Глава Мюнхенської конференції Ішингер пояснив, чому РФ не запросили на захід: "Переговори з Кремлем зараз безглузді"
Прямі переговори європейців із державою-агресором Росією наразі є безглуздими.
Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер, якого цитує DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ не запрошена на конференцію
Ішингер заявив, що високопоставлені російські політики неодноразово давали зрозуміти, що європейці для них "лише васали Сполучених Штатів" і, найімовірніше, зацікавлені лише в переговорах зі США.
За його словами, саме з цієї причини він не запросив представників РФ на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться з 13 до 15 лютого 2026 року.
"Вони все одно не приїхали б і були б освистані 90 відсотками інших учасників конференції. Мені шкода, але наразі присутність представника російського уряду на конференції має мало сенсу",- сказав Ішингер.
Скептицизм щодо ідеї переговорів з Путіним
Крім цього, голова MSC висловив скептицизм щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.
Водночас він висловив надію, що змістовні переговори Німеччини чи європейців з російською стороною в майбутньому знову стануть можливими, що дозволило б знову запросити російський уряд на Мюнхенську конференцію з безпеки.
"Але, на жаль, зараз ми ще не на цьому етапі", - зазначив він, пояснивши, що навіть цьогоріч дуже старався знайти для конференції російських представників, які мали б "серйозний інтелектуальний, політичний або військовий досвід", не бувши при цьому "класичними опозиціонерами", але таких не знайшов.
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