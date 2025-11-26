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Новини Фото Пропагандистські акції РФ
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У Варшаві демонтували намет з російською пропагандою, а організатора доправили до психлікарні. ФОТОрепортаж

У Варшаві міські служби прибрали намет прихильників Володимира Путіна, який понад рік стояв навпроти посольства США.

Про це пише Gazeta Wyborcza, інформує Цензор.НЕТ.

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Намет з'явився 17 серпня 2024 року й миттєво перетворився на одну з найскандальніших точок столиці. Місцеві жителі та туристи, прямуючи до Королівських Лазєнків, щодня натрапляли на відкриту проросійську агітацію.

Усередині й навколо намету активісти роздавали антисемітські та антиукраїнські матеріали, а також листівки, у яких російського президента Володимира Путіна подавали як "жертву війни" проти України. Польських та українських політиків у цих матеріалах звинувачували у розв'язанні конфлікту. Перед невеликою аудиторією регулярно виступали лідери польських проросійських рухів.

Організатора та прихильника Путіна доставили до психіатричної клініки

Організатором акції був Анджей Закшевський — голова руху "Суверенітет польського народу", відомого підтримкою Олександра Лукашенка і закликами до виходу Польщі з ЄС та НАТО та зближення з Росією.

Протягом року міська влада не могла прибрати намет через те, що акція була офіційно зареєстрованою, а відмова могла б порушити конституційні права. Ситуація змінилася після перевірки пожежників, які знайшли всередині небезпечні газові балони. Це стало підставою для примусового демонтажу.

Намет розібрали у присутності поліції, міської варти та пожежників. За інформацією ЗМІ, Закшевський чинив опір, через що правоохоронцям довелося викликати швидку. Організатора акції доправили до психіатричної клініки.

варшава
варшава

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Автор: 

Польща (9335) пропаганда (2925) росія (70353) Варшава (194)
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Топ коментарі
+14
Півтора року в Польщі стояв цей смітник? Толерантний світ ми так програєм підарасам !
скільки в москві простоїть намет з проукраїнськими або пропольськими гаслами ? 1-2-3 секунди?
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26.11.2025 14:19 Відповісти
+6
Хоч із великим запізненням - але надзвичайно правильний спеціалізований заклад обрали для шанувальників москалів і ********** - а саме психлікарню.
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26.11.2025 14:25 Відповісти
+5
Толерантнісь до кацапвв похоронить демократію країн ЄС.
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26.11.2025 14:56 Відповісти
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Півтора року в Польщі стояв цей смітник? Толерантний світ ми так програєм підарасам !
скільки в москві простоїть намет з проукраїнськими або пропольськими гаслами ? 1-2-3 секунди?
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26.11.2025 14:19 Відповісти
Його там розгорнути не встигнуть.
На й не знайдеться настільки дурних божевільних на таку справу.
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26.11.2025 14:24 Відповісти
московите - дємакратія це коли наприклад ти підар що загрожує нац безпеці тебе просто знищують не чекаючи ...
А коли ти людина тебе захищають
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26.11.2025 15:56 Відповісти
Кацапчик, хватит свои сказки про ТЦК рассказывать. "Пакуют" единицы, а не как врут у вас в рашастане, "всех подряд, кого увидят и поймают".
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26.11.2025 17:38 Відповісти
Довго думали, добре що наважились прибрати
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26.11.2025 14:21 Відповісти
Тудьі его, в качєль.
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26.11.2025 14:22 Відповісти
Хоч із великим запізненням - але надзвичайно правильний спеціалізований заклад обрали для шанувальників москалів і ********** - а саме психлікарню.
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26.11.2025 14:25 Відповісти
Чудо б стояла намет з українською символікою то прибрали б миттєво...без усяких балонів....Що значить дружба народів!!
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26.11.2025 14:26 Відповісти
Але один із написів у нього цікавий: "To nie nasza wojna". Когось мені нагадує. Може б, і того другого - до божевільні?
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26.11.2025 14:40 Відповісти
Ахахахах! Завжди можна знайти причину, навіть у 100% ліберальній країні. Вистачить захотіти. Як колись з Аль Капоне.
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26.11.2025 14:40 Відповісти
А где же фермеры были глядя на палатку кацапскую? Зерно клевали вдоль ЖД насыпи? Шлюхатская страна была, есть и будет!
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26.11.2025 14:51 Відповісти
Толерантнісь до кацапвв похоронить демократію країн ЄС.
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26.11.2025 14:56 Відповісти
Це не шиз, це агент і його треба на допит і під суд. Смерть москві 🔪🔪🔪
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26.11.2025 15:05 Відповісти
сКІЛЬКИ ПРОСТОЯВ БИ УКРАЇНСЬКИЙ НАМЕТ ІЗ ЗОБРАЖЕННЯМ CТЕПАНА...??
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26.11.2025 15:31 Відповісти
За офіційними даними польського уряду, станом на лютий 2025 року у Польщі проживало щонайменше 1,55 мільйона громадян України.
Скільки українців бачили той намет?
Чому не спалили разом з тим божевільним Анжеєм?
Так, може, тим втікачам від війни, росіяни та їх підлабузники не вороги?
Чекають, коли можна буде повернутися вже в "новоросію"?
Не дочекаються.
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26.11.2025 15:48 Відповісти
Потому что за нарушение закона будет депортация, а своя жопа дороже. Что непонятно?
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26.11.2025 15:53 Відповісти
правильно, лише шизофреніки та педофіли можуть підтримувати *****, таких треба примусово лікувати, в тому числі електроконвульсивною терапією, інсуліновою комою, лоботомією.
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26.11.2025 16:12 Відповісти
Какая еще палатка? Там не палатка, а целая палата двухэтажная. С пропагандой, финансируемой с кремля.
И неужели ни у кого за это время не нашлось бутылки бензина? 🤦‍♂️
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26.11.2025 16:18 Відповісти
На дурдоме его должны усыпить.
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26.11.2025 17:44 Відповісти
На втором фото, в черной шапке - бульбофюрер!!!!
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26.11.2025 17:52 Відповісти
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26.11.2025 18:55 Відповісти
 
 