Россия планирует антиукраинские акции в Европе во время Мюнхенской конференции по безопасности, - ГУР

Россия планирует использовать сеть так называемых "пацифистских" организаций в Европе для проведения информационных и уличных акций во время Мюнхенской конференции по безопасности 13-15 февраля 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

"Движение за мир" - основной участник

Одним из основных участников выгодной для Кремля кампании, которая будет включать проведение уличных антиукраинских акций и скоординированную информационную активность, станет Friedensbewegung ("Движение за мир").

Нарративы, которые будут распространяться во время кампании в интересах Москвы, направлены на отбеливание преступной политики Кремля и прекращение западной помощи украинскому народу в войне против государства-агрессора России, в частности - "поддержка Украины провоцирует третью мировую войну", "ЕС и НАТО - агрессоры", "Россия не представляет угрозы для Европы" и т. д.

Friedensbewegung - так называемая "децентрализованная сеть антивоенных, пацифистских и антимилитарных инициатив, групп и коалиций", сформированная в 50-80 годах ХХ века для выступлений против политики НАТО и размещения ядерного оружия, в частности в Западной Германии.

Примечательно, что самые активные участники Friedensbewegung сейчас - это лица, связанные с российскими спецслужбами.

Самые активные участники Friedensbewegung

Среди них - Елена Колбасникова, 20.03.1975 г.р. Она организовала ряд антиукраинских митингов в Кельне и Дюссельдорфе, открыто поддерживает путинский режим. В 2023 году получила российское гражданство.

Также в активе Кремля находится и партнер Колбасниковой - Макс Шлунд (Ростислав Теслюк), 23.04.1985 г.р. Тесно связанный с так называемыми российскими "казаками" Шлунд помогал организовывать прокремлевские митинги в Германии.

В 2024 году после обысков немецкой прокуратуры в домах Шлунда и Колбасниковой по подозрению в незаконном хранении оружия оба бежали в Россию.

Еще один участник кампании, который играет ключевую роль в распространении кремлевской повестки дня в сети организаций Friedensbewegung - Вячеслав Зеесвальд. Так называемый "пророссийский активист" систематически продвигает нарративы Москвы в Германии и прославляет преступную политику российского диктатора Владимира Путина через свой Telegram-канал. Зеесвальд поддерживает контакты с российскими спецслужбами и ультраправыми организациями в Европе.

"Три указанные фигуры и другие ведущие участники Friedensbewegung используют различные методы распространения нарративов Кремля: иногда их камуфлируют в обертке так называемых "мирных инициатив". На самом же деле лейтмотивом их деятельности в Германии и в целом в Европе является отбеливание имиджа России, совершившей ряд военных преступлений в Украине, а также продвижение капитулятивных тезисов о якобы необходимости удовлетворения всех требований Москвы ради "мира во всем мире", - акцентирует ГУР МО Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится 13-15 февраля.