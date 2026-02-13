Трамп: Зеленский должен "начать действовать", если хочет достичь мирного соглашения с Россией
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен действовать" для заключения мирного соглашения о завершении российской войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам в Белом доме.
Заявление Трампа
Во время общения с журналистами возле Белого дома Трампа спросили о возможности проведения выборов в Украине, на что он ответил:
"Зеленский должен начать действовать, Россия хочет заключить соглашение, и Зеленский должен начать действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - заявил лидер США.
Давление Трампа
Комментарии Трампа, намекающие на то, что украинский лидер должен активизировать свою роль в мирных переговорах, прозвучали после того, как 7 февраля Зеленский сообщил журналистам, что Белый дом установил Киеву и Москве срок до июня для достижения соглашения о прекращении войны.
- Президент США неоднократно оказывал давление на Зеленского, утверждая, что тот не заинтересован в мире или является препятствием для его достижения.
Хохли, здавайтесь! © Трамп
Це не в його інтересах. Так що мабуть доведется діяти пану Трампу
товаріщь катц прєдлагаєт сдаться ?
кацапам ?
Рудий дід знову забув про таблетки і повернувся до базових налаштувань ?🤯
а то нічого !
так і так уже нічого, а лише за грубі доляри PURL.
то "какая разніца" ?
схоже, цей рудий "скріпач нам вже НЕ потрібен, дядя вова" !
донні, зайве колесо у возі НЕ потрібне
Треба сказати пане Трамп готуйтесь до виборів.
набрехавпожартував !
це аналізи.
Точніше - працювало , але зовсім навпаки
Знову невгледіла щоб воно пігулки ковтнуло???
Може хоч Трамп примусить предводітеля племені почати щось робити?
довбо...обів.Пуйла нагнути можеш,а сам не прогибайся?!
США чинять достатній тиск на Росію. - Рютте
США готові зняти санкції з нафти РФ у разі мирної угоди з Україною, - Бессент
Вражає ця логіка: у тебе в руках ключі від найбільшого арсеналу світу, ти можеш одним підписом перекрити кисень економіці московитів так, що вони забудуть на своіх болотах слово ,,ракета'' і почнуть вчити слово ,,лобода'', але… винен зеленський. Мабуть, він просто недостатньо інтенсивно ,,діє'', відбиваючи КАБи голими руками, поки головний шериф світу стоїть осторонь і дає цінні поради, як краще капітулювати з посмішкою..... Доня нагадує тренера, який стоїть на бровці, бачить, що його гравця б'ють арматурою, і кричить: ,,Ти втрачаєш момент! Просто домовся з арматурою!''..... Доня - це той самий ,,майстер угод'', який обіцяє загасити пожежу за 24 години, але замість води приносить на зустріч з вогнеборцями лекцію про те, що ,,вогонь насправді хоче домовитися''. Він розповідає про ,,чудову можливість'', тримаючи в кишені координати для Tomahawk та санкції, здатні перетворити рубль на фантик від цукерки. Але навіщо давати Україні реальні важелі, якщо можна просто поплескати путіна по плечу і сказати: ,,Він хороший хлопець, ми домовимось''? Справді, навіщо душити агресора економічно, щоб він не міг ні вдихнути, ні видихнути, якщо можна душити союзника порадами? Це не геополітика, це якийсь сеанс екстремальної психотерапії, де пацієнт із ножем вважається ,,конструктивним партнером'', а жертва - ,,недостатньо ініціативною''. Схоже, при Доні концепція ,,наймогутнішої держави'' остаточно трансформувалася у статус ,,наймогутнішого коментатора подій у соцмережах''.....
Замість того, щоб надати Україні Taurus та Tomahawk, які б швидко пояснили кремлю різницю між ,,хочу воювати'' та ,,хочу вижити'', він займається вербальним заграванням. Це стратегія ,,миру через ігнорування реальності''. Трамп каже, що має всі важелі? Ну то тисни на них! Тисни так, щоб російська машина війни захлинулася без нафтодоларів і запчастин.
І головний парадокс саме в тому, що людина, яка хвалиться здатністю вирішити будьяку проблему за добу, чомусь вимагає ,,дій'' від того, хто вже третій рік виборює право на існування. Значно простіше роками розповідати казки про своі нібито досягнення видатного миротворця і неперевершеного майстра переговорів, поки реальну роботу з утримання фронту роблять люди, яким він радить ,,не втрачати можливість''. Можливо, справжня ,,можливість'', яку дійсно не варто втрачати - це самому Доні таки нарешті в кінці-кінців пприпинити ганьбити свою велику краіну , і стати лідером вільного світу не в телевізорі і в не своіх безкінченних казках і байках, а в реальності?
В компромате на тебя там наверное не просто твои развлечения с малолетками, а возможно ты
девочку-малолетку в экстазе нечаянно удушил.
Змістовно чесно круто виступив на мюнх.конференції Бундесканцлер Мерц: війна закінчиться лише тоді, коли всі разом зупинемо пу і він нарешті припине вогонь і серьозно почне переговори, но ми ще не достигли цього моменту і мусимо сумлінно допомогати Україні.
тр щось переплутав: для капітуляції його послуги не потрібні, але Україна бореться і вистоїть, незважаючи на танці солодкої парочки... засліпив пу тр очі вожделенними химерними ярдами ярдами ярдів мультіярдами зиску від продажу України.... але не довго балалайка грала... недовго осталось танцювати... імпічмент маячить на близькому горізонті... трмага зійде таки з орбіти.
Чи спитав тр громадян України на ще не захапаних пу територіях Зап, Хер, Дон областей, чи хочуть вони в руцкий мир?