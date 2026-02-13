Нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європи, - Рубіо

Державний секретар нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європ зауважив, що тепер світ живе в новій ері геополітики і це вимагає перегляду деяких поглядів

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.

"Ми дуже тісно пов’язані з Європою. Більшість людей у ​​цій країні можуть простежити як свою культурну, так і особисту спадщину, до Європи. Тож нам просто потрібно про це поговорити", – сказав Рубіо журналістам перед посадкою в літак.

Вибання зазначає, що деякі європейські лідери сподівються хоча б на короткий перепочинок від часто непослідовної політики та загроз Трампа, які сколихнули трансатлантичні відносини та міжнародний порядок після Другої світової війни

Віце-президент Джей Ді Венс очолив минулорічну делегацію та приголомшив присутніх високопосадовців словесними нападками на багатьох найближчих союзників Америки в Європі.

Рубіо чітко дав зрозуміти, що все буде не так, як завжди. "Ми живемо в нову еру геополітики, і це вимагатиме від усіх нас переглянути, як це виглядає", – сказав він.

Що передувало

Держсекретар США Марко Рубіо заявив про переговори з Будапештом і Братиславою щодо російських енергоносіїв та анонсував можливу зустріч із Зеленським.