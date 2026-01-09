Європа має відновити прямий діалог із Росією щодо припинення війни в Україні, - Мелоні
Прем’єрка Італії Джорджа Мелоні заявила, що Європі слід відновити пряму комунікацію з Москвою, щоб мати реальний вплив на переговори щодо припинення російсько-української війни.
Про це повідомляють La Stampa та ANSA, передає Цензор.НЕТ.
Мелоні підтримала ідею президента Франції Емманюеля Макрона щодо відновлення прямого діалогу з Росією. За словами прем’єрки, без такої комунікації вплив Європи на хід переговорів буде обмеженим.
"Щодо цього, думаю, Макрон правий. Я вважаю, що настав час для Європи говорити з Росією, інакше наш вплив буде обмеженим. Але питання, хто має це робити. Ми не маємо діяти хаотично - інакше зіграємо на руку Путіну", - сказала Джорджа Мелоні.
Вона також підкреслила, що наразі передчасно обговорювати можливе повернення Росії до "Групи восьми", з якої її виключили після анексії Криму у 2014 році.
Що передувало?
- Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Європа має знайти власний спосіб безпосереднього діалогу з російським диктатором Володимиром Путіним, а не покладатися на посередництво США в мирних переговорах щодо України.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий вести діалог із лідером Франції Емманюелем Макроном.
- Крім того, Сполучені Штати виступили з ініціативою провести переговори за участі України, Росії, США та європейських представників у межах потенційного мирного процесу.
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський наголосив на важливості збереження участі США у "мирних переговорах".
- Водночас у Росії заявили, що наразі не йдеться про можливу зустріч у тристоронньому форматі між Україною, Росією та Сполученими Штатами.
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