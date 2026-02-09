Росія планує антиукраїнські акції в Європі під час Мюнхенської безпекової конференції, - ГУР

Росія планує використати мережу так званих "пацифістських" організацій у Європі для проведення інформаційних та вуличних акцій під час Мюнхенської конференції з безпеки 13–15 лютого 2026 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Напередодні та під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться в Німеччині 13-15 лютого 2026 року, спецслужби держави-агресора Росії мають намір провести масштабну гібридну кампанію із залученням так званих "пацифістських" рухів в Європі.

"Рух за мир" - основний учасник

Одним із основних учасників вигідної кремлю кампанії, що включатиме проведення вуличних антиукраїнських акцій та скоординовану інформаційну активність, стане Friedensbewegung ("Рух за мир").

Наративи, які поширюватимуть під час кампанії в інтересах москви, спрямовані на відбілювання злочинної політики кремля та припинення західної допомоги українському народу у війні проти держави-агресора росії, зокрема ― "підтримка України провокує третю світову війну", "ЄС і НАТО — агресори", "росія не становить загрози для Європи" тощо.

Friedensbewegung ― так звана "децентралізована мережа антивоєнних, пацифістських та антимілітарних ініціатив, груп і коаліцій", що була сформована у 50-80 роках ХХ століття для виступів проти політики НАТО та розміщення ядерної зброї, зокрема в Західній Німеччині.

Прикметно, що найактивніші учасники Friedensbewegung зараз ― це особи, пов’язані з російськими спецслужбами.

Найактивніші учасники Friedensbewegung

Серед них ― єлєна колбаснікова, 20.03.1975 р.н. Вона організувала низку антиукраїнських мітингів у Кельні та Дюссельдорфі, відкрито підтримує путінський режим. У 2023 році отримала російське громадянство.

Також в активі кремля перебуває і партнер колбаснікової ― макс шлунд (ростислав теслюк), 23.04.1985 р.н. Тісно пов’язаний із так званими російськими "казакамі" шлунд допомагав організовувати прокремлівські мітинги в Німеччині.

У 2024 році після обшуків німецької прокуратури у помешканнях шлунда й колбаснікової за підозрою в незаконному зберіганні зброї обоє втекли на росію.

Ще один учасник кампанії, який відіграє ключову роль у поширенні кремлівського порядку денного в мережі організацій Friedensbewegung ― вячєслав зеєсвальд. Так званий "проросійський активіст" систематично просуває наративи москви в Німеччині та прославляє злочинну політику російського диктатора владіміра путіна через свій Telegram-канал. Зеєсвальд підтримує контакти з російськими спецслужбами та ультраправими організаціями в Європі.

"Три вказані фігури та інші провідні учасники Friedensbewegung використовують різні методи поширення наративів кремля: іноді їх камуфлюють в обгортку так званих "мирних ініціатив". Насправді ж лейтмотивом їхньої діяльності в Німеччині та загалом у Європі є відбілювання іміджу росії, яка вчинила низку воєнних злочинів в Україні, а також просування капітулятивних тез про начебто необхідність задоволення усіх вимог москви заради "миру в усьому світі", - акцентує ГУР МО України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на Мюнхенську безпекову конференцію, яка відбудеться 13-15 лютого.