РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9694 посетителя онлайн
Новости Пропаганда РФ
524 6

Россия развернула на ВОТ масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ", - ЦПД

Пропагандистская кампания России на ТОТ

Россия развернула на оккупированных территориях масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ". На ВОТ массово открывают памятники, мемориалы и выставки, которые возводят в культ участников войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Смотрите также: Пропагандист Калашников о перспективах войны с Украиной: "Не триумфальный итог. Культурно-цивилизационное поражение". ВИДЕО

Оккупанты открывают памятники и выставки, чтобы оправдать войну против Украины

В Донецке появился мемориал "памяти защитников Донбасса", открывать который приехал сам Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации президента России и куратор информационной политики Кремля на ВОТ.

В Волновахе открыли монумент боевику "ДНР" Владимиру Жозе, в Москве — выставку, которая ставит на один уровень солдат Второй мировой и участников агрессии РФ против Украины.

Также проходят мероприятия по чествованию памяти пропагандистов, погибших в зоне боевых действий.

"Эти мероприятия призваны создать иллюзию исторической преемственности — якобы нынешняя война является продолжением "священной миссии" советских солдат. Таким образом Кремль под предлогом "праздника" пытается снять моральную ответственность за преступления против Украины, сделав оккупацию территорий частью "великой истории", — пишут в ЦПД.

Смотрите: Путин назвал войну "генетической чертой" россиян. ВИДЕО

Автор: 

Донецьк (6338) москва (3110) оккупация (10354) пропаганда (3763) россия (97913) Центр противодействия дезинформации (171) Волноваха (27)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І треба сказати, це працює.
Русня вміє на більш глибоких рівнях, які потім виливаються у наші вибори-2010 і 2019, і ще у інші вибори, де в країнах Заходу приходять до влади любітєлі россіі.
У нас же цими питаннями теоретично займаються окремі ентузіасти (яких тут кличуть ідіотами), а на рівні держави - лише поверхнева ІБД.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:20 Ответить
"путин едет по стране , росія по прежнему в гавне"
показать весь комментарий
03.11.2025 12:29 Ответить
@ Бахмутський Демон :
Підарня росіянська відсунута від Родинського, їх мрії про оточення Мирнограда і Покровська так і лишаються мріями.
Важка війна продовжується, пекло, але наші сили тримають підарню.

показать весь комментарий
03.11.2025 12:33 Ответить
@ (в перекладі):
"На Покровському напрямку Збройні Сили України відбили північну частину Покровської промислової зони (можливо, внаслідок висадки десанту ГУР останніми днями).

показать весь комментарий
03.11.2025 12:41 Ответить
💥 Одне судно рф знищено і 4 танкери пошкоджені: результати обстрілу Туапсе ще потужніші

Прицільні удари - санкції, які працюють на 100%.
показать весь комментарий
03.11.2025 12:54 Ответить
 
 