Мерц зустрінеться із Зеленським та Рубіо під час Мюнхенської безпекової конференції, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Мюнхенській безпекової конференції зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє n-tv із посиланням на на джерела з урядових кіл у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ.

За словами співрозмовника, Мерц також планує зустрітись із держсекретарем США Марко Рубіо, а у п’ятницю, 13 лютого, із членами Конгресу США як від Республіканської, так і від Демократичної партії.

Окрім цього, політик матиме зустріч у форматі E3 (Європейська трійка) з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.

Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.

62-га Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч відбудеться 13−15 лютого.

