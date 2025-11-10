Уряд РФ дозволив "Роскомнадзору" блокувати сайти та обмежувати доступ до світового інтернету під приводом "кібербезпеки"

Блокування сайтів та обмеження доступу до інтернету в РФ

Уряд РФ ухвалив постанову, якою з 1 березня 2026 року надав наглядовому органу "Роскомнадзор" можливості блокувати будь-які сайти, відключати російський сегмент інтернету від глобальної мережі, зокрема у випадках "поширення забороненого контенту".

Цей крок є черговим етапом встановлення повної цензури в РФ, - ЦПД

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Російська пропаганда намагається пояснити це рішення необхідністю протидії кібератакам, боротьбою з шахраями та спамом, одночасно стверджуючи, що ця постанова є "технічною" та "формальною".

"Насправді ж такі дії російської влади є продовженням цілеспрямованої політики з встановлення цензури в інтернеті та обмеження доступу росіян до альтернативних Кремлівським джерел інформації. Кінцева мета Кремля — остаточне формування в РФ закритої та підконтрольної владі мережі для максимального "покриття" пропагандою власного населення й тотального стеження за ним", - повідомили в ЦПД.

Топ коментарі
+5
Як наче сигнал до зеленої шмарклі, він же теж хоче бути імператорком..
10.11.2025 15:47 Відповісти
+2
Скоро нас таке очікує , якщо не знесем зелене бидло .
10.11.2025 15:50 Відповісти
+1
І правильно роблять щоб таке лайно кацапське не лізло
10.11.2025 16:10 Відповісти
Все навпаки!Їх ще буде більше.Це вони своє стадо заганяють в стоїло,як в Кітає,а проти України і заходу ще більш розгорнуть свою туфту.
10.11.2025 16:46 Відповісти
Заблокують цензор, тг, фб, інсту, тт. І тебе також. Бо вирішать що то заради кібербезпеки. Ок буде?
10.11.2025 17:10 Відповісти
куйло сцикун.власної тіні починає боятися...
10.11.2025 15:54 Відповісти
Китайские крестьяне взламывают серверы Пентагона, так что в наше время блокировки и запреты тырнета, это всё очень условно.
10.11.2025 16:05 Відповісти
Не буде інтернета не зламають
10.11.2025 16:11 Відповісти
Это только в государстве Ватикан нет тырнета, всё в устной форме, а документы на бумаге, там действительно не взломаешь.
10.11.2025 16:14 Відповісти
Только в одном случае всё может получиться, это как в Северной Корее, один провайдер и всё под контролем товарища Ына.
10.11.2025 16:10 Відповісти
Може це і на краще від того що не буде інтернета населення не стане голодніше і часу працювать буде більше
10.11.2025 16:14 Відповісти
Интернет навсегда, как и курево с бухлом, бесполезно бороться.
10.11.2025 16:15 Відповісти
Як сказав один возмущєнний кацап "Што ета за пєрдімонокль творітся ?!"
10.11.2025 16:20 Відповісти
Нічого страшного ,- будуть грати в Тетріс.
10.11.2025 16:23 Відповісти
Ну допустим кто-то глуп или ленив и не смог обойти блокировку. Что там такого в этом мировом интернете? Свалка порнухи и прочей белиберды.
10.11.2025 16:26 Відповісти
рашка не заметила как оказалась в сталинских временах!
10.11.2025 19:11 Відповісти
 
 