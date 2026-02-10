Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ
Канцлер Германии Фридрих Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает n-tv со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
По словам собеседника, Мерц также планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, а в пятницу, 13 февраля, с членами Конгресса США как от Республиканской, так и от Демократической партии.
Кроме того, политик проведет встречу в формате E3 (Европейская тройка) с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Больше о Мюнхенской конференции
В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.
- Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
- 62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13−15 февраля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Європейський Союз готує безпрецедентний план, який може відкрити Україні шлях до часткового членства в ЄС уже наступного року - Politico: https://www.politico.eu/article/5-steps-ukraine-eu-membership-2027/
(масло, холст, автор невідомий)