Россия развернула на ВОТ масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ", - ЦПД

Россия развернула на оккупированных территориях масштабную пропагандистскую кампанию к "Дню народного единства РФ". На ВОТ массово открывают памятники, мемориалы и выставки, которые возводят в культ участников войны против Украины.

Оккупанты открывают памятники и выставки, чтобы оправдать войну против Украины

В Донецке появился мемориал "памяти защитников Донбасса", открывать который приехал сам Сергей Кириенко — первый заместитель главы администрации президента России и куратор информационной политики Кремля на ВОТ.

В Волновахе открыли монумент боевику "ДНР" Владимиру Жозе, в Москве — выставку, которая ставит на один уровень солдат Второй мировой и участников агрессии РФ против Украины.

Также проходят мероприятия по чествованию памяти пропагандистов, погибших в зоне боевых действий.

"Эти мероприятия призваны создать иллюзию исторической преемственности — якобы нынешняя война является продолжением "священной миссии" советских солдат. Таким образом Кремль под предлогом "праздника" пытается снять моральную ответственность за преступления против Украины, сделав оккупацию территорий частью "великой истории", — пишут в ЦПД.

