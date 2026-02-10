Український народ отримає премію Евальда фон Кляйста

У 2026 році престижну премію імені Евальда фон Кляйста за внесок у мир і міжнародну співпрацю присвоєно українському народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Тепер це вже офіційно: премія імені Евальда фон Кляйста буде присуджена українському народу", - йдеться в дописі.

За даними агентства dpa, нагороду прийме президент України Володимир Зеленський на невеликій церемонії ввечері у суботу, 14 лютого.

"Понад десять років український народ бореться за свою свободу, незалежність і гідність - спочатку в Криму та на Донбасі після вторгнення Росії у 2014 році, а потім по всій країні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Однак, незважаючи на величезні труднощі, які вони переживають, жорстокість, з якою вони стикаються, і жертви, які вони продовжують приносити, рішучість українського народу захищати свободу своєї країни - і, власне, всієї Європи - залишається незламною", - заявив Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер.

Мюнхенська безпекова конференція

62-га Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 13-15 лютого. Як заявили організатори, свою участь підтвердили майже 50 глав держав та урядів з усього світу.

З 2009 року конференція присуджує премію Евальда фон Кляйста провідним діячам у сфері політики безпеки, які зробили видатний внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів. Минулого року лауреаткою премії стала верховна представниця ЄС з закордонної та безпекової політики Кая Каллас, яку було відзначено за згуртування підтримки України, нагадує dpa. Лауреатами цієї премії у минулі роки також були генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), ООН та ОБСЄ.

