812 5

Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ

Зеленский встретится с Мерцем

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает n-tv со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам собеседника, Мерц также планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, а в пятницу, 13 февраля, с членами Конгресса США как от Республиканской, так и от Демократической партии.

Кроме того, политик проведет встречу в формате E3 (Европейская тройка) с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС готов к переговорам с Россией, но это не должны быть "параллельные" каналы коммуникации, - Мерц

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

  • Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
  • 62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13−15 февраля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с канцлером Мерцем переговоры с Трампом и российские фейки

Зеленский Владимир (23675) Мюнхен (212) Рубио Марко (367) Фридрих Мерц (372)
Цьому виродку поставлена задача в Омані здати Україну! Зустрічайся не зустрічайся - воно виконує наказ *****. https://ibb.co/DfPXRrhD
показать весь комментарий
10.02.2026 16:09 Ответить
а де пуйло ,про нього вже не чути тиждень ,невже здох
показать весь комментарий
10.02.2026 16:10 Ответить
Щось готується)
Європейський Союз готує безпрецедентний план, який може відкрити Україні шлях до часткового членства в ЄС уже наступного року - Politico: https://www.politico.eu/article/5-steps-ukraine-eu-membership-2027/
показать весь комментарий
10.02.2026 16:11 Ответить
а скільки ж було зустрічей таких, які нічого Україні не принесли.лиш дали час рашистському куйлу наносити чергові смертоносні удари по Україні руйнуючи Україну,та чинити геноцид українців???
показать весь комментарий
10.02.2026 16:18 Ответить
Картина 2026 року "Блазень та канцлер"
(масло, холст, автор невідомий)
показать весь комментарий
10.02.2026 16:38 Ответить
 
 