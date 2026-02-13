Трамп: Зеленский должен "начать действовать", если хочет достичь мирного соглашения с Россией

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский "должен действовать" для заключения мирного соглашения о завершении российской войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил журналистам в Белом доме.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Заявление Трампа

Во время общения с журналистами возле Белого дома Трампа спросили о возможности проведения выборов в Украине, на что он ответил:

"Зеленский должен начать действовать, Россия хочет заключить соглашение, и Зеленский должен начать действовать, иначе он упустит прекрасную возможность", - заявил лидер США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о мирном соглашении с Россией: Украина не проиграет войну и готова бороться

Давление Трампа

Комментарии Трампа, намекающие на то, что украинский лидер должен активизировать свою роль в мирных переговорах, прозвучали после того, как 7 февраля Зеленский сообщил журналистам, что Белый дом установил Киеву и Москве срок до июня для достижения соглашения о прекращении войны.

Президент США неоднократно оказывал давление на Зеленского, утверждая, что тот не заинтересован в мире или является препятствием для его достижения.

Читайте также: США давят на союзников РФ, чтобы ограничить возможности Кремля вести войну против Украины, - Fox News