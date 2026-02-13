РУС
Новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы, - Рубио

Рубио отправился в Мюнхен: США и Европе следует говорить откровенно

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.

"Мы очень тесно связаны с Европой. Большинство людей в этой стране могут проследить как свое культурное, так и личное наследие до Европы. Поэтому нам просто нужно об этом поговорить", – сказал Рубио журналистам перед посадкой в самолет.

Издание отмечает, что некоторые европейские лидеры надеются хотя бы на кратковременную передышку от часто непоследовательной политики и угроз Трампа, которые всколыхнули трансатлантические отношения и международный порядок после Второй мировой войны

Вице-президент Джей Ди Венс возглавил прошлогоднюю делегацию и ошеломил присутствующих высокопоставленных чиновников словесными нападками на многих ближайших союзников Америки в Европе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ

Рубио четко дал понять, что все будет не так, как всегда. "Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас пересмотреть, как это выглядит", - сказал он.

Что предшествовало

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.

+15
;Нова ера геополітики;- це коли облізлий, блохастий і глистявий кацапський ведмідь грає на балалайці, а США, в кокошніку і з факелом в дупі танцює ;бариню;.
13.02.2026 07:12
+9
Адміністрація Трампа в Білому дому виглядає як внучок -наркоман якому в спадщину дістався будинок діда , зовні будинок виглядає як і раніше пристойно , а от нового жителя сусіди стороняться і крутять пальцем коло скроні ))
13.02.2026 07:19
+9
Вони переглянули підхід до Будапештського меморандуму, повна назва якого, внезапно, Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї. Точно так Зеленской щось там підпише зі США, а вони переглянуть, делов-то. Механізмів завадити США відкликати або забити болт на гарантії нема.
Це нова ера геополітики, но для України ця нова ера настала у лютому 2014 року, коли Обама потужно висрався на геополітику і на нас в часності.
13.02.2026 07:26
13.02.2026 07:12
А часом виймає смолоскип з дупи та присаджується ну бутилку
13.02.2026 07:55
Адміністрація Трампа в Білому дому виглядає як внучок -наркоман якому в спадщину дістався будинок діда , зовні будинок виглядає як і раніше пристойно , а от нового жителя сусіди стороняться і крутять пальцем коло скроні ))
13.02.2026 07:19
" Нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європи" Словосполучення "нова ера геополітики" треба замінити на " один довбо...об"...
13.02.2026 07:20
Вони переглянули підхід до Будапештського меморандуму, повна назва якого, внезапно, Мемора́ндум про гара́нтії безпе́ки у зв'язку́ з приєдна́нням Украї́ни до Догово́ру про нерозповсю́дження я́дерної збро́ї. Точно так Зеленской щось там підпише зі США, а вони переглянуть, делов-то. Механізмів завадити США відкликати або забити болт на гарантії нема.
Це нова ера геополітики, но для України ця нова ера настала у лютому 2014 року, коли Обама потужно висрався на геополітику і на нас в часності.
13.02.2026 07:26
У цій новій ері стратегічна неоднозначність стає небезпечною.
Виграють ті держави, які здатні до швидкої адаптації, визнання реальних загроз без ілюзій та побудови стійкості на всіх рівнях.
13.02.2026 07:43
Якщо раніше геополітика значною мірою спиралася на економічну взаємозалежність (ідея, що торгові зв'язки запобігають війнам), то сьогодні ми бачимо зворотний процес.
13.02.2026 07:46
Доктрина США завжди полягала у недопущенні розвалу Російської недоімперії, скільки разів вони рятували цих недоімперіалістів, щоправда вони лицемірно засуджували вічне прагнення росіян до подальшого розширення Мордору, але тепер вже і не засуджують, навпаки, мавпують орків, у Х-уйла і Трампона спільна хімія
13.02.2026 07:48
Рашка для США потрібна,щоб їх руками робити струси у світі.Головна ціль,тримати світ у напрузі,щоб виправдати військові витрати, придушення демократії,тощо.Путлер-маріонетка Заходу.Це для тих,хто ще не зрозумів.
13.02.2026 10:21
Эта "эра" продлится только до тех пор, пока парашного агента Трампона не вынесут на выборах, а ещё лучше буквально и вперёд ногами.
13.02.2026 07:54
І хто дасть ґарантію, що наступний тампон буде кращий?
13.02.2026 09:10
В США так як і в Україні мають припинити вибори президента. Trump-forever !
13.02.2026 09:18
В Украине просто надо вернуть к власти Парламент, проведя в 1-ю очередь выборы в ВР. После этого будет сформирована проевропейская коалиция, а зебилов будут искать где-то между Израилем и мааацквой. При этом должность следующего Президента будет не такой определяющей, как сейчас. И на неё есть Человек с самой подходящей для этого фамилией. Это Таня Черновол.
13.02.2026 09:59
Пока в США (как и в Украине) около 3/4 избирателей- хронические дебилы, никто.
13.02.2026 09:56
Нова геополітика це хто сильніший той і правий
13.02.2026 07:57
Так. Зараз Китай захопить Тайвань, та частину островів Філіпін.
13.02.2026 09:15
Нова ера геополітики - це коли старі педофіли впадають в старечий маразм.
13.02.2026 08:13
Воно то так...
От тільки ця "ера" може закінчитися разом з Трампом.
13.02.2026 08:21
Клоуни та блазні почали нову геополитику. Весь світ має прогнутися під них.
13.02.2026 09:13
А в чому ця нова ера геополітики проявляється? В дурощах Трампа? В маразмі путлера? В імпотенції ООН? Якщо існують загальноприйняті закони миропорядку, то не треба їх міняти під кожного ідіота долізшего до великої влади.
13.02.2026 10:42
 
 