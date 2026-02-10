Мерц встретится с Зеленским и Рубио во время Мюнхенской конференции по безопасности, - СМИ

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время Мюнхенской конференции по безопасности встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает n-tv со ссылкой на источники в правительственных кругах Германии, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

По словам собеседника, Мерц также планирует встретиться с госсекретарем США Марко Рубио, а в пятницу, 13 февраля, с членами Конгресса США как от Республиканской, так и от Демократической партии.

Кроме того, политик проведет встречу в формате E3 (Европейская тройка) с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Больше о Мюнхенской конференции

В мероприятии примут участие более 50 членов Конгресса США, более 60 глав государств и правительств, а также более 60 министров иностранных дел и 30 министров обороны.

Ранее спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщал, что Владимира Зеленского вместе с украинской делегацией пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

62-я Мюнхенская конференция по безопасности в этом году состоится 13−15 февраля.

