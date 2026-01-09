Европа должна возобновить прямой диалог с Россией о прекращении войны в Украине, - Мелони

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе следует возобновить прямую коммуникацию с Москвой, чтобы иметь реальное влияние на переговоры о прекращении российско-украинской войны.

Об этом сообщают La Stampa и ANSA, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мелони поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении прямого диалога с Россией. По словам премьер-министра, без такой коммуникации влияние Европы на ход переговоров будет ограниченным.

"В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично - иначе сыграем на руку Путину", - сказала Джорджа Мелони.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рим исключил участие итальянских военных в гарантиях безопасности Украины

Она также подчеркнула, что пока преждевременно обсуждать возможное возвращение России в "Группу восьми", из которой ее исключили после аннексии Крыма в 2014 году.

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участие в силах сдерживания в Украине будет добровольным, – Мелони