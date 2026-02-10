РУС
Новости Мюнхенская конференция 2026
3 664 35

Украинский народ получит премию Эвальда фон Кляйста

В 2026 году престижная премия имени Эвальда фон Кляйста за вклад в мир и международное сотрудничество присуждена украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Теперь это уже официально: премия имени Эвальда фон Кляйста будет присуждена украинскому народу", - говорится в сообщении.

По данным агентства dpa, награду примет президент Украины Владимир Зеленский на небольшой церемонии вечером в субботу, 14 февраля.

"Более десяти лет украинский народ борется за свою свободу, независимость и достоинство - сначала в Крыму и на Донбассе после вторжения России в 2014 году, а затем по всей стране после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в 2022 году. Однако, несмотря на огромные трудности, которые они переживают, жестокость, с которой они сталкиваются, и жертвы, которые они продолжают приносить, решимость украинского народа защищать свободу своей страны - и, собственно, всей Европы - остается несокрушимой", - заявил Ишингер.

Мюнхенская конференция по безопасности

62-я Мюнхенская конференция по безопасности состоится 13-15 февраля. Как заявили организаторы, свое участие подтвердили почти 50 глав государств и правительств со всего мира.

С 2009 года конференция присуждает премию Эвальда фон Кляйста ведущим деятелям в сфере политики безопасности, которые внесли выдающийся вклад в международное сотрудничество и разрешение конфликтов. В прошлом году лауреатом премии стала верховная представительница ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, которая была отмечена за сплочение поддержки Украины, напоминает dpa. Лауреатами этой премии в прошлые годы также были генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, экс-канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), ООН и ОБСЕ.

Автор: 

Германия (7543) премия (494)
Топ комментарии
+13
От тільки не треба цього асоціювати з українським народом.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:14 Ответить
+10
Народ України від зарубіжних партнерів отримує премію за мир, а від власної влади - премію за енергетику від зеленського/єрмака/міндіча/галущенка/шмигаля...
показать весь комментарий
10.02.2026 08:33 Ответить
+6
Её легко поделят между Миндичами, Цукерманами и прочими их пейсатыми соплеменниками. Ещё и двушка на мааацкву останется.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Українській народ шаслив.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:04 Ответить
ДЯКУЄМО....ДЯКУЄМО...ДЯКУЄМО🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 08:08 Ответить
Так, дуже приємно! Давайте ще!
показать весь комментарий
10.02.2026 08:41 Ответить
Ну так..Україна віддячить своєю кров"ю
показать весь комментарий
10.02.2026 09:10 Ответить
Це хто? Повний тезка командира 1-шої танкової армії Вермахту генерал-фельдмаршала Кляйста?
показать весь комментарий
10.02.2026 08:06 Ответить
Чекав на цей коментар.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:07 Ответить
І тут рашиський бот вліз.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:18 Ответить
Маловато буде.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:07 Ответить
показать весь комментарий
10.02.2026 08:14 Ответить
Нагороду прийме Зеленський, трясця його мамі, а народу - на рот.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:17 Ответить
а то нічого ,що перед цим отримала комсомолка Анжела через яку і почалась ця війна ?
показать весь комментарий
10.02.2026 09:36 Ответить
будь-яка премія - то завжди хАрашо для офшорів Зєлі (тут вони з Трумпом - як рідні, однієї думки) та її мародерів..
показать весь комментарий
10.02.2026 08:23 Ответить
Ти і сюди Трампа приліпив🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
10.02.2026 08:26 Ответить
Великий ВНЕСОК буа внесений великою кількістю жерв українців
показать весь комментарий
10.02.2026 08:25 Ответить
Сумнівна честь ... В 2021 цим сучку меркель нагородили 🤔
показать весь комментарий
10.02.2026 08:26 Ответить
Хоч не Нобель, але круто. Трам волосся на дупі рве, собі і Венсу.
показать весь комментарий
10.02.2026 08:28 Ответить
Особливо Венсу.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:07 Ответить
10.02.2026 08:33 Ответить
10.02.2026 08:49 Ответить
Премія є почесною і символічною
показать весь комментарий
10.02.2026 10:04 Ответить
Кому символичная, а кому и на карман капнет.
показать весь комментарий
10.02.2026 13:01 Ответить
Не вірте данайцям, що дари приносять.

Нікому не вірте: ні тим, хто дає, і ні тим, хто у вас просить.

Не слухайте тих, хто вам рай обіцяє,

Не вірте тому, хто каже, що Бога немає.

Почніть зараз по совісті жити,

Своїм треба розумом долю робити.

Не дайте країну на шмаття порвати, -

Нема України - нема батька й мати.

Не виховать доньку, не виростить сина...

Борітесь - і буде тоді Україна!
показать весь комментарий
10.02.2026 08:50 Ответить
Український народ і його збройні захищають від рашиської чуми не лише свободу і незалежність України ,а і Європу. Ось тільки президент який не готував країну до війни коли всі попереджали.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:16 Ответить
зєлєнской має таке ж відношення до українського народу, як кацапи до руських
показать весь комментарий
10.02.2026 09:19 Ответить
Направляйте одразу цю премію у Оман. Всеодно вкрадуть. Суки.
показать весь комментарий
10.02.2026 09:32 Ответить
Нетреба асоціювати гниду зеленського із народом України. Цю курву судити потрібно і крапка
показать весь комментарий
10.02.2026 09:44 Ответить
З 2009 року премія Евальда фон Кляйста присуджується особистостям, які особливим чином працювали «заради миру та вирішення конфліктів». Лауреати отримують медаль із написом «Мир через діалог». З 2005 по 2008 роки премія вручалася під такою назвою.
Па́уль Лю́двіг Е́вальд фон Кляйст (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Paul Ludwig Ewald von Kleist; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1881 1881, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Браунфельс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD Гессен - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 13 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB Владимирський централ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Владимир) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA воєначальник часів Третього Рейху, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал (https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту. Кавалер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Лицарського хреста з Дубовим листям та Мечами (1944). Командував танковими об'єднаннями у Європейських кампаніях та під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війни з Радянським Союзом.
Будучи людиною твердих принципів, Кляйст не приєднався до антигітлерівської змови, тому що, по-перше, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер був для нього законно обраною головою держави, і Кляйст визнавав цей факт, по-друге, для вихідців з прусського офіцерського корпусу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0 військова присяга була святинею, а Кляйст у https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 році разом зі всією армією присягнув на вірність Адольфу Гітлеру, по-третє, Кляйст до мозку кісток був прусським солдатом, й тому ні за яких обставин не міг піти на порушення присяги, що в його розумінні уособлювався зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 зрадою батьківщині.
Поховання https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Князь-Володимирський цвинтарhttps://www.wikidata.org/wiki/Q19691959 d, кацапія

🤔???? Це справді доречна премія? Це дійсно Зєлєнскій має її отримувати?
показать весь комментарий
10.02.2026 10:02 Ответить
"Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується людям, які зробили особливий внесок у "справу миру та врегулювання конфліктів"
показать весь комментарий
10.02.2026 11:56 Ответить
😊 Ви не зрозуміли - з цією премією будуть маніпуляції і я пояснив, які.
показать весь комментарий
10.02.2026 11:58 Ответить
Каtsапи маніпуляції придумують на голому місці. Ви не про того Кляйста написали. А інформація для коментаторів зайвою не буде.
"Засновник, незмінний організатор і керівник Мюнхенської безпекової конференції до 1998 року - німецький видавець Евальд-Гайнріх фон Кляйст-Шменцін." Потім були інші керівники.
показать весь комментарий
10.02.2026 12:03 Ответить
От заживе український народ!!!
показать весь комментарий
10.02.2026 10:23 Ответить
но бабло получат и оприходуют слуги народа
показать весь комментарий
10.02.2026 12:06 Ответить
 
 