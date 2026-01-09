Европа должна возобновить прямой диалог с Россией о прекращении войны в Украине, - Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европе следует возобновить прямую коммуникацию с Москвой, чтобы иметь реальное влияние на переговоры о прекращении российско-украинской войны.
Об этом сообщают La Stampa и ANSA, передает Цензор.НЕТ.
Мелони поддержала идею президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении прямого диалога с Россией. По словам премьер-министра, без такой коммуникации влияние Европы на ход переговоров будет ограниченным.
"В этом отношении, думаю, Макрон прав. Я считаю, что пришло время для Европы говорить с Россией, иначе наше влияние будет ограниченным. Но вопрос, кто должен это делать. Мы не должны действовать хаотично - иначе сыграем на руку Путину", - сказала Джорджа Мелони.
Она также подчеркнула, что пока преждевременно обсуждать возможное возвращение России в "Группу восьми", из которой ее исключили после аннексии Крыма в 2014 году.
Что предшествовало?
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна найти свой собственный способ непосредственного диалога с российским диктатором Владимиром Путиным, а не полагаться на посредничество США в мирных переговорах по Украине.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский диктатор Владимир Путин якобы готов вести диалог с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
- Кроме того, Соединенные Штаты выступили с инициативой провести переговоры с участием Украины, России, США и европейских представителей в рамках потенциального мирного процесса.
- В свою очередь президент Владимир Зеленский подчеркнул важность сохранения участия США в "мирных переговорах".
- В то же время в России заявили, что пока речь не идет о возможной встрече в трехстороннем формате между Украиной, Россией и Соединенными Штатами.
що б вїбати кожен завод на рашці
Уламки російського "Орєшніка", яким атакували Львівщину
Сценарій діалогу : заговорити , заболтать , за3,14здеть .....
показовою є їхня позиція щодо заарештованих активів **********
яки вимага РФ ,
Українчики повинні були б бути першими, кого не влаштовує такий стан справ, але схоже пропаганда останні мізки виїла.