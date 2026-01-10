Глава Мюнхенской конференции Ишингер объяснил, почему РФ не пригласили на мероприятие: "Переговоры с Кремлем сейчас бессмысленны"

Прямые переговоры европейцев с государством-агрессором Россией в настоящее время бессмысленны.

Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, которого цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ не приглашена на конференцию

Ишингер заявил, что высокопоставленные российские политики неоднократно давали понять, что европейцы для них "лишь вассалы Соединенных Штатов" и, скорее всего, заинтересованы только в переговорах с США.

По его словам, именно по этой причине он не пригласил представителей РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года.

"Они все равно не приехали бы и были бы освистаны 90 процентами других участников конференции. Мне жаль, но пока присутствие представителя российского правительства на конференции не имеет смысла", - сказал Ишингер.

Скептицизм по поводу идеи переговоров с Путиным

Кроме этого, глава MSC выразил скептицизм по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время он выразил надежду, что содержательные переговоры Германии или европейцев с российской стороной в будущем снова станут возможными, что позволило бы снова пригласить российское правительство на Мюнхенскую конференцию по безопасности.

"Но, к сожалению, сейчас мы еще не на этом этапе", - отметил он, пояснив, что даже в этом году очень старался найти для конференции российских представителей, которые имели бы "серьезный интеллектуальный, политический или военный опыт", не будучи при этом "классическими оппозиционерами", но таких не нашел.

