Український народ отримає премію Евальда фон Кляйста
У 2026 році престижну премію імені Евальда фон Кляйста за внесок у мир і міжнародну співпрацю присвоєно українському народу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.
"Тепер це вже офіційно: премія імені Евальда фон Кляйста буде присуджена українському народу", - йдеться в дописі.
За даними агентства dpa, нагороду прийме президент України Володимир Зеленський на невеликій церемонії ввечері у суботу, 14 лютого.
"Понад десять років український народ бореться за свою свободу, незалежність і гідність - спочатку в Криму та на Донбасі після вторгнення Росії у 2014 році, а потім по всій країні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Однак, незважаючи на величезні труднощі, які вони переживають, жорстокість, з якою вони стикаються, і жертви, які вони продовжують приносити, рішучість українського народу захищати свободу своєї країни - і, власне, всієї Європи - залишається незламною", - заявив Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер.
Мюнхенська безпекова конференція
62-га Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 13-15 лютого. Як заявили організатори, свою участь підтвердили майже 50 глав держав та урядів з усього світу.
З 2009 року конференція присуджує премію Евальда фон Кляйста провідним діячам у сфері політики безпеки, які зробили видатний внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів. Минулого року лауреаткою премії стала верховна представниця ЄС з закордонної та безпекової політики Кая Каллас, яку було відзначено за згуртування підтримки України, нагадує dpa. Лауреатами цієї премії у минулі роки також були генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), ООН та ОБСЄ.
От тільки не треба цього асоціювати з українським народом.
Нікому не вірте: ні тим, хто дає, і ні тим, хто у вас просить.
Не слухайте тих, хто вам рай обіцяє,
Не вірте тому, хто каже, що Бога немає.
Почніть зараз по совісті жити,
Своїм треба розумом долю робити.
Не дайте країну на шмаття порвати, -
Нема України - нема батька й мати.
Не виховать доньку, не виростить сина...
Борітесь - і буде тоді Україна!
Па́уль Лю́двіг Е́вальд фон Кляйст (нім. Paul Ludwig Ewald von Kleist; нар. 8 серпня 1881, Браунфельс, Гессен - пом. 13 листопада 1954, Владимирський централ, Владимир) - німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал-фельдмаршал (1943) Вермахту. Кавалер Лицарського хреста з Дубовим листям та Мечами (1944). Командував танковими об'єднаннями у Європейських кампаніях та під час війни з Радянським Союзом.
Будучи людиною твердих принципів, Кляйст не приєднався до антигітлерівської змови, тому що, по-перше, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер був для нього законно обраною головою держави, і Кляйст визнавав цей факт, по-друге, для вихідців з прусського офіцерського корпусу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0 військова присяга була святинею, а Кляйст у https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 році разом зі всією армією присягнув на вірність Адольфу Гітлеру, по-третє, Кляйст до мозку кісток був прусським солдатом, й тому ні за яких обставин не міг піти на порушення присяги, що в його розумінні уособлювався зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 зрадою батьківщині.
🤔???? Це справді доречна премія? Це дійсно Зєлєнскій має її отримувати?
"Засновник, незмінний організатор і керівник Мюнхенської безпекової конференції до 1998 року - німецький видавець Евальд-Гайнріх фон Кляйст-Шменцін." Потім були інші керівники.