Глава Мюнхенской конференции Ишингер объяснил, почему РФ не пригласили на мероприятие: "Переговоры с Кремлем сейчас бессмысленны"
Прямые переговоры европейцев с государством-агрессором Россией в настоящее время бессмысленны.
Такое мнение высказал председатель Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) Вольфганг Ишингер, которого цитирует DW, сообщает Цензор.НЕТ.
РФ не приглашена на конференцию
Ишингер заявил, что высокопоставленные российские политики неоднократно давали понять, что европейцы для них "лишь вассалы Соединенных Штатов" и, скорее всего, заинтересованы только в переговорах с США.
По его словам, именно по этой причине он не пригласил представителей РФ на Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля 2026 года.
"Они все равно не приехали бы и были бы освистаны 90 процентами других участников конференции. Мне жаль, но пока присутствие представителя российского правительства на конференции не имеет смысла", - сказал Ишингер.
Скептицизм по поводу идеи переговоров с Путиным
Кроме этого, глава MSC выразил скептицизм по поводу предложения президента Франции Эмманюэля Макрона провести прямые переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
В то же время он выразил надежду, что содержательные переговоры Германии или европейцев с российской стороной в будущем снова станут возможными, что позволило бы снова пригласить российское правительство на Мюнхенскую конференцию по безопасности.
"Но, к сожалению, сейчас мы еще не на этом этапе", - отметил он, пояснив, что даже в этом году очень старался найти для конференции российских представителей, которые имели бы "серьезный интеллектуальный, политический или военный опыт", не будучи при этом "классическими оппозиционерами", но таких не нашел.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну з інтелектуальним погоджуся на всі 💯, а от щодо відсутності військового досвіду від Європи звучить, м'яко кажучи смішно.
"США перехватили оборудование для твердотопливных ракет Ирана в Индийском океане
Анализ института Alma связал недавний захват американским спецназом сухогруза в Индийском океане с отчаянными попытками Тегерана восстановить свой ракетный арсенал. На борту судна, что следовало из Китая в Иран, были обнаружены критические компоненты: промышленные планетарные миксеры, которые являются технологическим ядром производства твердого топлива для баллистических ракет.
В отличие от ракет на жидком топливе, твердотопливные системы (с дальностью 1500-2000 км) позволяют проводить мгновенные запуски, что критически важно для сокращения окна их обнаружения.
После летней войны с Израилем в прошлом году, Иран потерял от трети до половины своего арсенала: из 2500 баллистических ракет у аятолл осталось не более 1500-1700 единиц, что в разы меньше их стратегической цели в 8000 ракет. Теперь Тегеран полностью зависит от Китая, который не только покупает 90% иранской нефти, но и поставляет через порт Бандар-Аббас тысячи тонн перхлората натрия - ключевого химиката для заправки ракет.
Битва за «миксеры» - это битва за темп следующей войны. Иерусалим и Вашингтон наглядно демонстрируют, что не позволят Ирану восстановиться: системное уничтожение оборудования серьезно нарушили производственные циклы КСИР.
Пока аятоллы пытаются заново отстроить заводы в Парчине, Ходжире и Шахруде, их реальная мощь упирается в дефицит запчастей, которые невозможно изготовить кустарно. Сейчас Тегеран в тяжелом положении и каждый перехваченный в океане корабль - это сотни ракет, которые не будут выпущены..."
«Поки ця війна - війна Росії проти України - ведеться рішуче та мужньо нашими українськими друзями, Європа в безпеці», - заявив Ішингер. (с)