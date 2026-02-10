Мерц зустрінеться із Зеленським та Рубіо під час Мюнхенської безпекової конференції, - ЗМІ
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час Мюнхенській безпекової конференції зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє n-tv із посиланням на на джерела з урядових кіл у Німеччині, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
За словами співрозмовника, Мерц також планує зустрітись із держсекретарем США Марко Рубіо, а у п’ятницю, 13 лютого, із членами Конгресу США як від Республіканської, так і від Демократичної партії.
Окрім цього, політик матиме зустріч у форматі E3 (Європейська трійка) з президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
Більше про Мюнхенську конференцію
У заході візьмуть участь понад 50 членів Конгресу США, понад 60 глав держав та урядів, а також понад 60 міністрів закордонних справ та 30 міністрів оборони.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий повідомляв, що Володимира Зеленського разом з українською делегацією запросили на Мюнхенську конференцію з безпеки.
- 62-га Мюнхенська безпекова конференція цьогоріч відбудеться 13−15 лютого.
