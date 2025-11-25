У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження: країна рухається до тотальної цифрової ізоляції, - ЦПД

У Росії почали блокувати роботу VPN-протоколу VLESS, який використовується в популярних сервісах. За останні дні проблеми з підключенням зафіксовані у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Волгограді та інших великих містах.

У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

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Влада Росії систематично вдається до локальних відключень певних цифрових сервісів чи зв’язку, щоб протестувати механізми контролю і не отримати при цьому масової негативної реакції населення.

Для росіян життя в умовах постійних обмежень інформаційного поля стало нормою. Спроби блокувати VPN були і до повномасштабної війни, але зараз ці обмеження стали регулярними. Російські законодавці навіть запровадили штрафи за рекламу VPN-сервісів та за їх використання для доступу до "екстремістських" матеріалів, - повідомляють у ЦПД.

Кремль одночасно репресує авторів незручного контенту й обмежує доступ громадян до інформації. Відтак, Росія рухається до тотальної цифрової ізоляції, щоб перетворити інтернет на черговий канал пропагандистської обробки населення.

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