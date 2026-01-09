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Новини Відносини Євросоюзу та Росії
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Європа має відновити прямий діалог із Росією щодо припинення війни в Україні, - Мелоні

мелоні

Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європі слід відновити пряму комунікацію з Москвою, щоб мати реальний вплив на переговори щодо припинення російсько-української війни.

Про це повідомляють La Stampa та ANSA, передає Цензор.НЕТ.

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Мелоні підтримала ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відновлення прямого діалогу з Росією. За словами прем’єрки, без такої комунікації вплив Європи на хід переговорів буде обмеженим.

"Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією, інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично - інакше зіграємо на руку Путіну", - сказала Джорджа Мелоні.

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Вона також підкреслила, що наразі передчасно обговорювати можливе повернення Росії до "Групи восьми", з якої її виключили після анексії Криму у 2014 році.

Що передувало?

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Автор: 

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Топ коментарі
+22
Відновити пряму комунікацію та терміново збільшити закупівлю нафти та газу!
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09.01.2026 14:15 Відповісти
+21
Макаронів з зіпсутим пармезаном переїла, чи що?
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09.01.2026 14:15 Відповісти
+20
Кретинша. Тут стоїть питання, в якому році і в якій формі росія нападе на європу. А ідіоти все шукають миру в очах пуйла.
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09.01.2026 14:18 Відповісти

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