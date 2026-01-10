Глава Мюнхенської конференції Ішингер пояснив, чому РФ не запросили на захід: "Переговори з Кремлем зараз безглузді"

Прямі переговори європейців із державою-агресором Росією наразі є безглуздими.

Таку думку висловив голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер, якого цитує DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ не запрошена на конференцію

Ішингер заявив, що високопоставлені російські політики неодноразово давали зрозуміти, що європейці для них "лише васали Сполучених Штатів" і, найімовірніше, зацікавлені лише в переговорах зі США.

За його словами, саме з цієї причини він не запросив представників РФ на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться з 13 до 15 лютого 2026 року.

"Вони все одно не приїхали б і були б освистані 90 відсотками інших учасників конференції. Мені шкода, але наразі присутність представника російського уряду на конференції має мало сенсу",- сказав Ішингер.

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Скептицизм щодо ідеї переговорів з Путіним

Крім цього, голова MSC висловив скептицизм щодо пропозиції президента Франції Емманюеля Макрона провести прямі переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Водночас він висловив надію, що змістовні переговори Німеччини чи європейців з російською стороною в майбутньому знову стануть можливими, що дозволило б знову запросити російський уряд на Мюнхенську конференцію з безпеки.

"Але, на жаль, зараз ми ще не на цьому етапі", - зазначив він, пояснивши, що навіть цьогоріч дуже старався знайти для конференції російських представників, які мали б "серйозний інтелектуальний, політичний або військовий досвід", не бувши при цьому "класичними опозиціонерами", але таких не знайшов.

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