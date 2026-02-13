УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9108 відвідувачів онлайн
Новини Мюнхенська конференція 2026
8 460 46

Рубіо несподівано скасував зустріч з європейськими лідерами щодо України в Мюнхені, - FT

Марко Рубіо

Державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь у зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Зустріч у так званому "Берлінському форматі" відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки за участі лідерів європейських країн, ЄС, НАТО та президента України Володимира Зеленського.

  • Очікувалося, що держсекретар США приєднається до обговорень, але він скасував свою участь в останню хвилину через конфлікт у розкладі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова ера геополітики змушує переглянути підходи США та Європи, - Рубіо

Реакція посадовців

"Міністр не буде присутній на зустрічі Берлінського формату щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені", - заявив американський посадовець.

Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала змісту без участі Рубіо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. ВIДЕО

Автор: 

Європа (2462) Мюнхен (218) Рубіо Марко (428)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Малюк Рубіо грає свою гру. І вона не на нашу користь.
показати весь коментар
13.02.2026 20:43 Відповісти
+11
США тупо не знають, що робити з війною рашки проти України. І своїми дешевими демаршами роблять вигляд, що принижують Європу, хоча насправді бояться говорити з європейськими лідерами, бо виглядають на їхньому фоні просто неуками та ідіотами. А пригадуєте, як минулого року діджей венс гордо ніс всіляку дурню на цій конференції. В тепер шось пішло не так...
показати весь коментар
13.02.2026 21:23 Відповісти
+10
Рубіо показує з нахабністю місце Європи: купляйте в Америки зброю, але нічого не вирішуйте. А наш найпотужніший підіграє Трампу, який принижує Європу. Зеленський може догратися, що Європа йому скаже: якщо ти всі надії покладаєш на Трампа, то іди до нього і проси зброю і фінанси для своєї країни. Сікорський вже сьогодні заявив, що Європа витратила на Україну вже 200 млрд, а її навіть не інформують про хід переговорів. Зеленський знову підводить нас до краю прірви
показати весь коментар
13.02.2026 21:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Малюк Рубіо грає свою гру. І вона не на нашу користь.
показати весь коментар
13.02.2026 20:43 Відповісти
Невже з трампо пішло щось усьо не «па дамашньому», за участю психіатрів та плівок Епштейна????!!
показати весь коментар
13.02.2026 21:17 Відповісти
а, може, навпаки - на нашу. Бо якось же він мав викручуватись на тій зустрічі за трамповий ультиматум до України "Зеленський "повинен діяти" для укладення мирної угоди про завершення російської війни" - читай: "підписуй капітуляцію"
показати весь коментар
13.02.2026 21:19 Відповісти
Чого він мав викручуватись. "**** нєясно" , як каже митець
показати весь коментар
13.02.2026 21:20 Відповісти
Поки що все , що робить адміністрація Трампа не на нашу користь . Не думаю, що це буде якесь виключення.
показати весь коментар
13.02.2026 21:47 Відповісти
Особливо, стосовно цін на нафту.

Які просто обвалилися і в цьому році знищать економіку кацапідарських ******.
35 дол. да барилко -- це велика, жирна, соковита ***** ******* параші.
показати весь коментар
13.02.2026 22:17 Відповісти
А Рубіо просто "нема чого сказать"... Трамп, і його "шобла", здається, почали розуміть, що "наскоками", і "обіцянками", які ні до чого США не зобов"язують, вони вже не відбудуться... А реальна стратегія у них відсутня...
показати весь коментар
14.02.2026 05:47 Відповісти
Що ж ти робиш, Рубіо.
показати весь коментар
13.02.2026 20:45 Відповісти
Ну, це зрозуміло... Але чому також із лідерами Заходу і НАТО? Вони чим завинили?
показати весь коментар
13.02.2026 20:45 Відповісти
Бо саме "лідери Заходу і НАТО" почнуть задавать Рубіо питання: "ЩО будемо робить далі?" А у нього немає відповідей, бо "Білий дім" уже перетворився у "жовтий"... (Саме так називався у Лондоні "будинок для божевільних" - бо був пофарбований у жовтий колір... Ще його іменували "Бедлам").
показати весь коментар
14.02.2026 05:51 Відповісти
Мабуть зеленого вже не хочуть там бачити, зашквар, бідоносець-дякувальник.
показати весь коментар
13.02.2026 20:45 Відповісти
Так, воно вже всіх дістало. https://ibb.co/8gt0y5Pd
показати весь коментар
13.02.2026 20:48 Відповісти
Цей справа - чи то той проросійський італієць, якого зняли з автобуса на Закарпатті в грудні 2025 р.?
показати весь коментар
13.02.2026 20:50 Відповісти
Ні, ці не їздять в автобусах до Закарпаття)))
показати весь коментар
13.02.2026 20:53 Відповісти
ці живуть на "спічолі" куйла і їздять по Італії
показати весь коментар
13.02.2026 21:07 Відповісти
Що це за тройнічок пєдіків такий?
показати весь коментар
13.02.2026 21:52 Відповісти
З педофілом важко працбвати. він хотів Гренландію віджати. Нобілевську премібю забрав. Данію не любить, зато путіна Трамп лоюбить...
показати весь коментар
13.02.2026 21:14 Відповісти
Якщо оприлюднять "файли Поплавського" то я думаю там буде в Зеленський...
показати весь коментар
13.02.2026 21:21 Відповісти
Блефує. Україна не віддає Донбас.
показати весь коментар
13.02.2026 20:49 Відповісти
і понеслось ...
показати весь коментар
13.02.2026 21:06 Відповісти
Рубіо показує з нахабністю місце Європи: купляйте в Америки зброю, але нічого не вирішуйте. А наш найпотужніший підіграє Трампу, який принижує Європу. Зеленський може догратися, що Європа йому скаже: якщо ти всі надії покладаєш на Трампа, то іди до нього і проси зброю і фінанси для своєї країни. Сікорський вже сьогодні заявив, що Європа витратила на Україну вже 200 млрд, а її навіть не інформують про хід переговорів. Зеленський знову підводить нас до краю прірви
показати весь коментар
13.02.2026 21:09 Відповісти
Який ви примітивний...
показати весь коментар
13.02.2026 21:20 Відповісти
Доцільно поцікавитися в деталях, хто саме, де і коли влаштував "конфлікт у розкладі", щоб зірвати участь держсекретаря США Марка Рубіо у цій дуже важливій зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.
Мета зриву зустрічі зрозуміла, але повинні бути зʼясовані посади та прізвища путлерівських агентів впливу у держдепі та серед організаторів зустрічі у Мюнхені.
показати весь коментар
13.02.2026 21:23 Відповісти
Тромпер дзвонив. Просив негайно привезти клюкши до МарЛарго
показати весь коментар
13.02.2026 21:49 Відповісти
"...І такая вот хрєнь - целий дєнь. То Тюлєнь позвоніт, то Олєнь..." (с)

показати весь коментар
13.02.2026 22:12 Відповісти
Європа сама себе поставила у таку позицію. Перед тим як надавати будь які гарантії, вони хочуть отримати гарантії від США для себе. Це цирк.
показати весь коментар
13.02.2026 22:34 Відповісти
💯
показати весь коментар
13.02.2026 22:51 Відповісти
Ото і всі переговори. Трампа та його банду ціеавлять тільки гроші та закулісні міжсобойчики з Хублом.
показати весь коментар
13.02.2026 21:19 Відповісти
Отменил бо у Штатов нема козырей Рыжий всё просрал...
показати весь коментар
13.02.2026 21:20 Відповісти
США тупо не знають, що робити з війною рашки проти України. І своїми дешевими демаршами роблять вигляд, що принижують Європу, хоча насправді бояться говорити з європейськими лідерами, бо виглядають на їхньому фоні просто неуками та ідіотами. А пригадуєте, як минулого року діджей венс гордо ніс всіляку дурню на цій конференції. В тепер шось пішло не так...
показати весь коментар
13.02.2026 21:23 Відповісти
... рубіо підпрацьвує на пуйла ?
показати весь коментар
13.02.2026 21:25 Відповісти
Чому лише рубіо? уся команда "краснова".
показати весь коментар
14.02.2026 20:49 Відповісти
а шо зустрічатися? вже сказано і пересказано - а ніхто так не почав щось робити
показати весь коментар
13.02.2026 21:47 Відповісти
велике цабе з себе корчить
показати весь коментар
13.02.2026 21:51 Відповісти
Кацапы подогнали на это время ему проституток.
Так что проблема во времени.
показати весь коментар
13.02.2026 23:02 Відповісти
https://t.me/ToBeOr_Official/19929 Быть Или:
Один із європейських чиновників назвав скасування зустрічі "божевіллям". Без участі Рубіо зустрічі європейців не вистачало змісту. Європейці розглядають цей демарш як зниження інтересу Вашингтона залучати європейські столиці у свої зусилля щодо вирішення конфлікту.
показати весь коментар
13.02.2026 23:54 Відповісти
Нема що сказати?
показати весь коментар
14.02.2026 00:25 Відповісти
Зна питання, у тебе, тут, ЛИШНІЙ...
показати весь коментар
14.02.2026 05:53 Відповісти
Саме по собі це скасування дуже на руку путлеру і компаніі.
показати весь коментар
14.02.2026 16:52 Відповісти
Адміністрація "краснова" вже відверто плює у бік ЄС.
показати весь коментар
14.02.2026 20:50 Відповісти
 
 