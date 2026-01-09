РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости Отношения Евросоюза и России
1 640 35

Европа должна возобновить прямой диалог с Россией о прекращении войны в Украине, - Мелони

мелоні

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе следует возобновить прямую коммуникацию с Москвой, чтобы иметь реальное влияние на переговоры о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщают La Stampa и ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мелони поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении прямого диалога с Россией. По словам премьер-министра, без такой коммуникации влияние Европы на ход переговоров будет ограниченным.

"В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично - иначе сыграем на руку Путину", - сказала Джорджа Мелони.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рим исключил участие итальянских военных в гарантиях безопасности Украины

Она также подчеркнула, что пока преждевременно обсуждать возможное возвращение России в "Группу восьми", из которой ее исключили после аннексии Крыма в 2014 году.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони

Автор: 

Европа (2248) Джорджа Мелони (171) прекращения огня (391)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Відновити пряму комунікацію та терміново збільшити закупівлю нафти та газу!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:15 Ответить
+14
Кретинша. Тут стоїть питання, в якому році і в якій формі росія нападе на європу. А ідіоти все шукають миру в очах пуйла.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:18 Ответить
+12
Макаронів з зіпсутим пармезаном переїла, чи що?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відновити пряму комунікацію та терміново збільшити закупівлю нафти та газу!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:15 Ответить
Макаронів з зіпсутим пармезаном переїла, чи що?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:15 Ответить
Прокинулись, б...ді.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:15 Ответить
а пуйло слухає та бомбить
показать весь комментарий
09.01.2026 14:17 Ответить
ну так це можливо просто миттєво - зайти у свій туалет і поговорити з унітазом. Ефект і результат той самий буде
показать весь комментарий
09.01.2026 14:17 Ответить
Кретинша. Тут стоїть питання, в якому році і в якій формі росія нападе на європу. А ідіоти все шукають миру в очах пуйла.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:18 Ответить
І коли ж ті опудала з'ясують, що треба разом спалити все те утворення мразійське. Не буде їх, не буде погрози.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:41 Ответить
вони *******? 4и роки кацапські уйобки нічого їх не навчили? кращє що можна робити давати якогомога більше далекобійної зброї Україні, іншого варіанту не існує

що б вїбати кожен завод на рашці
показать весь комментарий
09.01.2026 14:18 Ответить
Ага! І червону доріжку постеліть. Вже один стелив, ***** це дуже сподобалось. На все інше йому начхать.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:19 Ответить
якими словами чи діями треба послати Європу , щоб та зрозуміла що з кацапами немає про що говорити ?
Сценарій діалогу : заговорити , заболтать , за3,14здеть .....
показать весь комментарий
09.01.2026 14:19 Ответить
В них там масове прозріння почалося. Чим ближче час шукати реальні гроші для україни, тим інтенсивніше прозрівання .
показать весь комментарий
09.01.2026 14:20 Ответить
Пуйло так і сипе грошима через різних дмітрієвих кому тільки може.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:21 Ответить
Говорити про що? Щоб не стріляв? Ви там всі *********?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:21 Ответить
обісралися
показовою є їхня позиція щодо заарештованих активів **********
показать весь комментарий
09.01.2026 14:28 Ответить
Не только Трамп "устал" от русско-украинской войны. Очень плохой "сигнал".
показать весь комментарий
09.01.2026 14:25 Ответить
Це відповідь Європи на масоване бомбардування в тому числі і запуск кокошніка? Зашибісьмлять. Ось вам і відповідь чому ***** продовжує війну і займається масованим терором. Чим більший терор і вбивств тим сильніше обісрана Європа хоче поговорити і полизати чобати московському Фюреру
показать весь комментарий
09.01.2026 14:25 Ответить
Європа може скрутити в бараній ріг кацапів? - ні? - то про шо вона буде говорити?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:27 Ответить
Тепер ясно чому цей «мирний процес»- перетворився 4 європейський бардак. Головне - ви там воюйте, а ми в діалозі з москвою, тому не можемо взяти пряму участь у війні. Це зрада, прикрита дипломатією!
показать весь комментарий
09.01.2026 14:29 Ответить
"Говорити" - схоже , це єдине що вони можуть .
показать весь комментарий
09.01.2026 14:33 Ответить
Цікава позиція. 3,14здовата но цікава.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:39 Ответить
гопники понимают только удар в харю. Диалог лишь подзадоривает их на большую наглость
показать весь комментарий
09.01.2026 14:39 Ответить
Мелоні заклика Україну до миру, шляхом здачі теріторій ,
яки вимага РФ ,
показать весь комментарий
09.01.2026 14:39 Ответить
Курва
показать весь комментарий
09.01.2026 14:43 Ответить
Все правильно. 4 роки топтання на місці безцільного.
Українчики повинні були б бути першими, кого не влаштовує такий стан справ, але схоже пропаганда останні мізки виїла.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:40 Ответить
Європацієнтів все ще не попускає? Може дефібриляція?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:45 Ответить
Саме так Мелоні як Сільвіо Берлусконі.Гроші не пахнуть.Правда це не був діалог це був "общак".І так само буде зараз.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:46 Ответить
ця ще" диня "італійська, вічно обнюхана ,подружка 🤡...
показать весь комментарий
09.01.2026 14:50 Ответить
Да наводите мосты. Нужное дело. Вам ещё за Прибалтику, может даже Польшу договариваться. Там Кирюша Дмитриев по этому делу главный. Он расскажет.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:02 Ответить
І вашим ,і нашим,тільки хто наші,ваші
показать весь комментарий
09.01.2026 15:06 Ответить
Поки до них не доїде що з москалями не говорити треба , а їбашити їх . толку не буде ...
показать весь комментарий
09.01.2026 15:09 Ответить
Поговорити з ******? Ну, поговоріть, може вам після цього не буде так сцикотно. Він вас заспокоїть, розповість про рюріков, що ніколи не нападе на Європу, що Трамп його друг, а ми - адін нарот. Поговоріть.
показать весь комментарий
09.01.2026 15:12 Ответить
 
 