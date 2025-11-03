УКР
Росія розгорнула на ТОТ масштабну пропагандистську кампанію до "Дня народної єдності РФ", - ЦПД

Пропагандистська кампанія Росії на ТОТ

Росія розгорнула на окупованих територіях масштабну пропагандистську кампанію до "Дня народної єдності РФ". На ТОТ масово відкривають пам’ятники, меморіали й виставки, які зводять у культ учасників війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Також дивіться: Пропагандист Калашников про перспективи війни з Україною: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВIДЕО

Окупанти відкривають пам’ятники й виставки, щоб виправдати війну проти України

У Донецьку з’явився меморіал "пам’яті захисників Донбасу", відкривати який приїхав сам Сергій Кірієнко — перший заступник голови адміністрації президента Росії та куратор інформаційної політики Кремля на ТОТ.

У Волновасі відкрили монумент бойовику "ДНР" Володимиру Жозі, у Москві — виставку, що ставить на один рівень солдатів Другої світової та учасників агресії РФ проти України.

Також відбуваються заходи із вшанування пам’яті пропагандистів, які загинули у зоні бойових дій.

"Ці заходи покликані створити ілюзію історичної тяглості — нібито нинішня війна є продовженням "священної місії" радянських солдатів. У такий спосіб Кремль під приводом "свята" намагається зняти моральну відповідальність за злочини проти України, зробивши окупацію територій частиною "великої історії", - пишуть у ЦПД.

Дивіться: Путін назвав війну "генетичною рисою" росіян. ВIДЕО

Донецьк (964) москва (1289) окупація (6919) пропаганда (2892) росія (68796) ЦПД (200) Волноваха (40)
І треба сказати, це працює.
Русня вміє на більш глибоких рівнях, які потім виливаються у наші вибори-2010 і 2019, і ще у інші вибори, де в країнах Заходу приходять до влади любітєлі россіі.
У нас же цими питаннями теоретично займаються окремі ентузіасти (яких тут кличуть ідіотами), а на рівні держави - лише поверхнева ІБД.
показати весь коментар
03.11.2025 12:20 Відповісти
"путин едет по стране , росія по прежнему в гавне"
показати весь коментар
03.11.2025 12:29 Відповісти
@ Бахмутський Демон :
Підарня росіянська відсунута від Родинського, їх мрії про оточення Мирнограда і Покровська так і лишаються мріями.
Важка війна продовжується, пекло, але наші сили тримають підарню.

показати весь коментар
03.11.2025 12:33 Відповісти
@ (в перекладі):
"На Покровському напрямку Збройні Сили України відбили північну частину Покровської промислової зони (можливо, внаслідок висадки десанту ГУР останніми днями).

показати весь коментар
03.11.2025 12:41 Відповісти
💥 Одне судно рф знищено і 4 танкери пошкоджені: результати обстрілу Туапсе ще потужніші

Прицільні удари - санкції, які працюють на 100%.
показати весь коментар
03.11.2025 12:54 Відповісти
 
 