Рубіо несподівано скасував зустріч з європейськими лідерами щодо України в Мюнхені, - FT
Державний секретар Марко Рубіо в останній момент скасував свою участь у зустрічі з європейськими лідерами, лідерами ЄС і НАТО та президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє видання Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зустріч у так званому "Берлінському форматі" відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки за участі лідерів європейських країн, ЄС, НАТО та президента України Володимира Зеленського.
- Очікувалося, що держсекретар США приєднається до обговорень, але він скасував свою участь в останню хвилину через конфлікт у розкладі.
Реакція посадовців
"Міністр не буде присутній на зустрічі Берлінського формату щодо України, враховуючи кількість зустрічей, які він має провести одночасно. Він займається питаннями Росії та України на багатьох своїх зустрічах тут, у Мюнхені", - заявив американський посадовець.
Один європейський посадовець у коментарі Financial Times назвав це "божевіллям", а інший політик заявив, що зустріч не мала змісту без участі Рубіо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Які просто обвалилися і в цьому році знищать економіку кацапідарських ******.
35 дол. да барилко -- це велика, жирна, соковита ***** ******* параші.
Мета зриву зустрічі зрозуміла, але повинні бути зʼясовані посади та прізвища путлерівських агентів впливу у держдепі та серед організаторів зустрічі у Мюнхені.
Так что проблема во времени.
Один із європейських чиновників назвав скасування зустрічі "божевіллям". Без участі Рубіо зустрічі європейців не вистачало змісту. Європейці розглядають цей демарш як зниження інтересу Вашингтона залучати європейські столиці у свої зусилля щодо вирішення конфлікту.