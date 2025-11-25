У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження: країна рухається до тотальної цифрової ізоляції, - ЦПД
У Росії почали блокувати роботу VPN-протоколу VLESS, який використовується в популярних сервісах. За останні дні проблеми з підключенням зафіксовані у Новосибірську, Єкатеринбурзі, Казані, Волгограді та інших великих містах.
У РФ фіксують масові збої VPN через нові обмеження
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
Влада Росії систематично вдається до локальних відключень певних цифрових сервісів чи зв’язку, щоб протестувати механізми контролю і не отримати при цьому масової негативної реакції населення.
Для росіян життя в умовах постійних обмежень інформаційного поля стало нормою. Спроби блокувати VPN були і до повномасштабної війни, але зараз ці обмеження стали регулярними. Російські законодавці навіть запровадили штрафи за рекламу VPN-сервісів та за їх використання для доступу до "екстремістських" матеріалів, - повідомляють у ЦПД.
Кремль одночасно репресує авторів незручного контенту й обмежує доступ громадян до інформації. Відтак, Росія рухається до тотальної цифрової ізоляції, щоб перетворити інтернет на черговий канал пропагандистської обробки населення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- вони цементують так диктатуру на десятиліття
- москалі таким чином роблять себе "особливими"
- для нас це не дає нічого доброго
Це так зазвичай Подлякоботи доводять свою патріоічнасть - ні слова , ні новини з відти... Я не про Вас, просто вони занадто патріотичні, занадто, антисимістські - ну все ЗАНАДТО щоб збурювати суспільну думку, бо це ж головне для Кремля на сьогодні... Не виграш на фронті прямо зараз...
Найбільш "упоротих" ця ізоляція зробить ще більш упоротими, а "кухонні бунтарі" перестануть "бунтувати", бо "СВО йде за планом" й всі кухонні бунти - до дупи.
Я ще навіть не з "кримнашу", а з часів ЮО (2008, якщо склероз не бреше) намагався (в наскрізь рашистських вже тоді) ОК та ВК донести до більш-менш свідомих повну абсурдність "побєдобєсія" та його повну несумісність з міжнародним правом та й взагалі з мораллю цивілізованої людини...
З ВК та ОК мене видалили, чи пішов сам (ще до блокування цих смітників)...
Але ще з тих часів не покидає мене одна думка. От, заблокували ми вороже сміття. Це добре. Але ми заблокували й можливість донести до них те, що відбувається насправді, а не те лайно, яке Чебурнет ллє їм в вуха! Що не по польським неграм-інструкторам з NATO прилетіла їх ракета, а по лікарні або по гуртожитку університету чи коледжу...
Я не про те, щоб негайно розблокувать смітники на кшталт ОК та ВК! Ну їх на! Бо там зараз лише "упороті" (рус. упоротые) залишились, а більш-менш свідомі вже десь інде.
Я про відсутність нашої "контрпропаганди" (закреслено) наших ресурсів, які б активно читали в рф й де була б можливість донести до них...
Країна Мрій і несправедливості.... За що ж мерзнуть хлопці в окопах, за що ж сидіти під бомбами і шахедами коли хазармафія обкрадає і прирікає...
Хоч би до травня якось впорались вже..
Треба прискорити ізоляцію Лепрозорію!!
А Західників вмовляти посилювати кібербезпеку - щоб обрубили всі канали для ольгінських тголів