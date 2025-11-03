Росія розгорнула на ТОТ масштабну пропагандистську кампанію до "Дня народної єдності РФ", - ЦПД
Росія розгорнула на окупованих територіях масштабну пропагандистську кампанію до "Дня народної єдності РФ". На ТОТ масово відкривають пам’ятники, меморіали й виставки, які зводять у культ учасників війни проти України.
Центр протидії дезінформації
Окупанти відкривають пам’ятники й виставки, щоб виправдати війну проти України
У Донецьку з’явився меморіал "пам’яті захисників Донбасу", відкривати який приїхав сам Сергій Кірієнко — перший заступник голови адміністрації президента Росії та куратор інформаційної політики Кремля на ТОТ.
У Волновасі відкрили монумент бойовику "ДНР" Володимиру Жозі, у Москві — виставку, що ставить на один рівень солдатів Другої світової та учасників агресії РФ проти України.
Також відбуваються заходи із вшанування пам’яті пропагандистів, які загинули у зоні бойових дій.
"Ці заходи покликані створити ілюзію історичної тяглості — нібито нинішня війна є продовженням "священної місії" радянських солдатів. У такий спосіб Кремль під приводом "свята" намагається зняти моральну відповідальність за злочини проти України, зробивши окупацію територій частиною "великої історії", - пишуть у ЦПД.
