В Варшаве демонтировали палатку с российской пропагандой, а организатора доставили в психбольницу. ФОТОрепортаж
В Варшаве городские службы убрали палатку сторонников Владимира Путина, которая более года стояла напротив посольства США.
Об этом пишет Gazeta Wyborcza, информирует Цензор.НЕТ.
Палатка появилась 17 августа 2024 года и мгновенно превратилась в одну из самых скандальных точек столицы. Местные жители и туристы, направляясь к Королевским Лазенкам, ежедневно сталкивались с открытой пророссийской агитацией.
Внутри и вокруг палатки активисты раздавали антисемитские и антиукраинские материалы, а также листовки, в которых российского президента Владимира Путина представляли как "жертву войны" против Украины. Польских и украинских политиков в этих материалах обвиняли в развязывании конфликта. Перед небольшой аудиторией регулярно выступали лидеры польских пророссийских движений.
Организатора и сторонника Путина доставили в психиатрическую клинику
Организатором акции был Анджей Закшевский — председатель движения "Суверенитет польского народа", известного поддержкой Александра Лукашенко и призывами к выходу Польши из ЕС и НАТО и сближению с Россией.
В течение года городские власти не могли убрать палатку из-за того, что акция была официально зарегистрирована, а отказ мог бы нарушить конституционные права. Ситуация изменилась после проверки пожарных, которые нашли внутри опасные газовые баллоны. Это стало основанием для принудительного демонтажа.
Палатку разобрали в присутствии полиции, городской стражи и пожарных. По информации СМИ, Закшевский сопротивлялся, из-за чего правоохранителям пришлось вызвать скорую. Организатора акции доставили в психиатрическую клинику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
скільки в москві простоїть намет з проукраїнськими або пропольськими гаслами ? 1-2-3 секунди?
На й не знайдеться настільки дурних божевільних на таку справу.
А коли ти людина тебе захищають
Скільки українців бачили той намет?
Чому не спалили разом з тим божевільним Анжеєм?
Так, може, тим втікачам від війни, росіяни та їх підлабузники не вороги?
Чекають, коли можна буде повернутися вже в "новоросію"?
Не дочекаються.
И неужели ни у кого за это время не нашлось бутылки бензина? 🤦♂️