Нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європи, - Рубіо
Державний секретар зауважив, що тепер світ живе в новій ері геополітики і це вимагає перегляду деяких поглядів
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press.
"Ми дуже тісно пов’язані з Європою. Більшість людей у цій країні можуть простежити як свою культурну, так і особисту спадщину, до Європи. Тож нам просто потрібно про це поговорити", – сказав Рубіо журналістам перед посадкою в літак.
Вибання зазначає, що деякі європейські лідери сподівються хоча б на короткий перепочинок від часто непослідовної політики та загроз Трампа, які сколихнули трансатлантичні відносини та міжнародний порядок після Другої світової війни
Віце-президент Джей Ді Венс очолив минулорічну делегацію та приголомшив присутніх високопосадовців словесними нападками на багатьох найближчих союзників Америки в Європі.
Рубіо чітко дав зрозуміти, що все буде не так, як завжди. "Ми живемо в нову еру геополітики, і це вимагатиме від усіх нас переглянути, як це виглядає", – сказав він.
Що передувало
Держсекретар США Марко Рубіо заявив про переговори з Будапештом і Братиславою щодо російських енергоносіїв та анонсував можливу зустріч із Зеленським.
Це нова ера геополітики, но для України ця нова ера настала у лютому 2014 року, коли Обама потужно висрався на геополітику і на нас в часності.
Виграють ті держави, які здатні до швидкої адаптації, визнання реальних загроз без ілюзій та побудови стійкості на всіх рівнях.
От тільки ця "ера" може закінчитися разом з Трампом.