Россия развернула на ВОТ масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ", - ЦПД
Россия развернула на оккупированных территориях масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ". На ВОТ массово открывают памятники, мемориалы и выставки, которые возводят в культ участников войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Оккупанты открывают памятники и выставки, чтобы оправдать войну против Украины
В Донецке появился мемориал "памяти защитников Донбасса", открывать который приехал сам Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации президента России и куратор информационной политики Кремля на ВОТ.
В Волновахе открыли монумент боевику "ДНР" Владимиру Жозе, в Москве — выставку, которая ставит на один уровень солдат Второй мировой и участников агрессии РФ против Украины.
Также проходят мероприятия по чествованию памяти пропагандистов, погибших в зоне боевых действий.
"Эти мероприятия призваны создать иллюзию исторической преемственности — якобы нынешняя война является продолжением "священной миссии" советских солдат. Таким образом Кремль под предлогом "праздника" пытается снять моральную ответственность за преступления против Украины, сделав оккупацию территорий частью "великой истории", — пишут в ЦПД.
Русня вміє на більш глибоких рівнях, які потім виливаються у наші вибори-2010 і 2019, і ще у інші вибори, де в країнах Заходу приходять до влади любітєлі россіі.
У нас же цими питаннями теоретично займаються окремі ентузіасти (яких тут кличуть ідіотами), а на рівні держави - лише поверхнева ІБД.
Підарня росіянська відсунута від Родинського, їх мрії про оточення Мирнограда і Покровська так і лишаються мріями.
Важка війна продовжується, пекло, але наші сили тримають підарню.
"На Покровському напрямку Збройні Сили України відбили північну частину Покровської промислової зони (можливо, внаслідок висадки десанту ГУР останніми днями).
Прицільні удари - санкції, які працюють на 100%.