Новости Мюнхенская конференция 2026
Рубио примет участие в Мюнхенской конференции

Государственный секретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), где встретится с международными коллегами для обсуждения двустороннего сотрудничества в сфере евроатлантической безопасности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

"Затем госсекретарь отправится в Братиславу и Будапешт, где встретится со словацкими и венгерскими чиновниками, чтобы обсудить наше стремление решить глобальные конфликты, а также энергетическое партнерство США со Словакией и Венгрией", - написал пресс-секретарь в соцсети X.

Когда состоится конференция?

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) в этом году пройдет 13-15 февраля. Как ожидается, в этом году президент Украины Владимир Зеленский примет участие в конференции. В рамках конференции впервые будет открыт Украинский дом как проявление солидарности с Украиной.

Навіщо? Знову генеруватиме маячню та абсурд?
10.02.2026 13:10 Ответить
Хай Венс буде, як минулого разу. Суцільний конструктив
10.02.2026 14:26 Ответить
Рубіо.як тормоз, допомоги Україні , візьме участь у Мюнхенській конференції
10.02.2026 14:35 Ответить
 
 