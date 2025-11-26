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Новости Фото Пропагандистские акции РФ
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В Варшаве демонтировали палатку с российской пропагандой, а организатора доставили в психбольницу. ФОТОрепортаж

В Варшаве городские службы убрали палатку сторонников Владимира Путина, которая более года стояла напротив посольства США.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.

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Палатка появилась 17 августа 2024 года и мгновенно превратилась в одну из самых скандальных точек столицы. Местные жители и туристы, направляясь к Королевским Лазенкам, ежедневно сталкивались с открытой пророссийской агитацией.

Внутри и вокруг палатки активисты раздавали антисемитские и антиукраинские материалы, а также листовки, в которых российского президента Владимира Путина представляли как "жертву войны" против Украины. Польских и украинских политиков в этих материалах обвиняли в развязывании конфликта. Перед небольшой аудиторией регулярно выступали лидеры польских пророссийских движений.

Организатора и сторонника Путина доставили в психиатрическую клинику

Организатором акции был Анджей Закшевский — председатель движения "Суверенитет польского народа", известного поддержкой Александра Лукашенко и призывами к выходу Польши из ЕС и НАТО и сближению с Россией.

В течение года городские власти не могли убрать палатку из-за того, что акция была официально зарегистрирована, а отказ мог бы нарушить конституционные права. Ситуация изменилась после проверки пожарных, которые нашли внутри опасные газовые баллоны. Это стало основанием для принудительного демонтажа.

Палатку разобрали в присутствии полиции, городской стражи и пожарных. По информации СМИ, Закшевский сопротивлялся, из-за чего правоохранителям пришлось вызвать скорую. Организатора акции доставили в психиатрическую клинику.

варшава
варшава

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Автор: 

Польша (9068) пропаганда (3775) россия (97838) Варшава (184)
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Топ комментарии
+14
Півтора року в Польщі стояв цей смітник? Толерантний світ ми так програєм підарасам !
скільки в москві простоїть намет з проукраїнськими або пропольськими гаслами ? 1-2-3 секунди?
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26.11.2025 14:19 Ответить
+6
Хоч із великим запізненням - але надзвичайно правильний спеціалізований заклад обрали для шанувальників москалів і ********** - а саме психлікарню.
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26.11.2025 14:25 Ответить
+5
Толерантнісь до кацапвв похоронить демократію країн ЄС.
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26.11.2025 14:56 Ответить
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Півтора року в Польщі стояв цей смітник? Толерантний світ ми так програєм підарасам !
скільки в москві простоїть намет з проукраїнськими або пропольськими гаслами ? 1-2-3 секунди?
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26.11.2025 14:19 Ответить
Його там розгорнути не встигнуть.
На й не знайдеться настільки дурних божевільних на таку справу.
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26.11.2025 14:24 Ответить
московите - дємакратія це коли наприклад ти підар що загрожує нац безпеці тебе просто знищують не чекаючи ...
А коли ти людина тебе захищають
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26.11.2025 15:56 Ответить
Кацапчик, хватит свои сказки про ТЦК рассказывать. "Пакуют" единицы, а не как врут у вас в рашастане, "всех подряд, кого увидят и поймают".
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26.11.2025 17:38 Ответить
Довго думали, добре що наважились прибрати
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26.11.2025 14:21 Ответить
Тудьі его, в качєль.
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26.11.2025 14:22 Ответить
Хоч із великим запізненням - але надзвичайно правильний спеціалізований заклад обрали для шанувальників москалів і ********** - а саме психлікарню.
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26.11.2025 14:25 Ответить
Чудо б стояла намет з українською символікою то прибрали б миттєво...без усяких балонів....Що значить дружба народів!!
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26.11.2025 14:26 Ответить
Але один із написів у нього цікавий: "To nie nasza wojna". Когось мені нагадує. Може б, і того другого - до божевільні?
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26.11.2025 14:40 Ответить
Ахахахах! Завжди можна знайти причину, навіть у 100% ліберальній країні. Вистачить захотіти. Як колись з Аль Капоне.
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26.11.2025 14:40 Ответить
А где же фермеры были глядя на палатку кацапскую? Зерно клевали вдоль ЖД насыпи? Шлюхатская страна была, есть и будет!
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26.11.2025 14:51 Ответить
Толерантнісь до кацапвв похоронить демократію країн ЄС.
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26.11.2025 14:56 Ответить
Це не шиз, це агент і його треба на допит і під суд. Смерть москві 🔪🔪🔪
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26.11.2025 15:05 Ответить
сКІЛЬКИ ПРОСТОЯВ БИ УКРАЇНСЬКИЙ НАМЕТ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ CТЕПАНА...??
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26.11.2025 15:31 Ответить
За офіційними даними польського уряду, станом на лютий 2025 року у Польщі проживало щонайменше 1,55 мільйона громадян України.
Скільки українців бачили той намет?
Чому не спалили разом з тим божевільним Анжеєм?
Так, може, тим втікачам від війни, росіяни та їх підлабузники не вороги?
Чекають, коли можна буде повернутися вже в "новоросію"?
Не дочекаються.
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26.11.2025 15:48 Ответить
Потому что за нарушение закона будет депортация, а своя жопа дороже. Что непонятно?
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26.11.2025 15:53 Ответить
правильно, лише шизофреніки та педофіли можуть підтримувати *****, таких треба примусово лікувати, в тому числі електроконвульсивною терапією, інсуліновою комою, лоботомією.
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26.11.2025 16:12 Ответить
Какая еще палатка? Там не палатка, а целая палата двухэтажная. С пропагандой, финансируемой с кремля.
И неужели ни у кого за это время не нашлось бутылки бензина? 🤦‍♂️
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26.11.2025 16:18 Ответить
На дурдоме его должны усыпить.
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26.11.2025 17:44 Ответить
На втором фото, в черной шапке - бульбофюрер!!!!
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26.11.2025 17:52 Ответить
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26.11.2025 18:55 Ответить
 
 