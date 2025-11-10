РУС
Правительство РФ разрешило "Роскомнадзору" блокировать сайты и ограничивать доступ к мировому интернету под предлогом "кибербезопасности"

Блокировка сайтов и ограничение доступа к интернету в РФ

Правительство РФ приняло постановление, которым с 1 марта 2026 года предоставило надзорному органу "Роскомнадзор" возможность блокировать любые сайты, отключать российский сегмент интернета от глобальной сети, в частности в случаях "распространения запрещенного контента".

Этот шаг является очередным этапом установления полной цензуры в РФ, - ЦПД

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Смотрите:

Российская пропаганда пытается объяснить это решение необходимостью противодействия кибератакам, борьбой с мошенниками и спамом, одновременно утверждая, что это постановление является "техническим" и "формальным".

"На самом же деле такие действия российских властей являются продолжением целенаправленной политики по установлению цензуры в интернете и ограничению доступа россиян к альтернативным Кремлевским источникам информации. Конечная цель Кремля — окончательное формирование в РФ закрытой и подконтрольной властям сети для максимального "покрытия" пропагандой собственного населения и тотального слежения за ним", — сообщили в ЦПД.

Читайте также:

Автор: 

пропаганда (3768) россия (97995) Роскомнадзор (51) Центр противодействия дезинформации (172)
+4
Як наче сигнал до зеленої шмарклі, він же теж хоче бути імператорком..
10.11.2025 15:47 Ответить
+1
Скоро нас таке очікує , якщо не знесем зелене бидло .
10.11.2025 15:50 Ответить
І правильно роблять щоб таке лайно кацапське не лізло
10.11.2025 16:10 Ответить
Все навпаки!Їх ще буде більше.Це вони своє стадо заганяють в стоїло,як в Кітає,а проти України і заходу ще більш розгорнуть свою туфту.
10.11.2025 16:46 Ответить
куйло сцикун.власної тіні починає боятися...
10.11.2025 15:54 Ответить
Китайские крестьяне взламывают серверы Пентагона, так что в наше время блокировки и запреты тырнета, это всё очень условно.
10.11.2025 16:05 Ответить
Не буде інтернета не зламають
10.11.2025 16:11 Ответить
Это только в государстве Ватикан нет тырнета, всё в устной форме, а документы на бумаге, там действительно не взломаешь.
10.11.2025 16:14 Ответить
Только в одном случае всё может получиться, это как в Северной Корее, один провайдер и всё под контролем товарища Ына.
10.11.2025 16:10 Ответить
Може це і на краще від того що не буде інтернета населення не стане голодніше і часу працювать буде більше
10.11.2025 16:14 Ответить
Интернет навсегда, как и курево с бухлом, бесполезно бороться.
10.11.2025 16:15 Ответить
Як сказав один возмущєнний кацап "Што ета за пєрдімонокль творітся ?!"
10.11.2025 16:20 Ответить
Нічого страшного ,- будуть грати в Тетріс.
10.11.2025 16:23 Ответить
Ну допустим кто-то глуп или ленив и не смог обойти блокировку. Что там такого в этом мировом интернете? Свалка порнухи и прочей белиберды.
10.11.2025 16:26 Ответить
 
 