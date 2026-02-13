Государственный секретарь: новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы отметил, что теперь мир живет в новой эре геополитики, и это требует пересмотра некоторых взглядов

"Мы очень тесно связаны с Европой. Большинство людей в этой стране могут проследить как свое культурное, так и личное наследие до Европы. Поэтому нам просто нужно об этом поговорить", – сказал Рубио журналистам перед посадкой в самолет.

Издание отмечает, что некоторые европейские лидеры надеются хотя бы на кратковременную передышку от часто непоследовательной политики и угроз Трампа, которые всколыхнули трансатлантические отношения и международный порядок после Второй мировой войны

Вице-президент Джей Ди Венс возглавил прошлогоднюю делегацию и ошеломил присутствующих высокопоставленных чиновников словесными нападками на многих ближайших союзников Америки в Европе.

Рубио четко дал понять, что все будет не так, как всегда. "Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас пересмотреть, как это выглядит", - сказал он.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.