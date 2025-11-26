В Варшаве городские службы убрали палатку сторонников Владимира Путина, которая более года стояла напротив посольства США.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

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Палатка появилась 17 августа 2024 года и мгновенно превратилась в одну из самых скандальных точек столицы. Местные жители и туристы, направляясь к Королевским Лазенкам, ежедневно сталкивались с открытой пророссийской агитацией.

Внутри и вокруг палатки активисты раздавали антисемитские и антиукраинские материалы, а также листовки, в которых российского президента Владимира Путина представляли как "жертву войны" против Украины. Польских и украинских политиков в этих материалах обвиняли в развязывании конфликта. Перед небольшой аудиторией регулярно выступали лидеры польских пророссийских движений.

Организатора и сторонника Путина доставили в психиатрическую клинику

Организатором акции был Анджей Закшевский — председатель движения "Суверенитет польского народа", известного поддержкой Александра Лукашенко и призывами к выходу Польши из ЕС и НАТО и сближению с Россией.

В течение года городские власти не могли убрать палатку из-за того, что акция была официально зарегистрирована, а отказ мог бы нарушить конституционные права. Ситуация изменилась после проверки пожарных, которые нашли внутри опасные газовые баллоны. Это стало основанием для принудительного демонтажа.

Палатку разобрали в присутствии полиции, городской стражи и пожарных. По информации СМИ, Закшевский сопротивлялся, из-за чего правоохранителям пришлось вызвать скорую. Организатора акции доставили в психиатрическую клинику.





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