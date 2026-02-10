Украинский народ получит премию Эвальда фон Кляйста

В 2026 году престижная премия имени Эвальда фон Кляйста за вклад в мир и международное сотрудничество присуждена украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Теперь это уже официально: премия имени Эвальда фон Кляйста будет присуждена украинскому народу", - говорится в сообщении.

По данным агентства dpa, награду примет президент Украины Владимир Зеленский на небольшой церемонии вечером в субботу, 14 февраля.

"Более десяти лет украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство - сначала в Крыму и на Донбассе после вторжения России в 2014 году, а затем по всей стране после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Однако, несмотря на огромные трудности, которые они переживают, жестокость, с которой они сталкиваются, и жертвы, которые они продолжают приносить, решимость украинского народа защищать свободу своей страны - и, собственно, всей Европы - остается несокрушимой", - заявил Ишингер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия планирует антиукраинские акции в Европе во время Мюнхенской конференции по безопасности, - ГУР

Мюнхенская конференция по безопасности

62-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля. Как заявили организаторы, свое участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств со всего мира.

С 2009 года конференция присуждает премию Эвальда фон Кляйста ведущим деятелям в сфере политики безопасности, которые внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. В прошлом году лауреатом премии стала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая была отмечена за сплочение поддержки Украины, напоминает dpa. Лауреатами этой премии в прошлые годы также были генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), ООН и ОБСЕ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пока Украина воюет, опасность для Европы невелика, - глава Мюнхенской конференции по безопасности Ишингер