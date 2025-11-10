Правительство РФ разрешило "Роскомнадзору" блокировать сайты и ограничивать доступ к мировому интернету под предлогом "кибербезопасности"

Правительство РФ приняло постановление, которым с 1 марта 2026 года предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в частности в случаях "распространения запрещенного контента".

Этот шаг является очередным этапом установления полной цензуры в РФ, - ЦПД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Российская пропаганда пытается объяснить это решение необходимостью противодействия кибератакам, борьбой с мошенниками и спамом, одновременно утверждая, что это постановление является "техническим" и "формальным".

"На самом же деле такие действия российских властей являются продолжением целенаправленной политики по установлению цензуры в интернете и ограничению доступа россиян к альтернативным Кремлевским источникам информации. Конечная цель Кремля — окончательное формирование в РФ закрытой и подконтрольной властям сети для максимального "покрытия" пропагандой собственного населения и тотального слежения за ним", — сообщили в ЦПД.

