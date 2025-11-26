У Варшаві демонтували намет з російською пропагандою, а організатора доправили до психлікарні. ФОТОрепортаж

У Варшаві міські служби прибрали намет прихильників Володимира Путіна, який понад рік стояв навпроти посольства США.

Про це пише Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

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Намет з'явився 17 серпня 2024 року й миттєво перетворився на одну з найскандальніших точок столиці. Місцеві жителі та туристи, прямуючи до Королівських Лазєнків, щодня натрапляли на відкриту проросійську агітацію.

Усередині й навколо намету активісти роздавали антисемітські та антиукраїнські матеріали, а також листівки, у яких російського президента Володимира Путіна подавали як "жертву війни" проти України. Польських та українських політиків у цих матеріалах звинувачували у розв'язанні конфлікту. Перед невеликою аудиторією регулярно виступали лідери польських проросійських рухів.

Організатора та прихильника Путіна доставили до психіатричної клініки

Організатором акції був Анджей Закшевський — голова руху "Суверенітет польського народу", відомого підтримкою Олександра Лукашенка і закликами до виходу Польщі з ЄС та НАТО та зближення з Росією.

Протягом року міська влада не могла прибрати намет через те, що акція була офіційно зареєстрованою, а відмова могла б порушити конституційні права. Ситуація змінилася після перевірки пожежників, які знайшли всередині небезпечні газові балони. Це стало підставою для примусового демонтажу.

Намет розібрали у присутності поліції, міської варти та пожежників. За інформацією ЗМІ, Закшевський чинив опір, через що правоохоронцям довелося викликати швидку. Організатора акції доправили до психіатричної клініки.





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