3 907 35

Український народ отримає премію Евальда фон Кляйста

Українському народу присудили премію Ewald von Kleist 2026

У 2026 році престижну премію імені Евальда фон Кляйста за внесок у мир і міжнародну співпрацю присвоєно українському народу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

"Тепер це вже офіційно: премія імені Евальда фон Кляйста буде присуджена українському народу", - йдеться в дописі.

За даними агентства dpa, нагороду прийме президент України Володимир Зеленський на невеликій церемонії ввечері у суботу, 14 лютого.

"Понад десять років український народ бореться за свою свободу, незалежність і гідність - спочатку в Криму та на Донбасі після вторгнення Росії у 2014 році, а потім по всій країні після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення у 2022 році. Однак, незважаючи на величезні труднощі, які вони переживають, жорстокість, з якою вони стикаються, і жертви, які вони продовжують приносити, рішучість українського народу захищати свободу своєї країни - і, власне, всієї Європи - залишається незламною", - заявив Голова постійної Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер.

Мюнхенська безпекова конференція

62-га Мюнхенська безпекова конференція відбудеться 13-15 лютого. Як заявили організатори, свою участь підтвердили майже 50 глав держав та урядів з усього світу.

З 2009 року конференція присуджує премію Евальда фон Кляйста провідним діячам у сфері політики безпеки, які зробили видатний внесок у міжнародне співробітництво та вирішення конфліктів. Минулого року лауреаткою премії стала верховна представниця ЄС з закордонної та безпекової політики Кая Каллас, яку було відзначено за згуртування підтримки України, нагадує dpa. Лауреатами цієї премії у минулі роки також були генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, ексканцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel), ООН та ОБСЄ.

нагороду прийме президент України Володимир Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3599768

От тільки не треба цього асоціювати з українським народом.
Народ України від зарубіжних партнерів отримує премію за мир, а від власної влади - премію за енергетику від зеленського/єрмака/міндіча/галущенка/шмигаля...
Её легко поделят между Миндичами, Цукерманами и прочими их пейсатыми соплеменниками. Ещё и двушка на мааацкву останется.
Українській народ шаслив.
ДЯКУЄМО....ДЯКУЄМО...ДЯКУЄМО🤣🤣🤣
Так, дуже приємно! Давайте ще!
Ну так..Україна віддячить своєю кров"ю
Це хто? Повний тезка командира 1-шої танкової армії Вермахту генерал-фельдмаршала Кляйста?
Чекав на цей коментар.
І тут рашиський бот вліз.
Маловато буде.
Нагороду прийме Зеленський, трясця його мамі, а народу - на рот.
а то нічого ,що перед цим отримала комсомолка Анжела через яку і почалась ця війна ?
будь-яка премія - то завжди хАрашо для офшорів Зєлі (тут вони з Трумпом - як рідні, однієї думки) та її мародерів..
Ти і сюди Трампа приліпив🤣🤣🤣🤣🤣
Великий ВНЕСОК буа внесений великою кількістю жерв українців
Сумнівна честь ... В 2021 цим сучку меркель нагородили 🤔
Хоч не Нобель, але круто. Трам волосся на дупі рве, собі і Венсу.
Особливо Венсу.
Премія є почесною і символічною
Кому символичная, а кому и на карман капнет.
Не вірте данайцям, що дари приносять.

Нікому не вірте: ні тим, хто дає, і ні тим, хто у вас просить.

Не слухайте тих, хто вам рай обіцяє,

Не вірте тому, хто каже, що Бога немає.

Почніть зараз по совісті жити,

Своїм треба розумом долю робити.

Не дайте країну на шмаття порвати, -

Нема України - нема батька й мати.

Не виховать доньку, не виростить сина...

Борітесь - і буде тоді Україна!
Український народ і його збройні захищають від рашиської чуми не лише свободу і незалежність України ,а і Європу. Ось тільки президент який не готував країну до війни коли всі попереджали.
зєлєнской має таке ж відношення до українського народу, як кацапи до руських
Направляйте одразу цю премію у Оман. Всеодно вкрадуть. Суки.
Нетреба асоціювати гниду зеленського із народом України. Цю курву судити потрібно і крапка
З 2009 року премія Евальда фон Кляйста присуджується особистостям, які особливим чином працювали «заради миру та вирішення конфліктів». Лауреати отримують медаль із написом «Мир через діалог». З 2005 по 2008 роки премія вручалася під такою назвою.
Па́уль Лю́двіг Е́вальд фон Кляйст (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 нім. Paul Ludwig Ewald von Kleist; нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/8_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 8 серпня https://uk.wikipedia.org/wiki/1881 1881, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81 Браунфельс, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B3%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD Гессен - пом. https://uk.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 13 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1954 1954, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB Владимирський централ, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80 Владимир) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0 німецький https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA воєначальник часів Третього Рейху, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB генерал-фельдмаршал (https://uk.wikipedia.org/wiki/1943 1943) https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82 Вермахту. Кавалер https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0 Лицарського хреста з Дубовим листям та Мечами (1944). Командував танковими об'єднаннями у Європейських кампаніях та під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 війни з Радянським Союзом.
Будучи людиною твердих принципів, Кляйст не приєднався до антигітлерівської змови, тому що, по-перше, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80 Гітлер був для нього законно обраною головою держави, і Кляйст визнавав цей факт, по-друге, для вихідців з прусського офіцерського корпусу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%8F%D0%B3%D0%B0 військова присяга була святинею, а Кляйст у https://uk.wikipedia.org/wiki/1934 1934 році разом зі всією армією присягнув на вірність Адольфу Гітлеру, по-третє, Кляйст до мозку кісток був прусським солдатом, й тому ні за яких обставин не міг піти на порушення присяги, що в його розумінні уособлювався зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 зрадою батьківщині.
Поховання https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80&action=edit&redlink=1 Князь-Володимирський цвинтарhttps://www.wikidata.org/wiki/Q19691959 d, кацапія

🤔???? Це справді доречна премія? Це дійсно Зєлєнскій має її отримувати?
"Премія засновника Мюнхенської безпекової конференції Евальда фон Клейста з 2009 року присуджується людям, які зробили особливий внесок у "справу миру та врегулювання конфліктів"
😊 Ви не зрозуміли - з цією премією будуть маніпуляції і я пояснив, які.
Каtsапи маніпуляції придумують на голому місці. Ви не про того Кляйста написали. А інформація для коментаторів зайвою не буде.
"Засновник, незмінний організатор і керівник Мюнхенської безпекової конференції до 1998 року - німецький видавець Евальд-Гайнріх фон Кляйст-Шменцін." Потім були інші керівники.
От заживе український народ!!!
но бабло получат и оприходуют слуги народа
