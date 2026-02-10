УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Розмова Зеленського та Мерца Мюнхенська конференція 2026
982 5

Мерц зустрінеться із Зеленським та Рубіо під час Мюнхенської безпекової конференції, - ЗМІ

Зеленський зустрінеться з Мерцем

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Мюнхенській безпекової конференції  зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє n-tv із посиланням на на джерела з урядових кіл у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

За словами співрозмовника, Мерц також планує зустрітись із держсекретарем США Марко Рубіо, а у п’ятницю, 13 лютого, із членами Конгресу США як від Республіканської, так і від Демократичної партії.

Окрім цього, політик матиме зустріч у форматі E3 (Європейська трійка) з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готовий до переговорів з Росією, але це не мають бути "паралельні" канали комунікації, - Мерц

Більше про Мюнхенську конференцію

У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.

  • Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.
  • 62-га Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч відбудеться 13−15 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із канцлером Мерцом переговори з Трампом і російські фейки

Автор: 

Зеленський Володимир (27788) Мюнхен (218) Рубіо Марко (428) Мерц Фрідріх (435)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цьому виродку поставлена задача в Омані здати Україну! Зустрічайся не зустрічайся - воно виконує наказ *****. https://ibb.co/DfPXRrhD
показати весь коментар
10.02.2026 16:09 Відповісти
а де пуйло ,про нього вже не чути тиждень ,невже здох
показати весь коментар
10.02.2026 16:10 Відповісти
Щось готується)
Європейський Союз готує безпрецедентний план, який може відкрити Україні шлях до часткового членства в ЄС уже наступного року - Politico: https://www.politico.eu/article/5-steps-ukraine-eu-membership-2027/
показати весь коментар
10.02.2026 16:11 Відповісти
а скільки ж було зустрічей таких, які нічого Україні не принесли.лиш дали час рашистському куйлу наносити чергові смертоносні удари по Україні руйнуючи Україну,та чинити геноцид українців???
показати весь коментар
10.02.2026 16:18 Відповісти
Картина 2026 року "Блазень та канцлер"
(масло, холст, автор невідомий)
показати весь коментар
10.02.2026 16:38 Відповісти
 
 