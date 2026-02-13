Новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы, - Рубио
Государственный секретарь: новая эра геополитики заставляет пересмотреть подходы США и Европы отметил, что теперь мир живет в новой эре геополитики, и это требует пересмотра некоторых взглядов
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Associated Press.
"Мы очень тесно связаны с Европой. Большинство людей в этой стране могут проследить как свое культурное, так и личное наследие до Европы. Поэтому нам просто нужно об этом поговорить", – сказал Рубио журналистам перед посадкой в самолет.
Издание отмечает, что некоторые европейские лидеры надеются хотя бы на кратковременную передышку от часто непоследовательной политики и угроз Трампа, которые всколыхнули трансатлантические отношения и международный порядок после Второй мировой войны
Вице-президент Джей Ди Венс возглавил прошлогоднюю делегацию и ошеломил присутствующих высокопоставленных чиновников словесными нападками на многих ближайших союзников Америки в Европе.
Рубио четко дал понять, что все будет не так, как всегда. "Мы живем в новую эру геополитики, и это потребует от всех нас пересмотреть, как это выглядит", - сказал он.
Что предшествовало
Госсекретарь США Марко Рубио заявил о переговорах с Будапештом и Братиславой по поводу российских энергоносителей и анонсировал возможную встречу с Зеленским.
Це нова ера геополітики, но для України ця нова ера настала у лютому 2014 року, коли Обама потужно висрався на геополітику і на нас в часності.
Виграють ті держави, які здатні до швидкої адаптації, визнання реальних загроз без ілюзій та побудови стійкості на всіх рівнях.
От тільки ця "ера" може закінчитися разом з Трампом.