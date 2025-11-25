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Новини Блокування російських сайтів
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У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження: країна рухається до тотальної цифрової ізоляції, - ЦПД

сп

У Росії почали блокувати роботу VPN-протоколу VLESS, який використовується в популярних сервісах. За останні дні проблеми з підключенням зафіксовані у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Волгограді та інших великих містах.

У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Влада Росії систематично вдається до локальних відключень певних цифрових сервісів чи зв’язку, щоб протестувати механізми контролю і не отримати при цьому масової негативної реакції населення.

Для росіян життя в умовах постійних обмежень інформаційного поля стало нормою. Спроби блокувати VPN були і до повномасштабної війни, але зараз ці обмеження стали регулярними. Російські законодавці навіть запровадили штрафи за рекламу VPN-сервісів та за їх використання для доступу до "екстремістських" матеріалів, - повідомляють у ЦПД.

Кремль одночасно репресує авторів незручного контенту й обмежує доступ громадян до інформації. Відтак, Росія рухається до тотальної цифрової ізоляції, щоб перетворити інтернет на черговий канал пропагандистської обробки населення.

Також читайте: Уряд РФ дозволив "Роскомнадзору" блокувати сайти та обмежувати доступ до світового інтернету під приводом "кібербезпеки"

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пропаганда (2925) росія (70347) ЦПД (259)
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Топ коментарі
+15
Чому мені це має бути цікаво що там робиться в підорасіі ?
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25.11.2025 18:48 Відповісти
+6
Це типу для підняття бойового духу новини? КНДР в повній диктатурі та ізоляції, але зброю клепають - аж гай шумить. Для нас тут нічого гарного, нажаль... Піду заряджу батарею зарядної станції потужністю, а на вечерю приготую незламності...
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25.11.2025 18:52 Відповісти
+5
Не совсем так. Если закрыть доступ к мировой информации то это серьезнейший удар по реальной экономике. Даже на том же ютубе миллионы видео которые несут полезную нагрузку для промышленности, производства, оказания услуг. Есть огромное количество справочной информации, технической документации. Да, можно сделать так что в номерном НИИ будет под сургучной печатью в секретной комнате стоять компьютер через который оформив соответствующее разрешение можно будет специально обученному сотруднику выйти в мир и погуглить инструкцию на какое то оборудование. Но для большинства это будет недоступно, и это очень сильно ударит по экономике.
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25.11.2025 19:05 Відповісти
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Чому мені це має бути цікаво що там робиться в підорасіі ?
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25.11.2025 18:48 Відповісти
нуууууу це типу "і в них теж погано"....лише

- вони цементують так диктатуру на десятиліття
- москалі таким чином роблять себе "особливими"
- для нас це не дає нічого доброго
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25.11.2025 18:51 Відповісти
Ну а шо теперка кацапські "творчі" людиська будуть в шоколаді - будуть тупи в нагло красти музику в західних і видавати за свою " творчість " ( хоча стоп " Це вже було вже " - у совку , бо так званий "геній" Гайдай тупо крав ідеї фільмів на Заході до прикладу ).
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25.11.2025 19:00 Відповісти
Не совсем так. Если закрыть доступ к мировой информации то это серьезнейший удар по реальной экономике. Даже на том же ютубе миллионы видео которые несут полезную нагрузку для промышленности, производства, оказания услуг. Есть огромное количество справочной информации, технической документации. Да, можно сделать так что в номерном НИИ будет под сургучной печатью в секретной комнате стоять компьютер через который оформив соответствующее разрешение можно будет специально обученному сотруднику выйти в мир и погуглить инструкцию на какое то оборудование. Но для большинства это будет недоступно, и это очень сильно ударит по экономике.
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25.11.2025 19:05 Відповісти
А вам не спадало на думку що 3,14дарасія як серерсерія може впасти раптом - раптовіше , ніж наступить злам на фронті на користь України...
Це так зазвичай Подлякоботи доводять свою патріоічнасть - ні слова , ні новини з відти... Я не про Вас, просто вони занадто патріотичні, занадто, антисимістські - ну все ЗАНАДТО щоб збурювати суспільну думку, бо це ж головне для Кремля на сьогодні... Не виграш на фронті прямо зараз...
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25.11.2025 19:21 Відповісти
Це має бути цікаво нам, Українцям, хоча б через те, щоб розуміти в якому інформаційному просторі живуть наші вороги та ті, хто "проти війни, але не камікадзе" (це я про тих, що "бунтують" на кухні).
Найбільш "упоротих" ця ізоляція зробить ще більш упоротими, а "кухонні бунтарі" перестануть "бунтувати", бо "СВО йде за планом" й всі кухонні бунти - до дупи.

Я ще навіть не з "кримнашу", а з часів ЮО (2008, якщо склероз не бреше) намагався (в наскрізь рашистських вже тоді) ОК та ВК донести до більш-менш свідомих повну абсурдність "побєдобєсія" та його повну несумісність з міжнародним правом та й взагалі з мораллю цивілізованої людини...

З ВК та ОК мене видалили, чи пішов сам (ще до блокування цих смітників)...

Але ще з тих часів не покидає мене одна думка. От, заблокували ми вороже сміття. Це добре. Але ми заблокували й можливість донести до них те, що відбувається насправді, а не те лайно, яке Чебурнет ллє їм в вуха! Що не по польським неграм-інструкторам з NATO прилетіла їх ракета, а по лікарні або по гуртожитку університету чи коледжу...

Я не про те, щоб негайно розблокувать смітники на кшталт ОК та ВК! Ну їх на! Бо там зараз лише "упороті" (рус. упоротые) залишились, а більш-менш свідомі вже десь інде.

Я про відсутність нашої "контрпропаганди" (закреслено) наших ресурсів, які б активно читали в рф й де була б можливість донести до них...
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25.11.2025 19:45 Відповісти
Ця незручність для лопатоїдів швидко зникне у разі розпаду *********.
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25.11.2025 18:50 Відповісти
Це типу для підняття бойового духу новини? КНДР в повній диктатурі та ізоляції, але зброю клепають - аж гай шумить. Для нас тут нічого гарного, нажаль... Піду заряджу батарею зарядної станції потужністю, а на вечерю приготую незламності...
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25.11.2025 18:52 Відповісти
КНДР не в ізоляції - а обладнання шо клепає їм КНР постачає .
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Дайте вже дозу телемарафону цьому невіруючому!
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25.11.2025 19:17 Відповісти
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25.11.2025 18:53 Відповісти
Та пофіг, що там в кацапів, мене більше цікавить україське світло, а не російський інтернет!
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25.11.2025 18:54 Відповісти
Яка ж пАтужна протидія з боку ЦПД, ну прямо таки зеленський!
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Вже вкотре в деяких викликає роздратування погані новини з російської федерації...коли щось погане про білорусію скажуть, то взагалі мабуть істерика буде...
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25.11.2025 19:03 Відповісти
Це від напруги..
Країна Мрій і несправедливості.... За що ж мерзнуть хлопці в окопах, за що ж сидіти під бомбами і шахедами коли хазармафія обкрадає і прирікає...
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25.11.2025 19:12 Відповісти
уточнення: хазарожидiвський кагал.
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25.11.2025 19:14 Відповісти
Мабуть вони там не сидять та мерзнуть, а вбивають вбивць українців і знають, що за них це ніхто не зробить. А хазармафія не вічна. Найбільша країна Європи вже має усвідомити, що вона найбільша країна Європи і хазяї в ній українці, а не хазармафія.
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25.11.2025 19:22 Відповісти
Нормальні люди взагалі не дивляться і не читають подібні новини
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26.11.2025 05:14 Відповісти
а когда им Винду и прочие офисы заблокируют???
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25.11.2025 19:05 Відповісти
11 лет назад на кацапском сайте пикабу появилась смешная картинка. Прошло 11 лет...
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25.11.2025 19:07 Відповісти
Шкода що процес довгий .. 11 років..
Хоч би до травня якось впорались вже..
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25.11.2025 19:10 Відповісти
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25.11.2025 19:30 Відповісти
яка картинка?
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25.11.2025 20:20 Відповісти
Може хоч трохи поменшає кацапів на цензорі.
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25.11.2025 19:07 Відповісти
Не поменшає. Для кіберслужбовців у Кацапії будуть відкриті всі вепеени.
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25.11.2025 19:38 Відповісти
Тут і "любителів" вистачає.
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26.11.2025 10:20 Відповісти
Хоч би не довелось ще 11 років чекати !! 🙏🙏🙏🙏🙏
Треба прискорити ізоляцію Лепрозорію!!
А Західників вмовляти посилювати кібербезпеку - щоб обрубили всі канали для ольгінських тголів
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25.11.2025 19:09 Відповісти
Бозе зь ты мой... Ластоногi ааленi в своiх чiгiрях - i так дыкуны... А шо долi з ними станеться? ЗЫ... а далi - водкапейгрязваляйся зовсiм iх здолае... Народжуванiсть кацапiв кожнi три роки падае на 1.5%... А отже до 2065 року кацапи перетворяться в своему козлостанi на 2-3 % нацменшину... Та й мать iх претак... P.S. Я - за повний суверенiтет (тiльки не для кацапiв) в темницi всих часiв та народiв. АМIНЬ !!!
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25.11.2025 19:09 Відповісти
то проблемы регионов. В мацкве и ленинграде все нормально. А что там делается на периферии там никогда никого не интересовало. Это как другое измерение.
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25.11.2025 19:32 Відповісти
Тому на всіх форумах по обговоренню маршрутизаторів тільки й розмов на які круті можливості по шифруванню та анонімізації трафіку здібен той чи інший роутер.
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25.11.2025 19:55 Відповісти
Нафіга рабам інтернет, вони за 11 років війни так нічого і не зрозуміли, а мудозвона і по чебурнету можна подивитись.
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25.11.2025 23:22 Відповісти
 
 