на них! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин.
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будьяку проблему за добу, чомусь вимагає ,,дій'' від того, хто вже третій рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він радить ,,не втрачати можливість''. Можливо, справжня ,,можливість'', яку дійсно не варто втрачати - це самому Доні таки нарешті в кінці-кінців пприпинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?
13.02.2026 20:39 Ответить
Трамп, ох и крепко пуйло держит тебя за яйца.
В компромате на тебя там наверное не просто твои развлечения с малолетками, а возможно ты
девочку-малолетку в экстазе нечаянно удушил.
13.02.2026 20:48 Ответить
на Путлєра хай тисне Рудий
13.02.2026 20:52 Ответить
тискалка скукожилась.
13.02.2026 21:26 Ответить
Мабуть,добряче натиснули компроматом з параші на старого педофіла.
13.02.2026 21:00 Ответить
американський аферист .котрий обіцяв діяти за 24 години...ну і наволоч...
13.02.2026 21:03 Ответить
Обісцяний рашистами рудий блазень і його недолуга команда рішал своїми ганебними пропозиціями і плазуванням перед х₴₴лом знищують США і ЄС! Безпринципні торгаші-потвори ідіть в дупу запроданці!
13.02.2026 21:12 Ответить
Сраний голуб миру. Шоп ти зробив те саме, шо всі бажають пуйлу. Амінь
13.02.2026 21:24 Ответить
...швидко можна лише капітулювати - це те, на що сподівається пу за підтримки тр

Змістовно чесно круто виступив на мюнх.конференції Бундесканцлер Мерц: війна закінчиться лише тоді, коли всі разом зупинемо пу і він нарешті припине вогонь і серьозно почне переговори, но ми ще не достигли цього моменту і мусимо сумлінно допомогати Україні.

тр щось переплутав: для капітуляції його послуги не потрібні, але Україна бореться і вистоїть, незважаючи на танці солодкої парочки... засліпив пу тр очі вожделенними химерними ярдами ярдами ярдів мультіярдами зиску від продажу України.... але не довго балалайка грала... недовго осталось танцювати... імпічмент маячить на близькому горізонті... трмага зійде таки з орбіти.

Чи спитав тр громадян України на ще не захапаних пу територіях Зап, Хер, Дон областей, чи хочуть вони в руцкий мир?
13.02.2026 21:31 Ответить
 
 