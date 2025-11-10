Уряд РФ дозволив "Роскомнадзору" блокувати сайти та обмежувати доступ до світового інтернету під приводом "кібербезпеки"

Уряд РФ ухвалив постанову, якою з 1 березня 2026 року надав наглядовому органу "Роскомнадзор" можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках "поширення забороненого контенту".

Цей крок є черговим етапом встановлення повної цензури в РФ, - ЦПД

про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда намагається пояснити це рішення необхідністю протидії кібератакам, боротьбою з шахраями та спамом, одночасно стверджуючи, що ця постанова є "технічною" та "формальною".

"Насправді ж такі дії російської влади є продовженням цілеспрямованої політики з встановлення цензури в інтернеті та обмеження доступу росіян до альтернативних Кремлівським джерел інформації. Кінцева мета Кремля — остаточне формування в РФ закритої та підконтрольної владі мережі для максимального "покриття" пропагандою власного населення й тотального стеження за ним", - повідомили в ЦПД.

