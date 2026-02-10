Украинский народ получит премию Эвальда фон Кляйста
В 2026 году престижная премия имени Эвальда фон Кляйста за вклад в мир и международное сотрудничество присуждена украинскому народу.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.
"Теперь это уже официально: премия имени Эвальда фон Кляйста будет присуждена украинскому народу", - говорится в сообщении.
По данным агентства dpa, награду примет президент Украины Владимир Зеленский на небольшой церемонии вечером в субботу, 14 февраля.
"Более десяти лет украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство - сначала в Крыму и на Донбассе после вторжения России в 2014 году, а затем по всей стране после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Однако, несмотря на огромные трудности, которые они переживают, жестокость, с которой они сталкиваются, и жертвы, которые они продолжают приносить, решимость украинского народа защищать свободу своей страны - и, собственно, всей Европы - остается несокрушимой", - заявил Ишингер.
Мюнхенская конференция по безопасности
62-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля. Как заявили организаторы, свое участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств со всего мира.
С 2009 года конференция присуждает премию Эвальда фон Кляйста ведущим деятелям в сфере политики безопасности, которые внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. В прошлом году лауреатом премии стала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая была отмечена за сплочение поддержки Украины, напоминает dpa. Лауреатами этой премии в прошлые годы также были генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), ООН и ОБСЕ.
От тільки не треба цього асоціювати з українським народом.
Нікому не вірте: ні тим, хто дає, і ні тим, хто у вас просить.
Не слухайте тих, хто вам рай обіцяє,
Не вірте тому, хто каже, що Бога немає.
Почніть зараз по совісті жити,
Своїм треба розумом долю робити.
Не дайте країну на шмаття порвати, -
Нема України - нема батька й мати.
Не виховать доньку, не виростить сина...
Борітесь - і буде тоді Україна!
🤔???? Це справді доречна премія? Це дійсно Зєлєнскій має її отримувати?
"Засновник, незмінний організатор і керівник Мюнхенської безпекової конференції до 1998 року - німецький видавець Евальд-Гайнріх фон Кляйст-Шменцін." Потім були інші керівники.